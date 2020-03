Top 30 cách làm trắng da tự nhiên vừa an toàn vừa rẻ tiền mà hiệu quả còn lâu bền

Sở hữu làn da trắng hồng rạng rỡ là mơ ước của bất kỳ chị em nào. Tuy nhiên không phải ai cũng có điều kiện để sử dụng các mỹ phẩm đắt tiền hay đến các spa xa xỉ. Đừng lo lắng, bạn hoàn toàn có thể đạt được mong muốn này với những cách dưỡng trắng da tự nhiên, vừa an toàn vừa tiết kiệm mà còn tốt cho sức khỏe.

Đồ uống giúp da trắng sáng tự nhiên

1. Sinh tố chanh, sữa tươi

Sinh tố chanh sữa tươi là một trong những loại đồ uống có tác dụng làm trắng da vô cùng nhanh chóng. Mỗi ngày bạn uống 1 ly sinh tố chanh sữa tươi là có thể cung cấp đủ lượng vitamin C cần thiết cho da tái tạo tế bào da mới, làm chậm quá trình lão hóa và làm trắng da nhanh chóng. Bạn cần lấy 1 quả chanh để cả vỏ, xắt miếng cho vào máy xay nhuyễn cùng với 200ml sữa tươi và 1 thìa cà phê mật ong.

2. Sinh tố chuối và hạnh nhân

Loại đồ uống này là sự kết hợp giữa protein thực vật, kali, chất xơ, canxi và omega-3, giúp làn da trắng hồng rạng rỡ từ bên trong. Đặc biệt, omega-3 có đặc tính chống viêm, khiến nó trở thành thức uống tuyệt vời dành cho những người hay bị Dị ứng

3. Nước từ các loại đậu

Bạn ngâm 100g đậu đen, 50g đậu nành, 50g đậu xanh ngâm với nước muối 5 phút rồi xả lại với nước sạch. Cho chảo lên bếp, đổ tất cả đậu vào rang, đảo đều tay với lửa to ban đầu sau đó hạ lửa nhỏ dần để đậu chín đều mà không bị cháy, để nguội. Bắc 1 nồi nước, đổ tầm 1 lít nước lọc, cho phần đậu đã rang vào nấu, hạ lửa liu riu. Đun tầm 15 phút thì tắt bếp, lọc qua rây bỏ phần đậu, giữ lại phần nước. Cho nước đậu vào tủ lạnh, uống mỗi lần 1 ly dung tích 250ml, bạn có thể thêm 1 thìa mật ong. Bạn uống nước này đều đặn trong vòng 2 tuần, tone da sẽ cải thiện rõ rệt.

4. Nước ép cà chua

Thành phần của nước ép cà chua chứa lượng lớn vitamin cùng khoáng chất thiết yếu cùng hàm lượng beta caterotene dồi dào. Đặc biệt, hàm lượng beta caterotene còn giúp tăng sức đề kháng cho làn da, giúp da mịn màng và trắng sáng.

5. Nước dừa

Nước dừa làm sáng da trị mụn hiệu quả

Nước dừa được xếp vào danh sách các loại nước uống làm trắng da an toàn và hiệu quả cho cả sức khỏe và sắc đẹp. Nước dừa chất nhiều chất dinh dưỡng, nguyên tố vi lượng, hàm lượng vitamin giúp làm mờ sẹo, chống lão hóa da, ngăn ngừa mụn và làm trắng da tự nhiên. Bạn có thể uống 3 quả dừa mỗi tuần để chăm sóc làn da khỏe mạnh, trắng sáng từ bên trong.

Món ăn làm trắng da từ bên trong

6. Canh củ cải

Thành phần của củ cải có chứa nhiều vitamin C, đạt hiệu quả dưỡng trắng da tốt nhất khi được cơ thể hấp thụ. Nước ép củ cải trắng có tác dụng đặc biệt trong việc hạn chế sự phát triển của chất melanin, chất chống oxy hóa giúp làn da mịn màng và trắng hồng. Bạn có thể chế biến củ cải trong món canh hầm cùng cà rốt, rong biển hay cà chua. Ăn thường xuyên sẽ giúp làn da trắng sáng tự nhiên, loại bỏ các vết khuyết điểm lên da.

