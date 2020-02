40 nhân viên y tế Bệnh viện Zhongnan Vũ Hán nhiễm virus corona từ bệnh nhân

Ảnh: Tân Hoa Xã.

Việc 1 bệnh nhân có thể lây nhiễm cho 10 nhân viên y tế càng cho thấy rủi ro nhiễm bệnh cao trong các bệnh viện ở giai đoạn đầu của dịch bệnh, dù theo ước tính hiện tại, một bệnh nhân trung bình chỉ lây nhiễm cho khoảng 2,2 người.

Ngoài ra, 17 bệnh nhân nhập viện vì các lý do khác nhau cũng bị nhiễm virus nCoV. Theo đó, tính trong khoảng thời gian từ ngày mùng 1/1 đến 28/1, đã có tới 138 bệnh nhân bị nhiễm bệnh do virus corona chủng mới. Trong số này, 41% là các trường hợp bị lây nhiễm liên quan đến bệnh viện.

Đáng chú ý, nghiên cứu này được công bố chỉ nhiều giờ sau khi bác sĩ Lý Văn Lượng - một trong những bác sĩ đầu tiên cảnh báo sớm về mức độ nguy hiểm của dịch virus corona Vũ Hán qua đời.



Báo Tuổi Trẻ thông tin, cũng trong nghiên cứu đăng trên tạp chí JAMA khẳng định, trong số 40 nhân viên y tế bị nhiễm virus corona chủng mới thì có 31 người làm việc tại các phòng bệnh thông thường, 7 người ở khoa cấp cứu và 2 người ở đơn vị điều trị tích cực (ICU).

Ảnh: AFP

Cập nhật thông tin mới nhất về dịch virus corona chủng mới (nCoV) sáng 8/2, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc đã báo cáo 86 trường hợp tử vong mới và 3.399 trường hợp nhiễm virus.



Con số này đã đưa tổng số ca nhiễm virus corona chủng mới của Trung Quốc lên 34.546 trường hợp. Trong 86 ca tử vong mới trong ngày 8/2, 81 trường hợp diễn ra ở Hồ Bắc, 5 ca còn lại ở 5 tỉnh thành khác; tổng số ca tử vong của Trung Quốc hiện là 722, theo Zing.vn.

Bên trong bệnh viện dã chiến chống dịch bệnh do virus corona ở Vũ Hán