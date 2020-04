3 người ở TP.HCM liên quan đến bệnh nhân 34 được xuất viện, cả nước có 63 ca COVID-19 được chữa khỏi

3 trường hợp điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi (TP.HCM) được xuất viện trong ngày 1/4 gồm: bệnh nhân số 45, bệnh nhân số 48 và bệnh nhân 65. Bệnh nhân 45, 48 lây nhiễm trực tiếp từ "bệnh nhân 34" Đặng Thị Lynh Trang, nữ doanh nhân tại Bình Thuận. Còn bệnh nhân 65 lây gián tiếp từ 34 (F2).

Bệnh nhân 45 là nam thanh niên 25 tuổi ở quận Tân Bình, đã ăn tối, làm việc với vợ chồng bệnh nhân 34 tại Bình Thuận ngày 4/3. Bệnh nhân nhập viện ngày 12/3, đến ngày 13/3 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, đã có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân số 48 là nam 31 tuổi, trú quán tại quận 10, TP. Hồ Chí Minh, là đồng nghiệp ngồi chung xe ô tô với BN45 và cùng đi tiếp xúc với BN34. Bệnh nhân vào viện ngày 14/3, cùng ngày kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Sau thời gian điều trị, anh này có kết quả xét nghiệm PCR âm tính vào các ngày 16, 17, 19, 20, 22, 23 và 25/3.

Bệnh nhân 65 là cô gái 28 tuổi ở quận Gò Vấp làm việc cùng bệnh nhân 45 và bệnh nhân 48 vào các ngày 7/3, 10/3. Đến ngày 17/3 cô phát hiện dương tính. Kết quả xét nghiệm PCR âm tính từ ngày 23-25/3.



Bác sĩ Nguyễn Thành Dũng, Giám đốc Bệnh viện Dã chiến Củ Chi, cho biết thời điểm xuất viện cả 3 bệnh nhân này đều trong tình trạng khỏe mạnh, không sốt, không ho, không khó thở, không đau ngực. sau xuất viện. Sau xuất viện, cả 3 bệnh nhân được cách ly tại nhà thêm 14 ngày, cơ quan y tế địa phương tiếp tục giám sát Sức Khỏe

Đây là đợt xuất viện thứ ba tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi trong 4 ngày qua. Trước đó ngày 30/3, ba bệnh nhân 53, 75, 89 được xuất viện và chiều 29/3 bốn bệnh nhân 64, 66, 79, 90 ra viện.



Bệnh nhân 34 là doanh nhân ở Bình Thuận đi Mỹ về nhiễm SARS-CoV-2 và lây cho 10 người trong đó có 8 người thân và nhân viên, 2 đối tác. Hiện Bình Thuận điều trị 9 bệnh nhân, chưa có ai xuất viện.



Đến nay, trên địa bàn TP.HCM đã điều trị khỏi cho 15 trường hợp mắc COVID-19. Đến ngày 1/4, đã có 63 ca bệnh mắc COVID-19 ở nước ta được điều trị khỏi/xuất viện.

Hà Ly (t/h)