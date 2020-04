40% bệnh nhân COVID-19 không có triệu chứng và hiểm họa phát tán mầm bệnh âm thầm

Có bao nhiêu bệnh nhân COVID-19 không có triệu chứng?

Mới đây, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hoa Kỳ công bố số liệu ước tính có khoảng 25% những người nhiễm virus SARS-CoV-2 nhưng lại không hề biểu hiện triệu chứng. Người phát ngôn của tổ chức này nhấn mạnh, đây có thể chính là lý do mà dịch COVID-19 lại lây lan với tốc độ chóng mặt ở đất nước này.

Trước đó, các quan chức y tế Mỹ đã liên tục nhắc đi nhắc lại việc những người không có triệu chứng ốm thì không cần thiết phải. Tuy nhiên, nước này có thể buộc phải thay đổi khuyến cáo về việc đeo khẩu trang.



Đầu năm 2019, tàu du lịch Diamond Princess với hơn 700 người mắc bệnh trở thành ổ dịch lớn thứ hai trên thế giới chỉ sau Vũ Hán, Trung Quốc. Trong một cuộc điều tra, CDC Mỹ phát hiện ra 46,5% người bệnh không triệu chứng tại thời điểm xét nghiệm, một số người sau đó phát triển triệu chứng. Khi đã loại trừ một số trường hợp có xuất hiện triệu chứng sau đó thì tỷ lệ ca bệnh vẫn không có triệu chứng là 18%. Con số này được cho là thấp hơn thực tế bởi hầu hết những người trên du thuyền đều là người lớn tuổi, vốn là nhóm đối tượng có xu hướng biểu hiện triệu chứng rõ ràng hơn.



Hồi tháng 2 vừa qua, CDC Trung Quốc báo cáo, trong hơn 72.000 ca bệnh ở nước này, có khoảng 1,2% là không triệu chứng. Cuối tháng 3/2020, SCMP cho hay, theo dữ liệu bí mật của chính phủ Trung Quốc, hơn 43.000 người nước này được phát hiện vào cuối tháng 2/2020 “không có triệu chứng ngay lập tức”.

Theo CNN, tính đến cuối ngày 30/3, Trung Quốc hiện đang theo dõi y tế 1.541 ca nhiễm virus không có triệu chứng, bao gồm 205 ca nhập khẩu từ nước ngoài. Ủy ban Y tế Quốc gia (NHC) Trung Quốc thông báo kể từ ngày 1/4 sẽ gộp cả số người bệnh không có triệu chứng vào tổng số ca mắc COVID-19 chung của cả nước.



Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố, tỉ lệ bệnh không triệu chứng không rõ ràng nhưng tương đối hiếm. Tuy nhiên, từ khi dịch bệnh mới bùng phát ở Trung Quốc, người ta đã nghi ngờ về sự xuất hiện của những bệnh nhân "vô hình", những người mang virus có khả năng lây nhiễm cho người khác nhưng không có triệu chứng rõ ràng.

Tháng 12/2019, trường hợp của bệnh nhân “Z”, một người đàn ông Quảng Đông, 26 tuổi được phát hiện dương tính với virus corona chủng mới. Trước đó anh này tiếp xúc với một người Vũ Hán đã cách 7 - 11 ngày. Đáng nói, thời điểm phát hiện bệnh, bệnh nhân “Z” không hề có một triệu chứng nào của COVID-19. Thậm chí, khi kết quả xét nghiệm phát hiện virus SARS-CoV-2 đã sinh sôi ở cả mũi và cổ họng của anh ta với tải lượng virus đủ lớn nhưng người này vẫn không có triệu chứng. Cho đến giờ, nhóm bệnh nhân không có triệu chứng như “Z” vẫn là ẩn số với các chuyên gia dịch tễ.



Ở quy mô toàn cầu, hiện các nhà nghiên cứu vẫn chưa có một con số thống kê chính xác về những ca mắc bệnh không biểu hiện triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ. Theo BuzzFeed, TS NewsGerardo Chowell - nhà dịch tễ học, toán học Đại học bang Georgia (Mỹ), dẫn đầu một nghiên cứu về các ca không triệu chứng trên tàu Diamond Princess, cho rằng tỉ lệ thực tế của các ca bệnh không có triệu chứng trên thế giới có thể đang ở mức rất cao, khoảng 30% hoặc 40%.



