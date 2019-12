4 mẹo đơn giản giúp nữ diễn viên Son Ye Jin giữ dáng nuột cùng nhan sắc 'vạn người mê' ở tuổi 38

Hóa ra, để giữ gìn vóc dáng, nhan sắc và nét thanh xuân, nữ diễn viên xinh đẹp đã duy trì 4 thói quen "bất di bất dịch" suốt nhiều năm liền.



Hầu hết những người tăng cân mất kiểm soát đều có thói quen ăn đêm, ăn trước khi đi ngủ hoặc ăn bữa tối quá nhiều chất dinh dưỡng. Do đó, để giữ gìn vóc dáng, nữ diễn viên Son Ye Jin tuyệt đối không ăn bất cứ thứ gì trong vòng 3 tiếng trước khi đi ngủ.

Chính vì duy trì thói quen này trong nhiều năm liền, dù đã chạm ngưỡng U40 nhưng người đẹp vẫn sở hữu thân hình khiến nhiều cô gái phải ghen tị.

Uống đủ 2 lít nước mỗi ngày giúp cơ thể tăng cường quá trình trao đổi chất, duy trì cảm giác no lâu giúp Giảm cân , giữ dáng hiệu quả. Bên cạnh đó, bổ sung thực phẩm giàu chất xơ sẽ thúc đẩy quá trình tiêu hóa, ngăn ngừa cảm giác thèm ăn, giúp bạn kiểm soát được lượng thực phẩm nạp vào; tránh tiêu thụ đồ ăn quá đà.

Đi bộ, chạy bộ sau khi ăn 15 phút đến nửa tiếng rất tốt cho tiêu hóa và quá trình giảm cân. Thực tế, ai cũng vậy đôi khi chúng ta sẽ có những bữa ăn quá ngon mà không kìm được miệng, dẫn đến việc no căng bụng. Khi rơi vào tình huống ăn qua no, Son Ye Jin sẽ nghỉ ngơi một chút sau đó chạy bộ để tiêu hao năng lượng, ngăn chặn việc tích trữ mỡ thừa trong cơ thể.



