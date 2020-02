3 mối lo ngại biến Iran thành ổ dịch COVID-19 mới ở châu Á

Iran đang đối mặt với hàng loạt vấn đề đáng lo ngại khiến nước này đứng trước nguy cơ trở thành ổ dịch COVID-19 mới ở châu Á.

Số người chết vì COVID-19 nhiều nhất bên ngoài Trung Quốc

Khoảng 1 tuần kể từ sau khi nhà chức trách Iran xác nhận ca nhiễm virus corona đầu tiên, số người mắc bệnh ở nước này đã nhanh chóng tăng lên 388 người, số người chết cũng nhiều hơn.



Ngày 29/2, Kianush Jahanpur Quan chức y tế Iran phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia của nước này: "Thật không may, trong 24 giờ qua đã có thêm 9 ca tử vong vì virus corona. Số người chết hiện nay là 43". Bên cạnh đó, trong ngày 28/2, số trường hợp nhiễm mới được xác nhận kể là 205 người, nâng tổng số ca bệnh được xác nhận lên 593.

Iran đang trở thành ổ dịch Covid-19 mới với số ca tử vong cao nhất bên ngoài Trung Quốc.

Ảnh: West Asia News.



Với những thống kê này, Iran trở thành quốc gia có số ca tử vong vì virus corona chủng mới cao nhất bên ngoài Trung Quốc. Theo số liệu của WHO, tỷ lệ tử vong của bệnh nhân nhiễm virus corona trung bình là khoảng 2,9%. Tuy nhiên, theo số liệu mới nhất Iran công bố, tỷ lệ tử vong vì COVID-19 ở nước này cao hơn khoảng 3 lần so với trung bình của toàn thế giới.



Dựa trên các số liệu được Iran công bố, nhiều chuyên gia lo ngại về số người mắc bệnh thực tế. Malik Peiris, chuyên gia cao cấp về virus học của Đại học Hong Kong, nhận định, dường như số ca nhiễm bệnh thực tế cao hơn nhiều lần so với những gì được phát hiện và được báo cáo.



Ông Bogoch cùng các cộng sự tại Đại học Toronto và Đại học Y tế công cộng Dalla Lana ước tính số ca nhiễm virus corona ở Iran có thể rơi vào khoảng 23.000 người.



Iran ra lệnh đóng cửa các trường học cho đến ngày 3/3. Chính phủ cũng tuyên bố kéo dài thời gian đóng cửa các trường đại học. Các buổi hòa nhạc và sự kiện thể thao bị cấm tổ chức trong một tuần. Theo Reuters, dịch bệnh bùng phát và lan rộng nhanh chóng khiến chính phủ buộc phải kêu gọi người dân ở trong nhà.

Hàng loạt quan chức mắc bệnh



Không có nước nào, kể cả tại nơi bùng phát dịch là Trung Quốc lại có số quan chức mắc virus corona nhiều như Iran. Người đầu tiên được xác nhận dương tính với virus là một quận trưởng ở thủ đô Tehran.



Ngày 25/2, Thứ trưởng Bộ Y tế Iran Iraj Harirchi chịu trách nhiệm đứng đầu nhóm công tác ngăn ngừa dịch bệnh cũng được xác nhận nhiễm virus corona. Trước đó, trong một cuộc họp báo trực tiếp trên truyền hình, người ta đã thấy ông có biểu hiện sốt khi liên tục toát mồ hôi và tỏ ra mệt mỏi.



Hôm 28/2, Phó tổng thống Masoumeh Ebtekar phụ trách các vấn đề phụ nữ được xác nhận nhiễm bệnh. Bà Ebtekar là quan chức cấp cao nhất của Iran đến nay được xác nhận mắc COVID-19.



Phó tổng thống Iran Masoumeh Ebtekar được xác nhận nhiễm virus corona. Ảnh: AFP.

Bên cạnh đó còn hàng loạt các quan chức khác của Quốc hội Iran cũng đã xác nhận nhiễm virus corona, trong đó có chủ tịch ủy ban an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại Mojtaba Zonnouri. Đã có ít nhất 4 thành viên Quốc hội Iran là nạn nhân của COVID-19.



Mới nhất, hôm 28/2 truyền thông Iran đưa tin một nhà lập pháp, vừa được bầu trong cuộc bỏ phiếu ở nước này hôm 21/2, đã tử vong vì nhiễm virus corona.



Vấn đề không chỉ là tỷ lệ tử vong mà tốc độ lây lan của virus corona chủng mới tại Iran còn đáng sợ hơn. Không chỉ lây lan nhanh trong ước, đã có ít nhất 10 quốc gia phát hiện những ca lây nhiễm có liên quan đến việc đi tới Iran. Những người lây nhiễm chủ yếu là người hành hương tới thăm thánh địa Qom.



Sự phản đối của người dân



Nhà chức trách Iran xác định thành phố Qom, một thánh địa đối với người Hồi giáo Shiite, là nguồn cơn của sự bùng phát dịch COVID-19. Các chuyên gia nước này nhận định, thành phố Qom không có sân bay quốc tế, vì vậy nhiều khả năng virus đã xâm nhập vào Iran thông qua sân bay quốc tế sở thủ đô Tehran rồi lan truyền tới Qom.

Nhân viên y tế đang tiến hành khử trùng tại Iran. Ảnh: Getty.

Giới chuyên gia thì hoài nghi về tính xác thực về số người mắc bệnh trong khi niềm tin của người dân vào chính quyền ngày một lung lay.



Tỷ lệ tử vong chênh lệch bất thường giữa Iran và các quốc gia khác khiến giới chuyên gia không khỏi hoài nghi về quy mô lây nhiễm ở Iran. Nhiều ý kiến lo ngại, liệu vấn đề chỉ đơn giản là Tehran không có đủ khả năng chẩn đoán chính xác tất cả những cả nhiễm virus hay không.



Hãng thông tấn ILNA do chính phủ kiểm soát đưa tin, Iran đang gặp phải sự thiếu thốn thiết bị y tế tronng công tác khám chữa bệnh và xét nghiệm virus. Thực tế là đã có các cuộc biểu tình của y bác sĩ bên ngoài một Bệnh viện ở thành phố Amol hôm 27/2. Trong một diễn biến khác, hôm 28/2, Trung Quốc đã vận chuyển 20.000 bộ dung cụ xét nghiệm virus corona tới Iran.

Trong khi đó, một số công dân Iran đã phản đối việc tiến hành xét nghiệm do lo ngại nguy cơ nhiễm virus từ bệnh viện. Nhiều người chọn cách tự cách ly thay vì vội vã đến bệnh viện thăm khám rồi phải đối mặt với nguy cơ lây nhiễm chéo.



Trước các vấn đề hiện tại, ông Ryan chuyên gia của WHO nhận định: Nhiều khả năng là dịch bệnh này không được chú ý và không bị phát hiện khi xâm nhập Iran. Vì vậy quy mô lây nhiễn có thể rộng hơn nhiều so với những gì đã được ghi nhận.

Thứ trưởng Y tế Iran họp báo trước khi bị xác nhận nhiễm virus corona

