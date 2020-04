3 yếu tố quyết định Việt Nam có bùng phát làn sóng thứ hai dịch COVID-19 hay không

Tính đến ngày 28/4, Việt Nam đã có 12 ngày liên tiếp không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng dù vậy đã có 8 bệnh nhân tái dương tính sau khi xuất viện. Cả nước thực hiện nới lỏng giãn cách từ 23/4 làm dấy lên mối lo ngại về nguy cơ bùng phát làn sóng thứ hai dịch COVID-19.



Đó là những người nhập cảnh khi Việt Nam thực hiện đón công dân ở vùng có dịch về nước. Một số khác là những người vào nước theo đường bộ, lối mòn. Với những trường hợp này có thể tạm yên tâm vì được cách ly ngay từ đầu.

Nhiều ngày liền, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng



Tuy nhiên đáng lo ngại là một bộ phận vượt biên không được kiểm soát, ngăn chăn. Ca bệnh 268 ở Hà giang là điển hình của việc giao lưu với nước ngoài, ngay sát biên giới, song ông Phu nhận định không quá đáng ngại vì đây chỉ là bộ phận nhỏ giao lưu không rộng và chủ yếu trong địa bàn.

Còn đối với nguy cơ xuất hiện các ca bệnh trong cộng đồng, PGS Phu nhận định luôn phải chuẩn bị tâm lý vẫn còn có thể có những ca dương tính ngoài cộng đồng. Hiện các ổ dịch Sơn Lôi, bar Buddha, Bạch Mai, Hạ Lôi cơ bản được kiểm soát. Đã phong tỏa, kiểm soát chặt từ F0, kể cả F1, F2, cách ly triệt để, hạn chế cho tiếp xúc với nhau, phong tỏa ổ dịch 28 ngày.

Tuy nhiên, trong cộng đồng vẫn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm khó lường dù đã thực hiện cách ly xã hội . "Một đất nước cả 100 triệu dân, vẫn còn đi lại, gặp nhau, hơn nữa, có nhiều người mắc không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ. Do đó, nguy cơ còn ca mắc ngoài cộng đồng là vẫn luôn có", ông Phu nói.



Tại Đông Nam Á, Singapore là bài học lớn về nguy cơ bùng phát làn sóng thứ hai dịch COVID-19. Nhiều người nói về nguy cơ này ở Việt Nam sau khi dừng thực hiện cách ly xã hội.



Theo PGS.TS Trần Đắc Phu, làn sóng thứ hai ở Singapore được hiểu là hết dịch rồi lại bùng lại. "Tôi nghĩ Việt Nam sẽ làm tốt được việc ngăn chặn, phát hiện, khoanh vùng, cách ly, dập dịch, nên khó có nguy cơ này. Sắp tới, chúng ta có thể có những ổ dịch nhưng sẽ không lớn, rải rác và sẽ kiểm soát được", chuyên gia này nói.

Ổ dịch mới nhất là Hạ Lôi, Mê Linh cơ bản được kiểm soát

Bài học của Singapore từ một nước được đánh giá cao về công tác chống dịch nhưng sau đó lại vỡ trận. Do đó chuyên gia nhấn mạnh, người dân tuyệt đối không được chủ quan.

PGS.TS Trần Đắc Phu khẳng định tới thời điểm này, Việt Nam đã có một số thành công nhất định trong công tác chống dịch. Đây chính là cơ sở để ngăn làn sóng thứ hai dịch COVID-19 bùng phát tại Việt Nam.

Thứ nhất, những người nhập cảnh vào Việt Nam đều được cách ly ngay từ đầu. Thứ 2, các ổ dịch đều đã được kiểm soát. Mới nhất là ổ dịch Hạ Lôi (Mê Linh, Hà Nội), nếu cứ tiếp tục tình hình hiện tại, ngày 5/5 tới đây ổ dịch này sẽ được dỡ phong tỏa.



Yếu tố thứ 3 là nhiều ngày qua không phát hiện thêm các ca lây nhiễm ngoài cộng đồng... Những thành công này đến từ việc Chính phủ và người dân thực hiện cách ly xã hội quyết liệt và đúng lúc.

Chính phủ và người dân quyết liệt thực hiện giãn cách xã hội. Ảnh: Thanh niên

Căn cứ vào tình hình dịch bệnh trong nước, ông Phu nhận định Việt Nam chưa có đỉnh dịch và nếu khống chế tốt thì sẽ không có đỉnh dịch. Đây chính là chiến lược "làm thẳng đường cong". Nếu nước ta chỉ thỉnh thoảng ghi nhận một vài ca thì không có gì đáng ngại.

Việt Nam mới bước sang ngày thứ 12 không có ca mắc mới trong cộng đồng. Trong khi đó, điều kiện để công bố hết dịch COVID-19 là 28 ngày, tính từ ngày trường hợp mắc bệnh gần nhất được cách ly tại cơ sở y tế . Đồng thời, các biện pháp chống dịch phải triển khai đầy đủ theo luật bệnh truyền nhiễm, đảm bảo dịch không còn nguy cơ. Do vậy, Chính phủ xác định duy trì phòng chống dịch. Như lời Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã nói chuẩn bị tinh thần chung sống an toàn với dịch.



Dù đã nới lỏng giãn cách xã hội nhưng các chuyên gia tiếp tục khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp chống dịch:

Đeo khẩu trang, tránh giao tiếp gần.

Giãn cách xã hội, tránh tụ tập đông người.

Hạn chế ra ngoài, nhất là những người già, người có bệnh lý nền.

Khử khuẩn, rửa tay xà phòng, sát khuẩn.

Khai báo y tế, đặc biết với những người có ho, sốt, triệu chứng nghi vấn hoặc có yếu tố dịch tễ.



Your browser does not support HTML5 video.

7 thói quen cần thay đổi trong mùa dịch COVID-19