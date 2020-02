4 câu hỏi còn bỏ ngỏ về dịch COVID-19 đang bùng phát tại nhiều quốc gia trên thế giới

Số ca nhiễm và tử vong do COVId-19 gây ra ngày càng tăng mạnh, nhưng các huyên gia trên thế giới vẫn chưa thể giải đáp chính xác cơ chế hoạt động của chủng virus mới này.

Tính đến đầu giờ sáng 24/2, Trung Quốc thông báo ghi nhận 150 ca tử vong vì COVID-19 và 409 ca nhiễm mới. Trong khi đó, Hàn Quốc có thêm 161 ca nhiễm, nâng tổng số lên 763,7 ca ca nhiễm. Sáng nay, Hàn Quốc cũng công bố có 11 quân nhân dương tính với COVID-2019.

Tờ Yonhap (Hàn Quốc) thông tin, ca tử vong thứ 7 của nước này là một bệnh nhân nam (62 tuổi). Nam bệnh nhân xác định nhiễm COVID-19 từ Bệnh viện Cheongdo. Người đàn ông này qua đời hôm 23/2. Hàn Quốc đã phải ban bối báo động đỏ khi số lượng người nhiễm virus này càng ngày càng tăng cao.

COVID-19 đã lan ra 31 quốc gia trên thế giới

Ở một diễn biến liên quan, các nước như Ý, Iran, Anh đều ghi nhận các trường hợp dương tính với COVID-19 và số lượng đang tăng rất nhanh. Một số quốc gia như Ý đã đóng cửa biên giới nhằm ngăn chặn dịch bệnh. Một số quốc gia ở Trung Đông đã tạm ngừng giao thương với Iran để ngăn dịch bệnh.

Tổ chức Y tế thế giới và các quốc gia đang oằn mình chống dịch suốt hai tháng với thiệt hại về người và kinh tế rất lớn. Tuy nhiên, cho đến nay các chuyên gia đầu ngành trên thế giới vẫn chưa thể giải đáp được sự tồn tại, cơ chế hoạt động của COVID-19 (SARS-CoV-2). Những bí ẩn này đã làm cản trở và kìm hãm tốc độ điều chế thuốc kháng và làm giảm kha rnangw dập dịch. Dưới đây là một số câu hỏi còn bỏ ngỏ về COVID-19:



Nguồn gốc của COVID-19?

COVID-19 bùng phát ở thành phố Vũ Hán ( Trung Quốc ), sau đó lan rộng ra nhiều tỉnh thành ở nước này và sau đó là lan ra 31 quốc gia trên thế giới. Dịch bệnh bắt đầu từ cuối tháng 12/2019 và ngay sau đó, Trung Quốc đã tiến hành truy tìm nguồn gốc lây lan dịch.

Một số thuyết âm mưu cho rằng, Mỹ hay Trung Quốc chế tạo vũ khí sinh học là chủng virus mới này và nó bị rò rỉ tại phòng thí nghiệm ở Vũ Hán. Nhân viên phòng thí nghiệm đã bán động vật thử nghiệm ra chợ với giá cao… Thậm chí có một số thuyết cho rằng, virus này đến từ ngoài trái đất.

Nhưng tất cả chỉ là lời đồn đoán. Bởi ngày 22/2, Viện virus Vũ Hán khẳng định không có chuyện rò rỉ virus từ phòng thí nghiệm ra ngoài. Nhưng trong lá thư này, viện xác nhận có nhà virus học từng có chuyến thám hiểm hang động ở tỉnh Vân Nam và đã phát hiện ra chủng virus corona chết người , có nguồn gốc từ loài rơi rồi mang về phòng thí nghiệm nghiên cứu, lưu trữ. Nhưng viện không rõ vị chuyên gia này đã đem cả con dơi hay chỉ lấy mẫu về.

Số người nhiễm dịch ở Hàn Quốc tăng chóng mặt

Ngoài ra còn có một số tin đồn virus lây từ loài tê tê hay gà hoang sang người. Tuy nhiên, tổ chức y tế thế giới cho rằng đây chỉ là lời đồn đoán. Đến ngày 23/2, chính phủ Trung Quốc mới đưa nhóm chuyên gia của WHO vào tâm dịch Vũ Hán để điều tra tình hình sau chuyến thăm 4 tỉnh trong đó có cả Bắc Kinh.

COVID-19 lây lan qua những con đường nào?

Ban đầu, các chuyên gia Trung Quốc xác định, chủng virus này lây lan qua đường hô hấp và tiếp xúc với bề mặt kêu mà chúng bám dính như quần áo, đầu tóc… Chính vì thế, cơ quan y tế nước này kêu gọi áp dụng các biện pháp phòng ngừa dịch như rửa tay, đeo khẩu trang…

Nhưng đến ngày 22/2, các nhà khoa học Trung Quốc lại cảnh báo rằng, virus có nguy cơ lây truyền qua đường nước tiểu, phân. Báo giới Trung Quốc cho rằng, đây là một thách thức lớn cho hệ thống thoát nước của quốc gia này. Nhất là những bệnh viện chật cứng người nhiễm bệnh như ở Vũ Hán.

Một số thông tin trước đó còn cho rằng, COVID-19 tồn tại trong những vi hạt trong không khí. Ngay laoaj tức, truyền thông Trung Quốc phủ nhận điều này và nói rằng các chuyên gia chưa lên tiếng về việc này.

Đến ngày 20/2, Trung Quốc lại công bố, có thể nhiễm bệnh nếu “tiếp xúc với nồng độ khí dung cao trong môi trường tương đối kín trong một thời gian dài”. Đồng thời, đường dây truyền chính là các giọt bắn của hệ hộ hấp khi tiếp xúc gần.

Thời gian ủ bệnh bao lâu?

Theo các chuyên gia, mỗi người nhiễm COVID-19 sẽ lây nhiễm cho 2 – 3 người. Song một số chuyên gia cảnh báo, tỷ lệ lây nhiễm từ người sang người còn cao hơn thế. WHO vô cùng lo ngại về điều này.

Từ khi dịch bệnh lây lan, có nhiều thộng tin về thời gian ủ bệnh của COVID-19. Giới chuyên gia Trung Quốc và quốc tế công bố kết quả nghiên cứu thời gian ủ bệnh mâu thuẫn nhau: 2 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 14 ngày, 24 ngày và thậm chí là 27 ngày.

Dịch Covid-19 bùng phát tại Italy, Milan và Venice tê liệt

Tỷ lệ tử vong là bao nhiêu?

Dịch bệnh đang hoành hành ở hơn 30 quốc gia trên thế giới . Số người tử vong đã nhiều hơn cúm mùa, cao hơn SARS. Hiện vẫn chưa rõ tỷ lệ tử vong của bệnh dịch này. Một phần vì chính phủ Trung Quốc nhiều lần gây ra sự nhầm lẫn về thống kê.

Một thông báo ngày 22/2 cho thấy, WHO ước tính tỷ lệ tử vong vào khoảng 3,07%. Theo nghiên cứu của cơ quan kiểm soát dịch bệnh Trung Quốc, tỷ lệ tử vong tăng theo tuổi, tiền sử bệnh. Những người trên 80 tuổi có nguy cơ tử vong tăng 14,8%.

Tuy nhiên, hiện chưa có bất kỳ ước tính nào về tỉ lệ tử vong toàn cầu của COVID-19. Chủng virus này đang “lộng hành” khiến toàn thế giới lo ngại.

Your browser does not support HTML5 video.

Hàn Quốc xác nhận ca tử vong thứ 7 do COVID-19

Nga Đỗ (t/h)