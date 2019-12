3 mỹ nhân có sức ảnh hưởng lớn nhất trong cuộc sống của vị tỷ phú hào hoa nhất thế giới Donald Trump

Trước khi dừng chân bên phu nhân xinh đẹp Melania, tổng thống Donald Trump đã từng nên duyên vợ chồng với hai mỹ nhân không kém phần quyến rũ khác, đó là là Ivana Zelnickova và Marla Marples. 3 bông hồng với 3 tính cách người cùng nắm tay Trump tới thành công, kẻ hủy hoại sự nghiệp, đến cuối cùng người thành công giữ chân tỷ phú này chỉ có thể là Đệ nhất phu nhân Melania.





Ivana Zelnickova- người vợ đầu tiên cùng chồng xây dựng sự nghiệp





Ivana Zelnickova sinh ra tại Czechoslovakia, từng là người mẫu và sở hữu gương mặt xinh đẹp, thân hình nóng bỏng . Bà từng trải qua một cuộc hôn nhân không tình yêu vào đầu những năm 1970, với một vận động viên trượt tuyết chỉ vì tham vọng nhập quốc tịch Mỹ của Ivana.



Duyên nợ đưa bà đến gặp gỡ với ông Trump tại New York khi đang quảng cáo cho một cuộc thi thể thao. Sau vài năm hẹn hò, họ tổ chức đám cưới vào năm 1977. Hôn lễ lộng lẫy, xa hoa tới mức trở thành một sự kiện Duyên nợ đưa bà đến gặp gỡ với ông Trump tại New York khi đang quảng cáo cho một cuộc thi thể thao. Sau vài năm hẹn hò, họ tổ chức đám cưới vào năm 1977. Hôn lễ lộng lẫy, xa hoa tới mức trở thành một sự kiện xã hội lớn ở thành phố New York. Không chỉ là một người mẫu, đầu óc kinh doanh của Ivana Zelnickova cũng thuộc hàng xuất chúng. Sau đám cưới, cặp đôi cùng nhau bắt tay vào xây dựng sự nghiệp với những dự án kinh doanh lớn, như xây dựng khách sạn Grand Hyatt và Trump Plaza.

Người vợ đầu của tỷ phú Donald Trump Ivana





Tài năng của bà được ông Trump tin tưởng giao cho chức phó chủ tịch hội thiết kế nội thất cho Tổ chức Trump và chủ tịch của khách sạn, sòng bài Trump Castle. Bên cạnh đó, bà còn là nhân tố tạo nên tầm ảnh hưởng cho chồng , khi khuyến khích ông thường xuyên xuất hiện tại các chương trình truyền hình và sự kiện để nâng cao hình ảnh.



Muốn giúp chồng an tâm sự nghiệp, bà tự động rút lui về hậu cung,chăm sóc cho 3 đứa con. Đến những năm 1980, bà Ivana muốn có thêm thời gian dành cho 3 đứa con. Vì thế, ông Trump bỏ đi vị trí của vợ mình ở thành phố Atlantic, nhưng vẫn yêu cầu bà giữ chức chủ tịch các khách sạn và plaza ở Manhattan.



Tuy nhiên, đỉnh cao danh vọng, sự nghiệp rực rỡ là thứ khiến ông Trump thành thỏi nam châm thu hút chân dài. Bản tính đào hoa của ông thắng thế, cuộc sống rơi vào lưới tình của một người phụ nữ xinh đẹp khác . Người đó, không ai khác chính là Marla Maples, vợ thứ hai của Trump sau này.



Nhận ra chẳng thể níu giữ cuộc hôn nhân này, Ivanka mạnh mẽ dứt áo ra đi. Năm 1992, bà ly hôn và được thừa hưởng biệt thự 25 triệu đô cùng nhiều tài sản khác. Cho dù ly hôn nhưng sau này,mối quan hệ của họ vẫn rất tốt đẹp, thậm chí, tổng thống Donald Trump còn coi bà là bạn tâm giao, cố vấn đáng tin cậy trong chiến dịch tranh cử của mình trong đường đua vào Nhà Trắng.





Người vợ “nổi loạn” Marla Marples





Cuộc hôn nhân với người vợ đầu tan vỡ có sự can thiệp của mỹ nhân này. Năm đó, Marla Marples 23 tuổi, là diễn viên kiêm hoa hậu và MC truyền hình còn ông Trump tuổi đã ngoài 40. Theo nhiều nguồn tin cho rằng, chính người đẹp đã chen chân vào hôn nhân giữa ông Trump với bà Ivana. Thời điểm đó, Marla liên tục gây sức ép buộc Trump phải ly hôn với vợ, tuy nhiên ông không đồng ý và nhiều lần đưa tiền, quà tặng cho Marla để cô giữ im lặng. Không thỏa mãn, tình nhân trẻ này con dọa sẽ đi gặp gỡ những người đàn ông khác, khiến ông Trump nhượng bộ phải đưa cô tới bất cứ nơi đâu có mặt ông. Chưa dừng lại, Marla bạo gan đến tìm gặp bà Ivana, yêu cầu bà phải ly hôn với chồng. Năm 1993, Marla đường hoàng bước vào cuộc sống hôn nhân với Trump như cô hằng mong đợi.

