30 phút cân não cứu 2 mẹ con sản phụ nguy kịch do biến chứng lupus ban đỏ

Bé trai con của sản phụ chào đời khỏe mạnh



Bác sĩ siêu âm tim màu giãn buồng tim trái, hở van 2 là 4/4 (mức độ hở van tim tối đa), hở van 3 lá 3/4, tăng áp động mạch phổi, chức năng co bóp tim giảm. Siêu âm thai nhi cho thấy có dấu hiệu suy thai trên nền suy dinh dưỡng bào thai.

Các bác sĩ nhận định, đây là trường hợp nặng và phức tạp trên bệnh nền lupus ban đỏ là nguy cơ rất cao gây nguy hại cho cả mẹ. Hơn nữa, thai phụ có tình trạng bệnh lí van tim rất nặng, suy tim nặng, tăng áp phổi khó đảm bảo sự an toàn cho những tuần cuối thai kì. Đó là chưa kể thai nhi bị suy dinh dưỡng, hiện đang có dấu hiệu suy thai, nếu không can thiệp sớm khó giữ được tính mạng thai nhi.

Sau hội chẩn, các bác sĩ đã đi đến phương án mổ lấy thai nhằm bảo toàn tính mạng cho cả mẹ và con. Ca mổ diễn ra ngày 14/04 với sự tham gia của các y bác sĩ dày dặn kinh nghiệm. Sau thời gian phẫu thuật 30 phút căng thẳng, một bé trai nặng 2,1kg chào đời an toàn, khóc tốt.

Sau sinh, bé trai đã khoẻ mạnh, bú tốt. Sản phụ sau phẫu thuật cũng đang ổn định, không còn dấu hiệu suy tim nặng, điều trị tại Khoa Nội tim mạch Khớp.

Bác sĩ thăm khám cho sản phụ Huyền sau phẫu thuật

Lupus ban đỏ có thể gây biến chứng cho da, xương khớp, thận, tim mạch. Điểm đặc biệt của bệnh là hay gặp ở các phụ nữ trẻ, thường gặp ở phụ nữ chủ yếu trong độ tuổi sinh đẻ. Bệnh Lupus và quá trình thai sản có sự tác động qua lại lẫn nhau, có thể dẫn đến nhiều biến chứng cho cả mẹ và con.

Theo nhiều nghiên cứu, mang thai là một trong những yếu tố làm khởi phát lupus ban đỏ cấp tính, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới da, thận, máu và khớp, trong đó tổn thương thận nặng nhất với các biểu hiện của viêm cầu thận, hội chứng thận hư, suy thận.



Đây là yếu tố tiên lượng cực xấu, có thể gây tử vong cho người mẹ mắc bệnh lupus ban đỏ trong thai kỳ. Do đó, thai kì của người bị lupus ban đỏ hệ thống ẩn chứa rất nhiều nguy cơ.



Không chỉ đe dọa tính mạng người mẹ, bệnh lupus ban đỏ gây ảnh hưởng xấu tới thai nhi như rối loạn nhịp tim, dị tật bẩm sinh, suy dinh dưỡng bào thai và sinh non, tử vong sơ sinh cao hơn bình thường.

Những phụ nữ bị lupus ban đỏ hệ thống có thể mang thai và sinh con nhưng cần được tư vấn thật kỹ lưỡng từ trước khi có dự định mang thai để tránh biến chứng nguy hiểm tính mạng.



Thông thường các bác sĩ khuyến cáo, những phụ nữ bị lupus ban đỏ hệ thống, chỉ nên mang thai sau 6 tháng điều trị ổn định lupus ban đỏ hệ thống, và xuyên suốt thai kì phải được theo dõi liên chuyên khoa bởi bác sĩ Sản khoa cũng như bác sĩ Thấp khớp học.



Nhận diện căn bệnh lupus ban đỏ. Video: VTV