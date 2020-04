4 thành quả chống dịch COVID-19 của Việt Nam nhờ 9 giải pháp khác biệt

Ngày 22/3, cả nước có 113 ca nhiễm Covid-19. 10 ngày sau tức 1/4, khi lệnh cách ly xã hội có hiệu lực, cả nước có 118 ca nhiễm. Và đến nay, 24 ngày sau bản kiến nghị của ông Nhân, số ca nhiễm là 265. 45/63 tỉnh, thành không có người nhiễm, các “ổ dịch” nguy hiểm đều được kiểm soát và chưa có ai tử vong do dịch Covid-19.

Chia sẻ với Zing.vn, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân chỉ ra những thành quả tuyệt vời của công cuộc chống dịch COVID-19 tại Việt Nam đã được quốc tế ghi nhận.



4 thành quả chống dịch quan trọng



Theo, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân, với sự chỉ đạo rất sớm của Bộ Chính trị, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, sự vào cuộc tích cực của cấp ủy và chính quyền các địa phương để phòng dịch COVID-19, Việt Nam đã đạt được 4 kết quả rất quan trọng, có ý nghĩa Theo, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân, với sự chỉ đạo rất sớm của Bộ Chính trị, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, sự vào cuộc tích cực của cấp ủy và chính quyền các địa phương để phòng dịch COVID-19, Việt Nam đã đạt được 4 kết quả rất quan trọng, có ý nghĩa chính trị , xã hội, kinh tế, được quốc tế thừa nhận.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân

Thứ nhất, với dân số gần 100 triệu người, chúng ta bị lây nhiễm khá sớm (ca đầu tiên từ 23/1). Đến 1/4, Việt Nam đã có 218 người nhiễm, đến 12/4 là 260 người. Tỷ lệ người nhiễm ở Việt Nam thuộc nhóm thấp nhất thế giới, tức là 1 triệu người dân chỉ có 2,6 người bị nhiễm.



So sánh với các nước khác trên thế giới, tỷ lệ nhiễm trên 1 triệu dân hiện nay ở Singapore là 424 người, ở Hàn Quốc là 205, ở Nhật là 53, ở Mỹ là 1.680, ở Anh là 1.240, ở Pháp là 2.030, ở Ý là 2.586. Những con số này cho thấy, nguy cơ tự lây nhiễm nội sinh tiếp tục ở Việt Nam là rất thấp so với các nước.

Thứ hai, từ thực tế tại tất cả các nước đã qua dịch quy mô lớn (Pháp, Ý, Đức, Tây Ban Nha, Anh và Mỹ), tốc độ tăng số người nhiễm sau khi đạt 100 người nhiễm ở một nước có vai trò quyết định.



Phân tích tỷ lệ bình quân ở 10 nước có số ca nhiễm cao cho thấy 10 ngày sau khi số người nhiễm đạt 100 thì sẽ có 1.000 người nhiễm, 10 ngày sau đó sẽ có 8.000 người nhiễm và 10 ngày tiếp theo sẽ đạt 32.000 người. Như vậy, để ngăn chặn tốc độ lây lan tăng vọt, giai đoạn 10 ngày sau khi có 100 người nhiễm là rất quan trọng.



Việt Nam đã giữ được rất an toàn dịch 10 ngày sau khi có 100 người bị nhiễm. Ngày 22/3, Việt Nam đã có 113 người nhiễm, nếu tính từ 6/3 là 96 người. 10 ngày sau tức ngày 1/4, Việt Nam chỉ có 218 người nhiễm, rất xa con số cần tránh là 1.000 theo kinh nghiệm quốc tế nói trên. Theo Bí thư Nhân, có thể nói, Việt Nam chưa bước vào giai đoạn tăng tốc số người bị nhiễm như các nước ở châu Âu và Mỹ.

Sau 80 ngày kể từ khi ghi nhận ca mắc COVID-19 đầu tiên, Việt Nam có 265 người mắc. Cùng thời gian này, số ca mắc ở nhiều quốc gia đã tăng vọt chóng mặt. Ở Singapore là 2.522 (gấp gần 10 lần Việt Nam), ở Nhật là 3.139 (gấp 12 lần), ở Hàn Quốc là 10.423 (gấp 40 lần), ở Pháp là 109.609 (gấp hơn 400 lần) và ở Mỹ là 532.879 (gấp hơn 2.000 lần).



Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nhận định, với dân số gần 100 triệu người và 265 ca nhiễm, chưa có ai bị chết, thì mức độ lây lan COVID-19 sau 80 ngày chưa phải là dịch. Việt Nam đã phòng dịch rất tốt.

Thứ ba, theo Bí thư Nhân, mặc dù tổng số người đã bị nhiễm của một nước là chỉ số rất quan trọng thể hiện sự lây lan và tác hại xã hội của dịch COVID-19, song nó không phản ánh khả năng chịu được dịch, khắc phục hậu quả dịch của một nước.

Số người nhiễm virus cần được điều trị tại mỗi thời điểm, so sánh với năng lực điều trị bệnh truyền nhiễm như COVID-19 của hệ thống y tế mỗi địa phương và cả nước là chỉ số rất quan trọng về khả năng chịu đựng của hệ thống y tế trong chống dịch COVID-19.



Ngày 21/3 và 1/4, số người nhiễm cần điều trị ở Việt Nam là 164 người, cao nhất từ khi có người nhiễm đầu tiên (23/1) đến nay. Trong khi đó, Việt Nam đã sẵn sàng với 3.500 giường (đủ các điều kiện điều trị tích cực) cho trường hợp số người nhiễm COVID-19 tăng cao. Từ đó, tỷ lệ chiếm dụng giường bệnh chỉ là 4,7%, tức là hơn 95% giường bệnh để điều trị COVID-19 ở Việt Nam chưa sử dụng đến.

Bí thư Nhân đánh giá, khả năng chống chọi với dịch của Việt Nam vẫn rất cao. Tính toán dựa tên kinh nghiệm thực tế tại nhiều quốc gia, khoảng 15% người bị nhiễm phải điều trị tích cực, thì 3.500 giường bệnh hồi sức có thể phục vụ chữa trị khi cả nước có 23.000 người nhiễm cùng lúc, gấp khoảng 200 lần số người đang nhiễm phải đi điều trị hôm nay.

Thứ tư, lãnh đạo TP.HCM nhận định, dịch COVID-19 ở Việt Nam chỉ tập trung ở Hà Nội, TP.HCM và có xuất hiện ở một số tỉnh, thành phố khác, song đa số các tỉnh, thành phố của Việt Nam chưa có người bị nhiễm tại địa phương.

Từ ngày 23/1 đến 7/4, có 25 tỉnh, thành phố đã có người bị nhiễm COVID-19, nhưng thực tế phân bổ rất không đồng đều. Hà Nội có tổng số người nhiễm cao nhất (chiếm 45,8% cả nước), ở TP.HCM là 54 ca (chiếm 21,7% cả nước). Như vậy, hai thành phố chiếm khoảng 67,5% người nhiễm cả nước.



Có 2 tỉnh lúc cao nhất cũng không có quá 13 người nhiễm mỗi tỉnh. Các tỉnh còn lại đều dưới 10 người, chủ yếu 1 - 3 người mỗi tỉnh. Đặc biệt, 38 tỉnh không có ai nhiễm từ 23/1 đến bây giờ (chiếm 60%) số tỉnh, thành cả nước.

Nếu tính số tỉnh, thành phố đến 7/4 còn có người nhiễm phải điều trị thì mức độ lây nhiễm COVID-19 ở Việt Nam còn thấp hơn nữa. 18/63 tỉnh, thành phố có người nhiễm, chiếm 29% số tỉnh, thành phố cả nước. 45/63 tỉnh, thành phố, chiếm tỷ lệ 71%, không có người nhiễm.