Tại Việt Nam, báo cáo của Bộ Y tế về tình hình dịch COVID-19 ngày 29/3 nêu thông tin có tới 60,1% ca bệnh không có triệu chứng khi phát hiện. Điều này gây khó khăn cho việc phòng chống dịch COVID-19. Nếu tính hệ số lây nhiễm là 2,5 (1 người lây cho 2,5 người), ước tính số nhiễm Covid-19 ở cộng đồng sẽ khá cao.

Mối nguy hiểm phát tán mầm bệnh âm thầm



4 tháng kể từ khi được phát hiện lần đầu tại Trung Quốc, virus SARS-CoV-2 đã xuất hiện ở 210 quốc gia và vùng lãnh thổ, trở thành đại dịch quy mô toàn cầu. Giới khoa học đều đồng tình với quan điểm, SARS-CoV-2 có tốc độ lây lan mạnh mẽ hơn những người anh em của nó là SARS-CoV gây Hội chứng hô hấp cấp tính nặng hay MERS-CoV gây Hội chứng hô hấp Trung Đông. Một trong số những yếu tố góp phần gia tăng khả năng lây nhiễm của loại virus này có lẽ bởi số lượng lớn người mắc bệnh không có triệu chứng.



Theo CDC Hoa Kỳ, người nhiễm virus SARS-CoV-2 có khả năng lây lan cho người khác mạnh nhất trong khoảng thời gian từ 1 đến 3 ngày, trước khi xuất hiện triệu chứng điển hình, trong khi đó SARS và MERS không lây lan trong thời kỳ ủ bệnh.



Những người hoàn toàn không có triệu chứng vẫn có thể mang theo một lượng lớn virus và làm phát tán nó qua hơi thở hay khi nói chuyện. Các nhà nghiên cứu ở Trung Quốc phát hiện một bệnh nhân không bao giờ phát triển các triệu chứng nhưng tải lượng virus tương đương với 17 người khác có triệu chứng.



Ngày 2/4, một hội đồng khoa học đã thông báo với Nhà Trắng về kết quả nghiên cứu của họ cho thấy virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 có thể lây lan không chỉ khi người bệnh ho hoặc hắt hơi, mà ngay cả khi họ nói chuyện và thậm chí phát tán qua hơi thở.



Trước đó, một nghiên cứu tại một Trước đó, một nghiên cứu tại một Bệnh viện ở Trung Quốc cho thấy virus SARS-CoV-2 có thể lơ lửng trong không khí khi các bác sỹ và y tá tháo đồ bảo hộ.



Tuy nhiên, thời gian tồn tại của virus SARS-CoV-2 trong không khí phụ thuộc vào một số yếu tố, bao gồm số lượng virus mà một người nhiễm bệnh phát ra khi thở hoặc nói chuyện và cả lượng virus lưu thông trong không khí. Những nghiên cứu mới về cơ chế lây lan của virus SARS-CoV-2 khiến người ta nhận ra mối đe dọa từ những người bệnh không có triệu chứng.



Vụ việc của một dàn hợp xướng ở thành phố Seattle (Mỹ) là ví dụ điển hình cho việc virus SARS-CoV-2 lây lan qua khí dung được tạo từ hơi thở con người. Ngày 10/3, 60 thành viên của đoàn hợp xướng trong Thành phố đã tụ họp để luyện tập 1 vở diễn mới. Họ tập luyện với nhau trong 2 giờ 30 phút, nhưng không ai nói chuyện với ai và cũng không ai có triệu chứng bệnh. Tuy nhiên, chỉ 2 tuần sau, hơn 20 thành viên trong đoàn hợp xương phải nhập viện và 2 người trong số đó đã tử vong vì COVID-19.



Trước những thực tế này, TS Michael T. Osterholm - một chuyên gia bệnh truyền nhiễm của Đại học Minnesota cho rằng, khi vắc-xin COVID-19 vẫn đang trong giai đoạn phát triển, giải pháp tốt nhất để hạn chế sự lây nhiễm chính là giãn cách xã hội



Ông phân tích: “Bởi vì virus SARS-CoV-2 vẫn có thể lây lan ngay cả khi bệnh nhân không xuất hiện triệu chứng. Do đó việc yêu cầu những người bị ốm tự cách ly ở nhà, cũng như giải pháp hạn chế tiếp xúc với người bị ốm là chưa đủ. Đây cũng là lý do vì sao nhiều chuyên gia đang kêu gọi tất cả mọi người hãy đều đeo khẩu trang”.



