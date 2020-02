3 người Vĩnh Phúc tự ý rời khỏi khu vực cách ly ở Hà Tĩnh

Mới đây, chính quyền xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh xác nhận trên báo Tri Thức Trực Tuyến cho biết, có 3 người Vĩnh Phúc đã tự ý rời khỏi khu vực cách ly ở địa phương đêm 14/2.

Cụ thể, ông Dương Anh Dũng - Chủ tịch UBND xã Lưu Vĩnh Sơn cho biết, ngày 11/2, chị H.T. T.H. (42 tuổi, trú TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc), cùng 2 con từ Vĩnh Phúc về địa phương để làm giỗ cho người thân.

Sau khi nhận được thông tin này, địa phương đã báo cáo cấp trên và thành lập Tổ phản ứng nhanh. Tổ phản ứng đã đến đo thân nhiệt và quyết định thực hiện cách ly theo dõi 3 mẹ con chị H.T.T.H tại gia đình nơi mẹ con chị H. lưu trú.

Chính quyền địa phương cắm biển cách ly tại địa phương. Ảnh: Zing

Được biết, mỗi ngày Tổ phản ứng nhanh chống dịch viêm phổi cấp do chủng mới virus corona (COVID-19) đều đến tuyên truyền và kiểm tra Sức Khỏe 3 mẹ con chị H. và những người trong gia đình 2 lần. Ngoài ra, địa phương cũng cung cấp nhu yếu phẩm cho họ trong thời gian cách ly.

Ông Trần Việt Hà - Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà cho biết, đơn vị đã phối hợp với chính quyền xã Lưu Vĩnh Sơn lên phương án phòng ngừa rất chặt chẽ sau khi nhận thông tin. Sau 3 ngày kiểm tra thân nhiệt, 3 trường hợp trên chưa thấy có dấu hiệu gì.

Tuy nhiên, đến đêm 14/2, chị H. cùng 2 con đã tự ý rời khỏi khu vực cách ly và đi khỏi địa phương.



"Chúng tôi rất lo lắng nếu 3 người này nhiễm COVID-19, hiện bộ phận y tế đang theo dõi cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà với 6 người khác đã tiếp xúc với mẹ con chị H.", Chủ tịch UBND xã Lưu Vĩnh Sơn cho biết.

Lực lượng chức năng khử trùng quanh ngôi nhà chị H. lưu trú tại xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh.

Được biết, trước đó chị H. không muốn cách ly và xin lực lượng chức năng cho quay lại Vĩnh Phúc nhưng không được đồng ý.

Hiện chính quyền địa phương đang thực hiện cách ly tại nhà đối với 6 người đã tiếp xúc với 3 mẹ con đến từ Vĩnh Phúc.

Kiều Đỗ (t/h)