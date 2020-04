4 tháng sau đám cưới, vợ Chen (EXO) sinh con đầu lòng

Mới đây, truyền thông Hàn Quốc đưa tin vợ của nam thần tượng đình đám Chen ( EXO ) đã hạ sinh con đầu lòng tại một phòng khám ở Cheongdamdong, quận Gangnam vào hôm nay. Được biết, thiên thần nhỏ của Chen là một bé gái khỏe mạnh.

Đầu năm 2020, Chen đã khiến cả làng giải trí Hàn quốc chấn động vì tuyên bố kết hôn với bạn gái. Nguồn tin khi đó cho rằng đây là đám cưới 'chạy bầu' bởi bạn gái Chen (EXO) được cho là đã mang thai 7 tháng. Hành động này của nam thần tượng đã khiến anh vấp phải làn sóng phẫn nộ, chỉ trích của một bộ phận người hâm mộ vì giấu kín chuyện tình cảm.

Trước thông tin này, công ty quản lý của nam thần tượng đã nhanh chóng phủ nhận, khẳng định cả hai tổ chức lễ cưới trong nhà thờ là tin đồn thất thiệt. Việc bạn gái Chen mang thai là sự thật, nhưng chi tiết cô mang bầu 7 tháng là tin đồn. "Lễ cưới và mọi thứ liên quan sẽ diễn ra riêng tư. Lịch trình cũng được giữ kín", đại diện công ty quản lý cho biết. Đại diện công ty cũng cho hay đó chỉ là buổi gặp gỡ chính thức giữa gia đình hai bên trước thềm đám cưới. Tuy nhiên, nếu tính từ khi đám cưới của cặp đôi diễn ra, thì tin đồn vợ Chen mang thai không phải là tin sai sự thật.

Sau khi kết hôn, Chen tiếp tục khiến cư dân mạng Hàn Quốc dậy sóng khi quyết định sẽ tiếp tục làm thần tượng, không rời nhóm. Anh sẽ song song làm một thành viên của EXO và vun đắp cho gia đình nhỏ mặc kệ điều tiếng.

Chen là một trong những giọng ca chủ lực của nhóm idol đình đám Hàn Quốc EXO. Vào ngày 13/01, nam thần tượng bất ngờ thông báo đã có bạn gái và sớm kết hôn khiến người hâm mộ không khỏi bàng hoàng. Sau một thời gian dài im lặng, nay người hâm mộ và netizen Hàn đã bớt kích động hơn, Chen đã viết tâm thư trải lòng về scandal và chân thành gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ EXO-L (tên fanclub của EXO).

Chi Nguyễn (t/h)