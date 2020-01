4 dáng mông nữ điển hình và bài tập cụ thể [1]: Mông hình vuông và hình tròn nên tập gì?

Bright Side sẽ chỉ ra cho bạn cách để có vóc dáng thu hút bằng 3 bài tập không quá khó cho mỗi dáng mông khác nhau. Có 4 loại dáng mông chính: hình vuông, tròn, trái tim và hình chữ V. Chúng ta sẽ được tìm hiểu kĩ và chuyên sâu hơn về từng dáng mông nhờ chuyên gia thẩm mỹ nổi tiếng Jane Leonard.



Với những người có dáng mông hình vuông, mỡ sẽ tích tụ ở dưới nhóm cơ mông khiến cho phần dưới của mông to và nặng hơn. Vì vậy phần cơ này cần được tập luyện kết hợp cùng Chế độ giảm cân để trở nên săn chắc hơn. Hình dáng này cũng tiết lộ bạn là người chịu được áp lực và có hệ miễn dịch tốt.

Các bài tập phù hợp:



Nằm nghiêng về một hướng, cơ thể duỗi thành một đường thẳng, chú ý chân phải thẳng so với cơ thể. Nhấc chân phía trên lên cao nhất có thể, không để hai chân chạm nhau. Mỗi bên làm 10 lần.



Đứng trên một mặt phẳng sao cho khi gập chân tạo thành một góc 90 độ, ví dụ như đang bước cầu thang chẳng hạn. Đặt chân trái lên bệ, dồn trọng lực xuống gót chân (bắt buộc), đứng lên bằng cả hai chân.



Nếu muốn thêm cường độ, có thể mang thêm tạ hoặc đá chân về phía sau khi chạm xuống sàn.



Squats cổ điển kết hợp với việc nhảy lên để tăng độ khó cho bài tập. Thực tế, khi squat có thể nhảy lên để bài tập hiệu quả hơn.



Đàn ông cho rằng đây là dáng mông thu hút nhất, dáng này khiến cơ thể trông cân đối hơn. Nhưng không phải ai sinh ra đều có được hình dáng mông như vậy. Ngoài ra, ai có dáng mông này được coi là dễ sinh đẻ.



Tuy nhiên, những người dáng mông tròn cũng có mỡ tích tụ ở phía dưới nhóm cơ mông giống dáng mông hình vuông.



Các bài tập phù hợp:



Đây được cho là bài tập hiệu quả nhất cho cơ mông. Nằm thẳng lưng, đặt chân ở khoảng cách rộng hơn chiều dài hông một chút. Nhấc xương chậu lên và giữ nguyên tư thế trong 1 phút (có thể tăng thêm thời gian theo từng ngày). Có thể mang theo tạ đặt lên hông.



Mang tạ hai bên, gập một chân về đằng sau, thả lỏng bàn chân trên một điểm tựa. Đặt trọng lực vào chân trước rồi squat, giữ thẳng lưng. Mỗi bên 15 lần.