So sánh những con số này với các châu Âu, Mỹ để thấy nguy cơ lây nhiễm từ các địa phương trong nước ở Việt Nam thấp hơn nhiều. Các nước có ghi nhận ca mắc đầu tiên từ tháng 1/2020 tương tự Việt Nam như Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Đức, Mỹ hay Trung Quốc. Tới nay, 100% các tỉnh, các thành phố, các bang của các nước này đều bị nhiễm.



9 giải pháp khác biệt của Việt Nam



Theo Bí thư Nhân, để đạt được những thành quả trên, Việt Nam đã có nhiều giải pháp hiệu quả và khác biệt so với thế giới. Rút kinh nghiệm từ tâm dịch Vũ Hán ở Trung Quốc, từ tháng 1/2020, Việt Nam đã triển khai đồng bộ 9 giải pháp dựa trên nguyên tắc: Phòng bệnh đi trước chữa bệnh. Phòng dịch kịp thời, kiên quyết, triệt để bằng sức mạnh của cả hệ thống chính trị và văn hóa người Việt, chữa bệnh tập trung, đồng bộ, sáng tạo.

Thứ nhất, Bí thư Nhân chỉ ra giải pháp cách ly tập trung và chữa trị những người đã bị lây nhiễm, truy tìm và cách ly người đã tiếp xúc với người lây nhiễm (F1, F2, F3) là rất hiệu quả



Thứ hai là khoanh và cô lập nhanh các ổ lây nhiễm. Ba là hạn chế và và tiến tới không cho người từ các nước có dịch vào Việt Nam. Bốn là điều trị tích cực các bệnh nhân đã bị nhiễm, nâng cấp khả năng hệ thống y tế ở mỗi địa phương (năng lực chữa bệnh, năng lực cách ly).

Thứ năm, Việt Nam đã quyết liệt đóng cửa các trường học, hạn chế các hoạt động tụ tập đông người, hạn chế đi lại.



Sáu là đeo khẩu trang, rửa tay diệt khuẩn thường xuyên. Bảy là tuyên truyền sâu rộng, kịp thời đến 100% các hộ dân, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và văn hóa Việt Nam.

Tám là sự lãnh đạo chặt chẽ, kịp thời của Đảng và chính quyền ở Trung ương và mỗi tỉnh, thành phố.



Chín là theo dõi sát sao tình hình dịch ở các nước trên thế giới, rút ra các bài học cho Việt Nam, dự báo tình hình để chủ động có các biện pháp phòng ngừa kịp thời, không để bị động lớn, bất ngờ.

Với các biện pháp phòng chống dịch từ sớm, triệt để đã có hiệu quả làm giả quy mô lây nhiễm, giảm tải cho hệ thống y tế, không làm tiêu hao nhiều nguồn lực ở khâu chữa bệnh.

Những điều này chính là sự khác biệt của Việt Nam với nhiều tâm dịch trên thế giới. Cũng theo Bí thư Nhân, nhiều nước châu Âu, Mỹ coi nhẹ việc phòng bệnh, làm cho dịch diễn ra quy mô lớn, vượt quá khả năng chữa bệnh của hệ thống y tế quốc gia, gây rối loạn đời sống xã hội. Lúc này để ngăn chặn dịch lây lan buộc phải dùng đến biện pháp: Cấm đi lại, mọi người phải ở trong nhà, trừ khi đi chợ, mua thuốc, đi làm theo yêu cầu của Nhà nước.

Lão đạo TP.HCM cho rằng, nhiều nước để bùng phát dịch tới không thể kiểm soát là do sự yếu kém trong phòng dịch, mất thời gian tranh luận có cần đeo khẩu trang hay hạn chế tụ tập đông người không. Chỉ đến khi số người nhiễm lên đến hàng ngàn, chục ngàn, trăm ngàn người mới trả lời được các câu hỏi này thì đã muộn.



Your browser does not support HTML5 video.

Báo chí quốc tế đánh giá Việt Nam là hình mẫu chống dịch COVID-19

Hà Ly (t/h)