3 cậu cháu thay nhau giao cấu với thiếu nữ bỏ nhà đi `bụi` vì... giận bố mẹ

Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Lưu Văn Danh (27 tuổi, quê huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, trú tại quận Bắc Từ Liêm) để điều tra về hành vi Giao cấu với người từ 13 đến 16 tuổi.

Theo thông tin từ Công an quận Bắc Từ Liêm, ngày 31/3, đơn vị nhận được đơn trình báo của gia đình thiếu nữ tên H. (SN 2004) về việc bị Danh lợi dụng để quan hệ tình dục. Trong đơn trình báo, người thân của H. còn tố cáo thêm 2 đối tượng khác là Chung và Dưỡng (trú tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang). Hai đối tượng này cũng từng giở trò đồi bại với H..

Ngay sau khi tiếp nhận đơn, Công an quận Bắc Từ Liêm đã đề nghị H. làm bản tường trình về sự việc. H. ghi trong bản tường trình như sau: Ngày 24/3 do giận dỗi bố mẹ nên đã bỏ nhà đi. H. lang bạt đến tỉnh Bắc Giang để tìm việc làm. Sau 1 tuần lang thang, H. gặp Chung và được đối tượng này đưa về nhà trọ của Dưỡng để ở vài ngày. Tại đây, Chung và Dưỡng đã quan hệ tình dục với H..

Đến ngày 31/3, Dưỡng đưa H. ra bến xe đón xe khách về Hà Nội. Đồng thời nhắn tin cho Danh ra bến xe Mỹ Đình đón H.. Sau khi đón được, Danh đưa H. về phòng trọ. Tại đây, đối tượng này tiếp tục giở trò đồi bại với H..

Lưu Văn Danh là một trong 3 kẻ đã giao cấu với thiếu nữ H.

Sau thời gian tìm kiếm, gia đình H. phát hiện con gái đang ở với Danh tại Hà Nội nên đã đến đưa về thì phát hiện sự việc. Gia đình đã làm đơn và trình báo lên Công an tối cáo hành vi của các đối tượng này.

Trong quá trình xác minh điều tra, Công an đã triệu tập đối tượng Danh đến trụ sở làm việc. Bước đầu Danh khai nhận hành vi phạm tội của mình. Cơ quan điều tra cũng đã kiểm tra điện thoại di động của đối tượng này và phát hiện tin nhắn Danh liên lạc với Chung. Song thời điểm đó, Công an không có manh mối về nghi phạm Chung.

Công an quận Bắc Từ Liêm sau đó chuyển hướng điều tra sang Dưỡng thì xác định được, đối tượng đó là Lưu Văn Dưỡng (em trai Danh). Đối tượng Dưỡng sau đó cũng thừa nhận hành vi quan hệ tình dục với H.. Dưỡng còn cung cấp cho cơ quan điều tra địa chỉ phòng trọ của Chung là tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Ngày 2/4, Công an quận Bắc Từ Liêm đã liên hệ với Công an huyện Yên Việt phối hợp truy bắt Chung. Bước đầu cả nghi phạm khai nhận có quan hệ họ hàng với nhau, đó là 3 cậu cháu.

Hiện Công an quận Bắc Từ Liêm đã bàn giao hồ sơ và 3 đối tượng trên cho Công an tỉnh Bắc Giang thụ lý theo đúng thẩm quyền và quy định của Pháp luật

Your browser does not support HTML5 video.

Em gái giúp anh trai hiếp bé gái 4 tuổi- ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân