4 sắc thái cơ bản của dịch COVID-19 trong 3 tháng xuất hiện tại Việt Nam

Qua quan sát, tìm hiểu về tình hình dịch bệnh COVID-19 kể từ khi ghi nhận ca bệnh đầu tiên ngày 23/1, bác sĩ Trương Hữu Khanh - Trưởng khoa Nhiễm Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) kết luận về 4 nhóm sắc thái cơ bản của dịch COVID-19 tại Việt Nam.

Nhóm đầu tiên là những người có triệu chứng nhẹ, không rõ ràng như đau mỏi người. Thông thường, những trường hợp này có thể tự mua thuốc uống và hết các triệu chứng. Nhóm ca bệnh kiểu này xuất hiện ở giai đoạn gần đây, điển hình là trường hợp bệnh nhân ở thôn Hạ Lôi hay nhân viên nhà máy Samsung.

Kiểm soát y tế tại thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh

Nhóm thứ 3 là những bệnh nhân gặp biến chứng nặng trong quá trình điều trị, phải thở máy, lọc máu thậm chí can thiệp ECMO (oxy hóa màng ngoài cơ thể). Đó là trường hợp của bệnh nhân 19 (bác gái BN 17), BN 91 phi công người Anh...

Nhóm sắc thái mới nhất và cũng là nhóm “hấp dẫn” nhất là những người đã bình phục nhưng xét nghiệm dương tính trở lại sau khi xuất viện. Theo BS Khanh, trường hợp này trong y văn có ghi nhận, nghĩa là sau khi hết bệnh, họ chưa đẩy hết virus ra và trở thành người lành mang trùng.

Từ đó, BS Khanh nhận định: "Dịch bệnh tại nước ta đã xuất hiện đúng sắc thái đa dạng của một bệnh lý hô hấp”.

“Đợt bệnh đầu tiên, chúng ta thấy chủ yếu là nhóm người ở Vũ Hán về, tất cả đều biểu hiện bệnh nhẹ. Đợt 2, người bệnh chủ yếu từ châu Âu, Hàn Quốc, Malaysia…, có bệnh nhân nặng, trong khi những ca mới phát hiện trong cộng đồng thì nhẹ, theo tôi đây là điều khá lạ”, bác sĩ Khanh nói thêm.

Chuyên gia này cũng nhận định, virus SARS-CoV-2 đã tấn công vào đối tượng người lao động trong cộng đồng. Dù thời gian gần đây không ghi nhận thêm ca mắc mới, người dân không nên chủ quan.

Khi xác định được những nhóm đối tượng và các trường hợp tại nước ta, việc phòng ngừa vẫn không thay đổi. Khi không ghi nhận ca mắc mắc mới tức là dịch bệnh đã diễn biến chậm lại thì phản ứng đối phó với dịch phải càng quyết liệt hơn nữa.

Một mặt, cần ra sức bảo vệ thành quả chống dịch đã đạt được đến ngày hôm nay. Mặt khác, các biện pháp phòng ngừa càng cần thiết để bảo vệ đối tượng nguy cơ.



Ngày 1/5, Bộ Y tế vừa có công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các cơ sở kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc, hướng dẫn biện pháp ứng phó tại cơ sở kinh doanh dược giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19.



Bộ đề nghị, Sở Y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ sở kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc trên địa bàn nghiêm túc triển khai thực hiện Hướng dẫn biện pháp ứng phó tại các cơ sở kinh doanh dược trong giai đoạn phòng chống dịch COVID-19; tăng cường giám sát kiểm tra việc thực hiện Hướng dẫn tại các cơ sở kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc trên địa bàn; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và kịp thời báo cáo về Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) theo quy định.

Trả lời câu hỏi Việt Nam liệu đã qua đỉnh dịch hay chưa, bác sĩ Khanh cho biết việc có qua đỉnh dịch hay không phụ vào sự can thiệp của con người. Nếu toàn xã hội cùng nghiêm túc chống dịch thì sẽ không có đỉnh dịch.

Hiện nay không loại trừ trường hợp nhiều người không triệu chứng có thể tự hết bệnh, tuy nhiên đối tượng này sẽ lây nhiễm cho rất nhiều người. “Nếu chúng ta buông thỏng thoải mái thì mới có đỉnh dịch”, bác sĩ Khanh nói.

Your browser does not support HTML5 video.

Các triệu chứng COVID-19 biến đổi như thế nào qua từng ngày