7. Canh đỗ đen

Hàm lượng vitamin E, vitamin B dồi dào trong đỗ đen giúp làm chậm quá trình lão hóa da, nuôi dưỡng làn da trắng sáng, mịn màng.

8. Cháo dưa chuột

Cháo dưa chuột là món ăn có công dụng kiện tỳ, dưỡng nhan, thanh nhiệt lợi thấp, giúp da trắng hồng rạng rỡ. Sử dụng món ăn này thường xuyên bạn còn có thể làm hạn chế nguy cơ mụn hình thành. Cháo dưa chuột gồm có 100g dưa chuột, 10g gừng, 100g gạo với lượng muối vừa đủ. Các nguyên liệu làm sạch, gừng dập nát nấu cùng gạo cho thật nhừ, sau đó mới thêm dưa thuột cùng muối vào. Đun sôi rồi múc ra ăn khi còn nóng.

9. Canh rong biển thịt nạc

Thịt thăn lợn chứa một lượng lớn collagen, giúp trẻ hóa làn da hiệu quả. Lượng collagen đầy đủ, làn da cũng duy trì được độ đàn hồi cần thiết, giúp làn da tươi tắn hơn.

10. Món ăn từ cá hồi

Cá hồi kích thích sản sinh collagen, trẻ hóa làn da

Cá hồi chứa nhiều axit béo omega-3 giúp ngăn ngừa sự thiếu hụt collagen, giữ cho làn da mịn màng, trẻ trung và hạn chế hình thành nếp nhăn. Nó cũng ngăn ngừa hình thành Mụn trứng cá , giúp làn da tươi tắn rạng ngời. Nếu có thể, bạn hãy ăn cá hồi 2-3 bữa trong một tuần.

Làm trắng tại nhà bằng nguyên liệu tự nhiên

11. Mặt nạ mật ong và sữa chua

Giống như sữa, sữa chua có chứa các enzyme có thể làm sáng da một cách tự nhiên. Trong khi đó mật ong có đặc tính giữ ẩm và kháng khuẩn. Kết hợp hai thành phần tạo nên mặt nạ dưỡng ẩm, dưỡng trắng hiệu quả.

Bạn trộn mật ong và sữa chua theo tỷ lệ 1:1. Sau đó thoa hỗn hợp lên mặt và cơ thể rồi giữ nguyên trong 15 phút, rửa sạch bằng nước ấm. Bạn cần sử dụng sữa chua không đường. Thay vì mật ong, có thể sử dụng một quả bơ hoặc lô hội.

12. Bột Gram

Thành phần của bột Gram (bột đậu gà) có chứa vitamin A, C cùng nhiều dưỡng chất quý nên từ lâu đã được sử dụng hỗ trợ điều trị mụn, da nhờn và làm trắng da toàn thân.

Bạn kết hợp 4 muỗng cà phê bột Gram, 1 muỗng cà phê sữa tươi, 1 muỗng cà phê nước cốt chanh, 1 muỗng cà phê sữa chua và một nhúm bột nghệ. Hỗn hợp này có thể giúp làn da trắng sáng, phục hồi da rám nắng, tàn nhang hiệu quả.

13. Dầu dừa

Giữ cho làn da đủ độ ẩm sẽ hạn chế tình trạng bong da - các tế bào da chết tích tụ. Để giúp da trắng sáng hơn, bạn nên sử dụng dưỡng ẩm hàng ngày sau tắm.

Trong đó, dầu dừa là một loại kem dưỡng ẩm tuyệt vời giúp da trông sáng và trẻ trung hơn. Thoa dầu dừa lên cánh tay và chân sau khi tắm. Đợi khoảng 10phút để nó thấm vào da, sau đó bạn mặc quần áo vào.

14. Quả đu đủ

Thành phần của đu đủ có chứa lượng lớn enzyme papain cùng các vitamin thiết yếu cho da như vitamin (A, C, E…). Do đó, sử dụng đu đủ có tác dụng dưỡng ẩm cho da, chống oxy hóa giúp mềm mại. Bên cạnh đó, đu đủ còn chứa alpha hydroxyl acid – hoạt chất có tác dụng tẩy tế bào chết, giúp da trắng sáng nhanh chóng.

Bạn tạo hỗn hợp từ ¼ quả đu đủ chín, 1 thìa mật ong và ½ thìa nước cốt chanh. Thoa đều hỗn hợp lên da khoảng 10 phút sau đó rửa sạch lại. Với cách dưỡng da này, bạn chỉ nên áp dụng 1-2 lần/tuần.

15. Quả lê châu Á

Lê có chứa arbutin - một dạng hydroquinone tự nhiên, đã được chứng minh là một chất ức chế tyrosinase hiệu quả. Trong đó, tyrosinase là một loại enzyme sản xuất melanin, sắc tố làm tối màu da, do đó ức chế sẽ tạo ra hiệu quả làm trắng da.

Bạn nên xay nhuyễn cả vỏ quả lê để tăng hiệu quả làm trắng, kết hợp với mật ong tạo chất kết dính cho mặt nạ.

16. Quả dứa

Quả dứa làm trắng da nhờ làm lượng vitamin C dồi dào

Bạn trộn 4 lát dứa đã được xay nhuyễn cùng với 1/2 thìa mật ong để làm mặt nạ. Theo nghiên cứu,thành phần của quả dứa chứa các hợp chất hoạt động như chất ức chế tyrosinase, do đó làm trắng da hiệu quả.

17. Quả sung

Các hợp chất trong quả sung đã được chứng minh là làm giảm melanin và giữ ẩm cho da. Bạn nghiền quả sung và thoa lên da sẽ có hiệu quả làm trắng.

18. Hạnh nhân

Hạnh nhân rất giàu vitamin E và các dưỡng chất khác giúp làm da trắng sáng, mịn màng và tươi tắn. Bạn đem xay nhuyễn vài hạt hạnh nhân rồi trộn đều cùng 1 muỗng nước ép dứa. Sau đó thoa đều hỗn hợp lên da mặt, chờ khoảng 15 phút rồi rửa lại mặt bằng nước mát.

19. Chiết xuất rễ cây cam thảo

Chiết xuất rễ cây cam thảo được sử dụng trong nhiều sản phẩm chăm sóc da như một thành phần quan trọng để làm trắng. Bởi nó ức chế sản xuất melanin và làm giảm các đốm đen trên da.

Bạn xay nhuyễn 1 quả dưa chuột sau đó thêm vào vài giọt chiết xuất rễ cây cam thảo, 1 muỗng nước cốt chanh, 1 muỗng bột gỗ đàn hương và 1 muỗng nước ép cà chua. Đắp hỗn hợp lên da, đợi khi khô có thể rửa lại mặt. Áp dụng 2 lần/tuần để thấy da trắng nhanh chóng.

20. Bột gỗ đàn hương đỏ

Bột gỗ đàn hương đỏ cung cấp lượng hydrat dồi dào cùng với công dụng làm sáng da hiệu quả. Bạn chỉ cần cho một ít bột gỗ đàn hương đỏ vào một chiếc bát cùng với 1 thìa bột mì, 1 thìa bột nghệ và 1 thìa nước hoa hồng. Áp dụng cách này thường xuyên không chỉ giúp làn da trắng sáng, còn giảm tác hại của ánh nắng mặt trời, loại bỏ chất bẩn tích tụ trong lỗ chân lông.

21. Sử dụng vitamin E

Vitamin E có hiệu quả dưỡng ẩm, nuôi dưỡng và làm sáng da. Nó có mặt trong dầu thực vật và các loại hạt như hướng dương, mè, lạc… Nếu muốn làn da trắng sáng từ bên trong, chị em hãy tích cực bổ sung bằng con đường này. Ngoài ra, bạn có thể dùng vitamin E tổng hợp để làm mặt nạ dưỡng trắng bằng cách trộn chung với sữa tươi không đường.

22. Sử dụng trà xanh

Trà xanh chứa lượng chất chống oxy hóa dồi dào giúp cho làn da khỏe mạnh. Nó vô hiệu hóa các gốc tự do, làm hạn chế sự xuất hiện của các đốm đen và các vùng da không đều màu. Bạn có thể nước trà xanh rửa mặt hàng ngày để làm trắng.

