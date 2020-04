3 giả thuyết về việc bệnh nhân COVID-19 'tái dương tính' sau khi được công bố khỏi bệnh

Trong sáng ngày hôm nay 25/4, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 , có 5 bệnh nhân dương tính trở lại sau khi được công bố khỏi bệnh gồm:



BN188: Điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Nam, 2 lần có két quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, được cho ra viện ngày 16/4. Trong thời gian cách ly, theo dõi tại nhà, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội xét nghiệm với kết quả dương tính trở lại. Bệnh nhân đã nhập Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 làm xét nghiệm RT-PCR. Vào ngày 18/4 cho kết quả âm tính, song các kết quả xét nghiệm ngày 20/4 và ngày 21/4 lại là dương tính.

BN52 và BN149: Cả 2 bệnh nhân này có kết quả xét nghiệm âm tính 3 lần liên tiếp, được Bệnh viện số 2 Quảng Ninh công bố khỏi bệnh ngày 16/4, tiếp tục theo dõi tại Bệnh viện. Đến ngày 21/4 Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Quảng Ninh thực hiện xét nghiệm cho cả 2 bệnh nhân, kết quả dương tính trở với SARS-CoV-2. Hiện, cả 2 đang được cách ly, theo dõi tiếp tại Bệnh viện số 2 Quảng Ninh.





Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam

BN137: Bệnh nhân được Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 công bố bệnh nhân khỏi bệnh vào ngày 7/4, sau khi có kết quả 3 lần xét nghiệm âm tính vào các ngày 3- 4 -5/4, sau đó bệnh nhân được tiếp tục cách ly tại bệnh viện.



Được biết, trong thời gian theo dõi cách ly từ 7/4 đến 22/4, bệnh nhân không có biểu hiện triệu chứng lâm sàng. Kết quả xét nghiệm trong các ngày 6-7-19/4 đều có kết quả âm tính. Ngày 12/4, hình ảnh chụp CT ngực không phát hiện tổn thương. Chiều 22/4, bệnh nhân được cho về theo dõi cách ly tại nhà. Tuy nhiên, ngày 23/4, xét nghiệm của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân đã được đưa quay trở lại bệnh viện.

BN36: Bệnh nhân có 3 lần xét nghiệm cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2 vào ngày 10/4, sau đó bệnh nhận được công bố khỏi bệnh, được tiếp tục cách ly 14 ngày tại một cơ sở y tế tập trung của tỉnh Bình Thuận. Cũng tại nơi này, BN36 được xét nghiệm 2 lần âm tính. Tuy nhiên, xét nghiệm lần 3 để chuẩn bị kết thúc 14 ngày cách ly thì cho kết quả dương tính trở lại. Hiện bệnh nhân vẫn đang được cách ly theo dõi.

Trao đổi về vấn đề vì sao, những người lành mang bệnh hoặc trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 gây COVID-19 rồi lại dương tính trở lại, GS.TS Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế đặt ra 3 vấn đề chuyên môn cho những trường hợp trên.



Vấn đề thứ nhất, người bệnh có thể chưa khỏi bệnh hoàn toàn, trong quá trình điều trị chưa đào thải hết mầm bệnh, virus vẫn còn tồn tại trong cơ thể, đặc biệt trong tế bào niêm mạc phổi.

Vấn đề thứ 2, khả năng những người đã khỏi bệnh nhưng trong quá trình đào thải virus nhưng ở dạng bất hoạt - xác virus. Khi làm khuếch đại gen, chúng ta xác định được gen của virus. Như vậy, trường hợp này, đào thải ra mầm bệnh nhưng mầm bệnh không hoạt động được.



Vấn đề thứ 3, trường hợp người lành mang trùng, hiện nay có một trường hợp. Đến thời điểm này, chúng ta chưa khẳng định được chắc chắn, liệu có phải người lành mang trùng không nhưng nó dạng như vậy. Hiện tượng này có thể xảy ra khi cơ thể con người ta chưa sản xuất đủ kháng thể để có thể khống chế, kiểm soát và tiêu diệt được virus này.



“Chúng tôi đã yêu cầu với các cơ quan, với tất cả các trường hợp có xét nghiệm âm sau đó xét nghiệm dương thì giao cho 2 labo tiến hành nuôi cấy virus. Nếu virus đó sống, phát triển thì chứng tỏ cơ thể người đó chưa khỏi bệnh”- Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh.



Ông Thanh cho biết thêm, thời gian tới ngành y tế sẽ tiến hành lấy mẫu hết tất cả những trường hợp đã điều trị để xét nghiệm kháng thể trung hòa, dựa vào đó để xem xét kháng thể đó có khả năng tiêu diệt được virus hay không.



Hiện, Bộ Y tế đã giao cho 2 labo là Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh thực hiện hai kỹ thuật này, để từ đó sớm có câu trả lời khoa học.

