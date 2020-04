3 lần xét nghiệm âm tính COVID-19, 158 nhân viên y tế bệnh viện Bạch Mai được về nhà

Ngay trong tối ngày 9/4, Bệnh viện Bạch Mai đã phối hợp với các đơn vị chức năng quận Đống Đa tổ chức bố trí ô tô đưa các nhân viên y tế hoàn thành cách ly này trở về nhà.

Trước đó, các nhân viên y tế này được cách ly tại Viện tim mạch, Trung tâm bệnh truyền nhiễm Bệnh viện Bạch Mai sau khi 2 nhân viên điều dưỡng dương tính với virus SARS-CoV-2.

Tổng số trường hợp nghi ngờ nhiễm COVID đã loại trừ là 24.208. Số trường hợp nghi ngờ đang theo dõi, cách ly là 2.544. Số người đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 74.941, trong đó cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 49.892.

Các nhóm lây lan COVID-19 trong ổ dịch Bạch Mai