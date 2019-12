3.000 học sinh lớp 9 phải thi lại vì đề quá khó: Phòng GD-ĐT quận Thanh Xuân nói gì?

Vừa qua, mạng xã hội xôn xao thông tin hàng nghìn học sinh lớp 9 quận Thanh Xuân (Hà Nội) phải làm lại bài thi môn Toán học kỳ I năm học 2019-2020 vì... đề quá khó, mới đây, đại diện Phòng GD&ĐT quận Thanh Xuân đã chính thức lên tiếng về sự việc.

Cụ thể, lãnh đạo phòng GD&ĐT quận Thanh Xuân xác nhận, hôm 12/12 vừa qua, học sinh lớp 9 trên địa bàn quận đã làm bài kiểm tra học kỳ I môn toán. Đề thi gồm 5 câu với thời lượng 90 phút do phòng GD&ĐT quận Thanh Xuân ra đề. Tuy nhiên, sau khi chấm bài, kết quả khiến học sinh, phụ huynh và các thầy cô ngỡ ngàng khi thống kê cho thấy có tới 70% bài thi bị điểm dưới trung bình. Nhận thấy có một số điểm chưa hợp lý trong cách ra đề, phòng GD&ĐT quyết định tổ chức cho 3.000 học sinh lớp 9 trong quận thi lại vào hôm 17/12 vừa qua.

Liên quan đến sự việc này, ông Phạm Gia Hữu - Trưởng phòng GD&ĐT quận Thanh Xuân cho biết, sau sự việc phòng GD&ĐT đã phải rút kinh nghiệm về cách ra đề. Tuy nhiên, ông Hữu khẳng định đề thi không bị "lỗi" như dư luận đang bàn tán.

Thông tin trên báo An Ninh Thủ Đô, Trưởng phòng GD&ĐT quận Thanh Xuân cho biết, sau khi nhận thấy kết quả môn toán có điểm thấp bất thường, phòng đã cho họp để xem xét, đánh giá lại đề thi. Kết quả đánh giá cho thấy, đề thi có những dạng câu hỏi mới với học sinh; 1-2 câu yêu cầu quá dài so với thời gian làm bài; ma trận đề chưa được định hướng kỹ với các nhà trường.

"Đề không sai về mặt nội dung, kiến thức vẫn nằm trong chương trình, nhưng dạng đề mới các trường chưa được tập huấn, làm quen nên tôi thấy không hợp lý và đã báo cáo cấp trên và cho kiểm tra lại với tất cả học sinh (kể cả học sinh có điểm từ trung bình trở lên) để kết quả công bằng với học sinh", ông Phạm Gia Hữu cho biết.

Sau sự cố này, bộ phận ra đề phòng GD&ĐT Thanh Xuân đã phải nghiêm túc rút kinh nghiệm. Việc tập huấn kỹ thuật ra đề, xây dựng ma trận đề, định hướng về đổi mới cách ra đề cũng sẽ được quan tâm sâu sát hơn để tránh tối đa việc ra đề quá khó, quá mới với cách dạy học ở các nhà trường.

Được biết, phòng GD&ĐT các quận huyện là đơn vị ra đề kiểm tra học kỳ 1 và học kỳ 2 cho học sinh lớp 9 để đánh giá mặt bằng chất lượng chung của học sinh toàn quận. Sau khi học sinh làm bài thi theo đề chung, các trường sẽ tổ chức chấm chéo để đảm bảo có kết quả khách quan nhất.

