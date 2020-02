Mách chị em 3 món ngon từ tôm hùm nên thử ngay, đảm bảo ăn một lần nhớ mãi

2 con tôm hùm (khoảng 5 lạng 1 con)

2-3 lon bia (tùy chọn)

1 thìa cà phê muối

Dùng bàn chải đánh sạch vỏ tôm hùm, rửa lại lần nữa.

Cho tôm vào thau bia, thêm 1 chút muối. Để sao cho bia ngập tôm, ngâm trong 1 tiếng.

Vớt tôm hùm ra, cho vào xửng. Hấp cách thủy với nước bia trong khoảng 20-30 phút.

0,5kg tôm hùm

100g xà lách xoong

100g bột năng

2 quả cà chua

1 quả ớt sừng

50g hành lá

50g tỏi xay

Muối, đường, hạt tiêu xay, ngũ vị hương, hạt nêm, ớt bột khô

Tôm hùm rửa thật sạch, sau đó dùng kéo cắt lưng tôm, bỏ đi phần chỉ đen.

Để tôm ráo nước, lăn qua bột năng. Cho tôm hùm vào chảo dầu nóng, chiên vàng lên.

Cho vào bát 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê đường, 3 muỗng cà phê hạt nêm, 1/2 muỗng cà phê ớt bột, 1/2 muỗng cà phê tiêu xay, 1/2 muỗng cà phê ngũ vị hương rồi trộn đều.

Cho chảo lên bếp, thêm dầu ăn. Dầu ăn sôi thì phi hành, tỏi và ớt sừng đảo cho thơm.

Cho tôm và gia vị vào, đảo đều với lửa lớn. Nêm gia vị vừa ăn là được.

500g tôm hùm

100g bơ

40g tỏi

150g xà lách

10g ngò tây (mùi tây)

50g rau mầm

3 quả chanh vàng

1 thìa cà phê muối tiêu

Dùng bàn chải đánh sạch vỏ tôm rồi rửa lại bằng nước.

Dùng dao sắc chẻ đôi con tôm theo chiều dọc, lấy bỏ đường chỉ đen.

Tỏi bóc vỏ xay nhuyễn; rau xà lách và cải mầm rửa sạch để ráo nước; ngò tây (mùi tây) rửa sạch và băm nhuyễn; 2 quả chanh bổ đôi (1 quả để lại) vắt lấy nước cốt, bỏ hạt.

Làm bơ tan chảy, phi tỏi băm cho thơm. Thêm nước cốt chanh, muối tiêu, ngò tây vừa ăn.

Cho tôm hùm vào bát lớn, cho nước sốt bơ tỏi và nước cốt chanh lên trên; dùng thìa lấy phần bơ tỏi rưới đều lên phần thịt tôm hùm và phần chanh còn lại.

Mở lò nướng ở nhiệt độ 200 độ C, cho tôm hùm vào nướng khoảng 15 phút là được.