23. Sử sụng sáp ong làm trắng da tại nhà

Sáp ong là nguyên liệu làm đẹp hoàn hảo cho da nhờn và dễ bị Mụn trứng cá . Nó giúp làm thông thoáng lỗ chân lông, giữ ẩm và giúp da tươi tắn, rạng ngời.

24. Sử dụng lá tía tô

Lá tía tô là nguyên liệu làm trắng da quen thuộc

Thành phần lá tía tô có chứa hàm lượng dưỡng chất vitamin A, C và các khoáng chất Ca, Fe, P giúp làm trắng da tự nhiên, trẻ hóa da. Ngoài ra, hoạt chất priseril trong lá tía tô có tác dụng tẩy tế bào chết, giúp da mịn màng, trắng sáng và khỏe khoắn.

25. Làm trắng da tại nhà bằng quả xoài

Xoài là một nguồn nguyên liệu tuyệt chứa các chất chống oxy hóa và vitamin C, giúp duy trì làn da sáng và khỏe mạnh. Ngoài ra, xoài có hàm lượng beta-carotene cao cũng như vitamin A, hỗ trợ làm trẻ hóa làn da và đồng thời thêm độ bóng cho da. Bạn có thể trộn một miếng xoài chín với gel lô hội để làm mặt nạ dưỡng trắng da.

26. Làm trắng da bằng đường nâu

Đường nâu là một loại tẩy tế bào chết tự chế tuyệt vời, giúp làn da rạng rỡ và mịn màng. Ngoài ra, đường còn chứa axit glycolic, có thể làm cho da sáng hơn và ngăn ngừa sự hình thành melanin gây sắc tố trên da. Bạn có thể trộn 2 muỗng cà phê đường nâu với 2 muỗng gel lô hội để làm hỗn hợp tẩy tế bào chết.

27. Làm trắng da tại nhà bằng bột nghệ

Nghệ có nhiều chất chống oxy hóa tốt cho những người có làn da lão hóa, đồng thời giúp duy trì độ đàn hồi cho da. Bạn có thể kết hợp bột nghệ cùng gel lô hội, mật ong thô để làm mặt nạ dưỡng trắng da hiệu quả.

28. Làm trắng da tại nhà bằng bia

Bia được lên men từ ngũ cốc có hàm lượng vitamin (B, E) dồi dào, cần thiết để dưỡng làn da trắng sáng và mị màng. Bạn có thể cho bia vào bồn tắm cùng với nước sạch vừa đủ, ngâm mình khoảng 15-20 phút. Sử dụng thường xuyên sẽ giúp làm trắng da.

Bảo vệ da

29. Tẩy tế bào chết cho da

Các tế bào da chết trên bề mặt da của bạn nếu tích tụ lâu ngày có thể làm cho làn da trông hơi xỉn màu. Vì vậy để làm sáng làn da tự nhiên, điều quan trọng là phải tẩy da chết thường xuyên.

Tẩy tế bào chết là bước quan trọng trong quy trình dưỡng trắng da

Với cơ thể, bạn có thể tẩy tế bào chế bằng từ đường (hoặc muối), sau đó dùng bàn chải nhẹ nhàng chà xát cơ thể. Mặt khác, bột yến mạch hoặc hạnh nhân xay nhuyễn có đặc tính tẩy tế bào chết tự nhiên, nhẹ nhàng phù hợp với làn da mặt mỏng manh.

30. Hạn chế tiếp xúc với ánh nắng mặt trời

Để giữ cho làn da của bạn không bị rám nắng, sạm đen thì bạn nên bảo vệ da khỏi tác động trực tiếp của ánh nắng mặt trời. Bạn có thể dùng đồ bảo hộ (quần áo dài, mũ rộng vành, kính, gang tay…), hơn nữa bạn nên thoa kem chống nắng trước 30 phút sau đó mới ra ngoài trời. Sử dụng kem chống nắng tối thiểu là 30 SPF, vì kem chống nắng SPF thấp hơn vẫn cho phép các tia nắng mặt trời gây hại cho da.

Your browser does not support HTML5 video.

Bài massage "thần thánh" trị mụn ẩn. Nguồn: Beauty blog

Như Quỳnh (t/h)