Người vợ thứ hai “nổi loạn” khiến ông trùm Bất động sản lao đao





Mối tình của Marla và Donald Trump gặp nhiều chỉ trích,thị phi. Có thời gian,một tấm ảnh chụp 2 người sánh nước cùng nhau được đưa lên hàng loạt trang nhất của các tờ báo lá cải kèm theo những nhạo bang, mỉa mai cay độc nhất của người đời dành cho một người đàn ông lừa dối vợ và cô tình nhân hám tiền, phá hoại hạnh phúc của gia đình người khác.

Hôn nhân này không được bền lâu, và nó cũng là thời điểm đen tối nhất trong cuộc đời ông Trump, đánh mất cả danh tiếng và uy tín của mình, cả trong giới doanh nhân và xã hội đương thời.



Năm 1999, cả hai ly hôn sau khi có một đứa con chung là Tiffany Trump. Sau khi ly dị, cô Marla Maples nhận được số tiền bồi thường lớn. Liền đó, cô kết hôn với một vị đạo diễn và rồi cũng nhanh chóng kết thúc để tiếp tục cặp kè với nhiều người đàn ông khác.Thời kỳ này là đỉnh điểm khủng hoảng của Donald Trump, vào đầu những năm 90, hàng loạt tờ báo đưa tin Trump đã phá sản. Đúng vậy, Trump đã từng lâm vào khủng hoảng với số tiền nợ nần chồng chất lên đến hàng triệu USD. Điều đó, một lần nữa, ông lại đưa ra quyết tâm làm giàu.





Người vợ thứ 3 xinh đẹp, thông minh, độc lập



Melannia chính là điểm dừng chân cuối cùng cho những cuộc tình ồn ào của người đàn ông vốn trăng hoa như ông Trump. Melania Knauss là một người mẫu nổi tiếng, gốc Slovenia. Cô sinh năm 1971, tại Svenica, Slovenia và bắt đầu sự nghiệp người mẫu năm 16 tuổi. Cô ghi dấu ấn một “nàng thơ” trước ống kính của nhiêp ảnh gia thời trang, tên Stane Jerko ở tuổi 17 tuổi. Đó là bước đệm cho sự thành công của Melania trong chặng đường tiếp theo , đưa cô đặt chân tới "kinh đô thời trang" Milan của nước Ý và ký kết hợp đồng làm mẫu. Vào năm 1992, Melania chiến thắng cuộc thi "Look of the Year" do tạp chí Jana tổ chức tại Ljubljana (thủ đô Slovenia) và được ký hợp đồng làm người mẫu quốc tế .

Chân dung người bạn đời xinh đepl, tài năng của Tổng thống Trump

Nhận xét về Melania Knauss, Paolo Zampolli, Giám đốc Công ty quản lý người mẫu ID Modeling Agency, khen ngợi cô là người mẫu có tinh thần "ổn định và tập trung cao". Tài năng của cô còn được đánh giá cao ở sự thông minh và tầm kiến thức đáng ngưỡng mộ mà cô có. Melania có thể nói trôi chảy 4 ngoại ngữ, tốt nghiệp Học viện thiết kế và kiến trúc ở thủ đô Ljubljana, đồng thời cô rất am hểu về chính trị cũng như kinh tế thế giới. Cũng chính vì điều này mà ông Trump hoàn toàn đổ gục trước cô gái thông minh này.



Định mệnh dẫn lối, vào năm 1998, Melania gặp gỡ Donald Trump tại một buổi tiệc tại hộp đêm Kit Kat Club ở thành phố New York. Thời điểm đó, ông Trump vẫn còn là chồng của Marla Maples trên giấy tờ, nhưng thật ra họ đã ly thân.

Năm 2005, khi Melania, 34 tuổi và Donald, 58 tuổi, một hôn lễ hoành tráng được tổ chức tại Plam Beach, Florida. Bộ váy cưới trong hôn lễ của vị phu nhân này có giá trị khủng, đến từ hãng thời trang nổi tiếng Christian Dior, và cần hơn 1.000 giờ để hoàn thiện. Tham dự buổi tiệc cưới cùng với 350 khách mời có sự góp mặt của vợ chồng cựu Tổng thống Bill Clinton.



Không dựa vào hơi chồng, cô phát huy khả năng đầu óc nhanh nhạy của mình điều hành một đế chế kinh doanh riêng. "Anh ấy là người chồng tuyệt vời, thấu hiểu tôi, luôn bên cạnh những lúc tôi cần. Chúng tôi đều rất độc lập",cô chia sẻ như vậy khi nói về chồng minh.



Và, để đưa Donald Trump trở thành Tổng thống như hôm nay là một phần công sức không hề nhỏ của vị phu nhân tài ba này..





