3 công nhân Vĩnh Phúc trở về từ Vũ Hán bị nhiễm virus corona đã khỏi bệnh và được xuất viện

Theo đó, đây là 3 trong số 8 công nhân của Công ty TNHH Nihon Plast trở về Việt Nam hôm 17/1 sau chuyến tập huấn kéo dài 2 tháng ở Vũ Hán. Sau khi đoàn 8 người về nước, 3 trường hợp đầu tiên trong số này có biểu hiện bất thường và được phát hiện dương tính với virus corona (nCoV).



Ba trường hợp này gồm: Anh Phạm Văn Ch. (29 tuổi, ngụ huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) khởi phát bệnh ngày 21/1 và được lấy mẫu xét nghiệm ngày 26/1. Ngày 30/1, kết quả trả về là dương tính với virus.



Thứ hai là chị Nguyễn Thị D. (23 tuổi, ngụ huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) có dấu hiệu khởi phát bệnh tại nhà hôm 25/1. Sau khi lấy mẫu xét nghiệm, kết quả hôm 30/1 cho thấy bệnh nhân dương tính.



Thứ ba là chị V.H.L. (29 tuổi, ngụ tại huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) xác định dương tính với virus corona vào ngày 3/2.

Bệnh nhân Nguyễn Thị D. (23 tuổi, ngụ huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc)



Cả ba bệnh nhân có chung tiền sử dịch tễ, cùng trở về Việt Nam trên chuyến bay CZ8315 của hãng Southern China hôm 17/1. Trong đó ngày 30/1, có 3 trường hợp được phát hiện dương tính với virus corona, 2 trong số này sẽ xuất viện ngày 10/2. 1 công nhân khác cũng được phát hiện mắc bệnh vào ngày 30/1 là chị N.T.T. (25 tuổi, ở huyện Yên Định, Thanh Hóa). Bệnh nhân về quê rồi nhận thấy các triệu chứng bất thường. Sau 14 ngày điều trị tại BVĐK tỉnh Thanh Hóa, bệnh nhân đã hồi phục hoàn toàn và xuất viện sáng 3/2.



Tỉnh Vĩnh Phúc hiện ghi nhận số ca mắc virus corona nhiều nhất cả nước với 9 trường hợp bao gồm 5/8 công nhân trở về từ Vũ Hán và 3 trường hợp bị lây nhiễm chéo.



Ngoài 3 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương sắp được xuất viện, 4 bệnh nhân khác ở Vĩnh Phúc đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, Trung tâm y tế huyện Bình Xuyên và Trung tâm y tế huyện Tam Đảo.



Như vậy, tính đến nay Việt Nam đã điều trị khỏi hoàn toàn và cho xuất viện 6 trên tổng số 14 trường hợp dương tính với nCoV đã được phát hiện.



