3 trong số 8 bệnh nhân tái dương tính đã âm tính trở lại với virus SARS-CoV-2

Liên quan đến tình hình Sức Khỏe của các bệnh nhân tái dương tính với virus corona chủng mới dù đã được công bố khỏi bệnh trước đó, được biết, hiện có 3 bệnh nhân xét nghiệm âm tính trở lại với virus. Đó là các bệnh nhân 52, bệnh nhân 149 và bệnh nhân 36, theo VTC News.

Được biết, bệnh nhân số 52 và bệnh nhân 149 là 2 ca bệnh tại Quảng Ninh. Trao đổi thông tin với báo chí chiều 27/4, ông Nguyễn Trọng Diện – Giám đốc Sở Y tế tỉnh này cho biết, bệnh nhân 52 và bệnh nhân 149 có kết quả xét nghiệm âm tính với virus corona. Hiện sức khỏe cả hai đều ổn định, không sốt, không ho, không khó thở.

Về bệnh nhân số 36 - ca bệnh được điều trị, công bố chữa khỏi và dương tính trở lại ở Bình Thuận, đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cũng cho hay, bệnh nhân này đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus corona vào hôm 26/4.

Như vậy, theo thông tin này thì đã có 3 trong tổng số 8 ca bệnh Bộ Y tế công bố tái dương tính với virus SARS-CoV-2 đã âm tính trở lại. 5 trường hợp còn lại là bệnh nhân số 74, bệnh nhân 207, bệnh nhân 224, bệnh nhân 188 và bệnh nhân 137.

Liên quan đến thông tin mới nhất về tình dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam, theo Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, tính từ 6-18h ngày 27/4, Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona, hiện tổng số ca mắc tại nước ta vẫn là 270 trường hợp. Nếu tính theo tiêu chí ca mắc tại cộng đồng, Việt Nam đã qua 12 ngày không ghi nhận ca mắc mới do lây nhiễm trong cộng đồng.

Hiện tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là 52.428 trường hợp, trong đó 323 trường hợp cách ly tập trung tại bệnh viện, 11.311 trường hợp cách ly tập trung tại cơ sở khác và 40.794 trường hợp cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Về tình hình điều trị, trong số các ca mắc COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, có 8 ca đã có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với SARS-CoV-2 và 6 ca đã trên 2 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Kiều Đỗ (t/h)