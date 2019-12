Da đẹp, dáng xinh không lo bệnh phụ khoa nhờ bí quyết ăn sữa chua đúng cách, đúng thời điểm

Lợi ích Sức Khỏe của sữa chua





Sữa chua vốn là thực phẩm được nhiều chị em lựa chọn nhờ giá thành rẻ, hương vị thơm ngon, lại có tác dụng dưỡng nhan, giảm cân. Đặc biệt, nếu ăn sữa chua thường xuyên và đúng cách, phụ nữ sẽ nhận được vô vàn lợi ích sức khỏe.

Giảm cân: Sữa chua tốt cho tiêu hóa, mang lại cảm giác no lâu và cung cấp đầy đủ các loại vi chất dinh dưỡng, canxi, đạm... hỗ trợ giảm cân hiệu quả.



Tốt cho đường ruột: Trong sữa chua có nhiều các loại vi khuẩn có lợi cho đường tiêu hóa, tiêu thụ thường xuyên giúp tăng khả năng miễn dịch, điều hòa đường ruột, chống chướng bụng, đầy hơi...



Tốt cho tim: Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra, các sản phẩm sữa nguyên chất chứa chất béo bão hòa, làm tăng cholesterol HDL tốt giúp bảo vệ sức khỏe tim.





Làm đẹp da : Sữa chua chứa axit lactic, giúp làm giảm nếp nhăn và tẩy tế bào chết. Ngoài ra, sữa chua còn có vitamin B giúp da sáng, hỗ trợ việc tăng trưởng và tái tạo tế bào da.

Chống loét dạ dày : Axit lactic trong sữa chua có khả năng kìm hãm sự phát triển của vi khuẩn helicobacter pylori. Vi khuẩn này chính là nguyên nhân gây ra hàng loạt bệnh dạ dày

Phòng chống viêm nhiễm phụ khoa: Ăn sữa chua thường xuyên kích thích lợi khuẩn phát triển, cải thiện hệ miễn dịch và phòng chống các vấn đề viêm nhiễm phụ khoa

3 thời điểm "vàng" để ăn sữa chua trong ngày



Buổi sáng: Đây là thời điểm cơ thể cần được bổ sung dinh dưỡng nhất trong ngày. Một cốc sữa chua sẽ là lựa chọn phù hợp để bạn có thể hấp thụ tối đa lượng canxi, giúp kích thích vị giác giúp bạn ăn ngon miệng hơn.



Tuy nhiên, nên trộn sữa chua với ngũ cốc nguyên hạt hoặc ăn cùng bánh mì, không nên ăn khi dạ dày rỗng.



Buổi tối: Ăn sữa chua thời điểm này rất có lợi cho việc hấp thụ canxi. Axit lactic trong sữa chua cũng có tác dụng giữ lại canxi trong cơ thể lâu hơn. Nếu ăn trước khi đi ngủ, nhớ đánh răng và súc miệng thật kỹ để tránh làm hỏng men răng.



2 giờ sau mỗi bữa ăn: Ăn sữa chua khi nói hoặc khi no đều không tốt. Thay vào đó, nên ăn sữa chua sau bữa ăn 2 tiếng bởi khi đó, dịch vị dạ dày đã loãng, độ pH trong dạ dày sẽ tạo môi trường thích hợp cho các vi khuẩn có lợi phát triển.

Your browser does not support HTML5 video.

Sữa uống lên men - "Thần dược" ngay trong khẩu phần ăn thường ngày của người Nhật. Nguồn: VTV24



Thùy Nguyễn (t/h)