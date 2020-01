4 thói quen nấu nướng gây ung thư mà hàng triệu người Việt vẫn vô tư làm mỗi ngày

Do đó, để bảo vệ Sức Khỏe bản thân và gia đình, bạn nên bỏ ngay những thói quen nấu nướng này ngay hôm nay.

Người Việt thường có thói quen ăn mặn và được xếp vào nhóm nước ăn rất mặn trên bản đồ thế giới. Đối với mỗi món ăn, người Việt không chỉ tra riêng muối, mắm, hay mì và thường cho tất cả vào cho đậm vị. Khi ăn mọi người cũng thường có thói quen chấm mắm, bột canh cho ngon miệng. Có thể thấy, hầu hết mâm cơm người Việt đều có một bát nước chấm hoặc một đĩa bột canh, dù thực đơn toàn món xào hay những món đã được tẩm ướp gia vị trước khi nấu đi chăng nữa. Do đó, hiện tại chúng ta đang tiêu thụ 9,4g muối mỗi ngày, cao gấp đôi so với khuyến cáo của WHO.