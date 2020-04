3 du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc bị trục xuất vì trốn cách ly

Hôm 19/4 vừa qua, Bộ Tư pháp Hàn Quốc cho biết nước này đã ra lệnh trục xuất 7 người nước ngoài, vì vi phạm quy tắc cách ly phòng dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (COVID-19). Trong số ngày, ngoài 1 công dân người Malaysia, còn lại đều là người Việt Nam, bao gồm cả 3 du học sinh trốn cách ly hồi đầu tháng 4 vừa qua.

Trước đó, như Sức Khỏe Cộng Đồng đã đưa tin,3 du học sinh gồm 2 nữ 1 nam mới đến Hàn Quốc trong khoảng thời gian từ ngày 28/3 đến ngày 1/4 và được yêu cầu tự cách ly tại nơi cư trú trong 14 ngày. Tuy nhiên, theo nhà chức trách, 3 du học sinh Việt Nam này đã không tuân thủ cách ly và tự ý rời khỏi nhà để đến công viên chơi.

Từ 0 giờ ngày 1/4, mọi người không kể quốc tịch khi nhập cảnh vào Hàn Quốc đều phải cách ly 2 tuần. Ảnh: Yonhap News Từ 0 giờ ngày 1/4, mọi người không kể quốc tịch khi nhập cảnh vào Hàn Quốc đều phải cách ly 2 tuần. Ảnh: Yonhap News

Ba sinh viên này đã để điện thoại ở nhà để tránh bị theo dõi vị trí. Sau khi không liên lạc được nhiều lần, người phụ trách đã đến tận nhà nhưng không thấy cả ba nên đã nhờ cảnh sát tìm kiếm tung tích. Cảnh sát Hàn Quốc đã phát hiện ra 3 sinh viên này đến công viên Eunpa ở khu vực Naun-dong, thành phố Gunsan, trong khoảng 5 tiếng.

Sau đó giới chức trách thành phố Gunsan đã thông báo vụ việc cho Bộ Tư pháp Hàn Quốc để xem xét về quyết định trục xuất các du học sinh này.

"Ba sinh viên này dường như đã cố tình rời khỏi khu vực cách ly của chính họ. Trong tương lai, nếu người nào vi phạm quy định tự cách ly sẽ bị xử lý nghiêm, không phân biệt người nước ngoài hay người trong nước", một quan chức tỉnh Jeonbuk cho biết.

Được biết, 3 sinh viên này sẽ không rời khỏi Hàn Quốc ngay lập tức vì các chuyến bay chưa ổn định do tác động của COVID-19. Trong khi chờ bay, các du học sinh vẫn nằm dưới sự giám sát của văn phòng nhập cảnh.



Tuần trước cũng đã 3 công dân Việt Nam bị chính phủ Hàn Quốc trục xuất vì vi phạm các quy tắc kiểm dịch. Trong số này có một cặp vợ chồng người Việt để lại địa chỉ tự cách ly là Seoul nhưng sau đó lại bị phát hiện đến thành phố GimHae làm việc.

