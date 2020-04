3 nhân viên công ty Trường Sinh và 2 người từng xét nghiệm tái dương tính ở Quảng Ninh đã khỏi bệnh

Bệnh nhân H.T.B (57 tuổi, trú ở huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn), được xác nhận dương tính với SARS-CoV-2 ngày 6/3. Bệnh nhân N.T.H (35 tuổi, trú ở huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) và bệnh nhân L.T.H (44 tuổi, trú ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội) cùng có kết quả xét nghiệm dương tính ngày 29/3.

3 bệnh nhân nhận giấy chứng nhận khỏi bệnh

Cả ba bệnh nhân đều thuộc đoàn công tác của Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 1 Hà Nội xuống cơ sở 2 ở Hà Nam làm việc, sau đó được đưa vào cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Hà Nam và lấy mẫu xét nghiệm.



Bác sỹ Đỗ Trung Đông, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam, cho biết, bệnh viện đã cử đội ngũ y, bác sỹ có kinh nghiệm để chữa trị cho ba trường hợp mắc COVID-19 và tuân thủ phác đồ điều trị của Bộ Y tế.



Sau 18 ngày điều trị, các bệnh nhân đã đủ điều kiện xuất viện, trở về địa phương để tiếp tục được cách ly theo đúng quy định của Bộ Y tế.



Trước đó, BN 251 được phát hiện mắc COVID-19 trong thời gian nằm điều trị tại BV đa khoa tỉnh, hiện đã được chuyển lên điều trị tại BV Bệnh Nhiệt đớt Trung ương. Do vậy, tạm thời tỉnh Hà Nam không còn bệnh nhân COVID-19.

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam cho biết, các y bác sỹ, điều dưỡng tham gia điều trị cho các bệnh nhân mắc COVID-19 sẽ tiếp tục thực hiện cách ly, theo dõi trước khi trở về làm việc, sinh hoạt bình thường.

Cùng ngày, hai bệnh nhân cuối cùng tại bệnh viện dã chiến 2 Quảng Ninh cũng được công bố khỏi bệnh là BN 52 và BN 149.

BN 52, nữ, 24 tuổi, quốc tịch Việt Nam, nhập viện ngày 13/3. Trong quá trình điều trị bệnh nhân có kết quả xét nghiệm 3 lần liên tiếp âm tính với SARS-CoV-2 vào ngày 13, 14 và 15/4 đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

BN 52 điều trị tại bệnh viện dã chiến 2 Quảng Ninh

Trước đó, bệnh nhân này từng có nhiều lần xét nghiệm cho kết quả âm tính rồi lại dương tính. Cụ thể, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính ngày 13/3, 18/3, 23/3; đến 26 và 28/3 có 2 lần xét nghiệm âm tính liên tiếp; nhưng 30/3, 2/4 và 5/4 dương tính trở lại, đến ngày 8/4 lại âm tính.

Cũng điều trị tại cơ sở này là BN 149, nam, 40 tuổi, quốc tịch Việt Nam, nhập viện ngày 25/3. Trong quá trình điều trị tại đây, ngày 5/4 bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 nhưng đến 8/4, xét nghiệm lần 2 lại cho kết quả dương tính trở lại.

Các trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo. Như vậy, tính đến ngày 16/4, cả nước đã có 175 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh.

Your browser does not support HTML5 video.

Bệnh nhân COVID-19 người nước ngoài: 'Các bác sĩ cứu tôi khi cận kề cái chết'