4 dáng mông nữ điển hình và bài tập cụ thể [2]: Mông hình trái tim và chữ V nên tập gì?

Bright Side sẽ chỉ ra cho bạn cách để có vóc dáng thu hút bằng 3 bài tập không quá khó cho mỗi dáng mông khác nhau. Có 4 loại dáng mông chính: hình vuông, tròn, trái tim và hình chữ V. Chúng ta sẽ được tìm hiểu kĩ và chuyên sâu hơn về từng dáng mông nhờ chuyên gia thẩm mỹ nổi tiếng Jane Leonard.



Đây là dáng mông điển hình của dáng đồng hồ cát - dáng chuẩn. Những người sở hữu mông trái tim thường đầy đặn ở phần dưới và hẹp dần lên phần eo.



Các bài tập phù hợp:



Đứng thẳng, chân mở rộng ngang lớn hơn vai một chút, nâng tạ. Nghiêng sang trái rồi sang phải, tay ngược với chân.



Đứng ở tư thế nghiêm, bàn tay đan vào nhau và gập khuỷu tay. Bước dồn lên phía trước đồng thời gập chân, chân sau cũng gập theo. Giữ chặt tay trước cằm.



Tư thế giống khi tập plank , chống tay xuống sàn, chân duỗi thẳng. Dồn lực vào tay, bắt đầu "chạy" hoặc "leo núi", càng nhanh càng tốt. Co chân lên ngực rồi trở về vị trí ban đầu. Nếu còn lực, giữ nguyên ở tư thế plank.

Mức độ Ostrogen là tác nhân gây ra hình dạng mông này. Nó bắt đầu suy giảm sau giai đoạn mãn kinh khiến mỡ di chuyển đến các phần khác trong cơ thể, đặc biệt phần hông. Mông có thể sẽ không còn giữ được hình thái như ban đầu, nhưng nếu kiên trì tập luyện, nó hoàn toàn có thể sửa chữa được.



Các bài tập phù hợp:



Đứng trước gương lớn để tập luyện đúng cách hơn. Chân mở ngang so với chiều dài vai. Squat như kiểu bạn đang ngồi ghế. Chân thẳng, giữ vững đầu gối và cả lưng.

Nếu không có phòng tập lớn bạn có thể tập bên ngoài, chỉ cần đảm bảo về chiều dài. Sải chân dài lên phía trước rồi nhún càng thấp càng tốt, sau đó đứng lên và tiếp tục các bước trên. Có thể cầm theo tạ.



Chân mở rộng hơn so với chiều dài vai. Bắt đầu squat hoặc nhảy (không quá cao) và chạm đất với một tay (tương tự khi đổi tay). Chú ý nhịp thở.



