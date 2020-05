40 phút nghẹt thở giành giật sự sống và hành trình hồi sinh kỳ diệu của bệnh nhân 19

0h45 ngày 8/4, bà Lê Tuyết Hằng (64 tuổi, bệnh nhân 19 mắc COVID-19) bỗng xuất hiện rối loạn nhịp tim, đột ngột ngừng tuần hoàn rồi cứ thế rơi vào mê man, bất tỉnh. Trước đó vài phút, bà vẫn tỉnh táo, xem tivi trong phòng bệnh. Giờ đây khi mọi thứ đã qua, bác sĩ chia sẻ về những giây phút không thể quên khi hồi sức cấp cứu cho ca bệnh đặc biệt này.



Bác sĩ run tay thiết lập ECMO cho bệnh nhân



Bà Lê Tuyết Hằng là bệnh nhân thứ 19, bác của bệnh nhân 17. Người phụ nữ này là một trong 2 trường hợp lây nhiễm trực tiếp từ bệnh nhân số 17 - ca bệnh COVID-19 đầu tiên ở Hà Nội.



Người phụ nữ vốn chỉ làm nội trợ không ngờ có ngày trở thành nạn nhân của SARS-CoV-2. Bà càng không thể ngờ rằng mình là một trong 5 bệnh nhân COVID-19 nặng nhất cả nước, có thời gian điều trị dài nhất.

Bệnh nhân 19 đã hồi phục khoảng 70%



Ngày 16/3, bác sĩ buộc phải can thiệp thở máy ngay trong đêm. Tình thế mỗi lúc một nguy cấp, bà Hằng bị suy thận và phải lọc máu. Đến 18/3, tình trạng bệnh nhân chuyển biến nặng, hô hấp rất khó khăn, tổn thương phổi lớn. Lúc này, các bác sĩ quyết định chỉ có can thiệp ECMO mới có thể giữ mạng sống cho bệnh nhân.



4 bác sĩ cùng với ê kíp điều dưỡng được huy động thực hiện kỹ thuật đặt ECMO cho bệnh nhân. BS Khiêm kể, đây vốn là kỹ thuật thường quy tại bệnh viện nên ai cũng đã quen và chắc tay. "Nhưng trong thời khắc bệnh nhân nguy kịch, diễn biến xấu rất nhanh, lúc đó cũng có cảm giác sợ rằng không kịp cứu sống bệnh nhân, nên khá căng thẳng". May mắn là sau chưa đầy 1 tiếng thiết lập và hoàn thành hệ thống ECMO, các dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân ổn định lại.



Theo bác sĩ Khiêm cho biết ECMO là kỹ thuật hồi sức đặc biệt, sử dụng máy để lấy máu người bệnh ra, đưa qua màng trao đổi để cung cấp oxy và thải carbonic. Hệ thống máy thay thế hoạt động của phổi và tim người bệnh. Đây là hệ thống hô hấp tuần hoàn ngoài cơ thể phức tạp, nhờ đó, phổi bệnh nhân được nghỉ ngơi nên giảm tràn khí và có tiến triển tốt lên.



Đến ngày 4/4, bệnh nhân đã tự thở, được cai ECMO, tình trạng tốt dần lên. Đội ngũ bác sĩ phấn khởi vì đã đi được 70% chặng đường. Không ai lường trước một diễn biến bất ngờ xảy đến đêm 8/4.

0h45 đêm 8/4, bà Hằng bỗng xuất hiện rối loạn nhịp tim, đột ngột ngừng tuần hoàn rồi cứ thế rơi vào mê man, bất tỉnh dù trước đó ít giây, bệnh nhân vẫn tỉnh táo, xem tivi. "Không biết từ lúc nào, virus SARS-CoV-2 đã âm thầm tấn công vào tim và gây nên những tổn thương cơ tim nguy hiểm cho bệnh nhân 19 mà không ai có thể lường trước được", bác sĩ Khiêm nói.

Nhờ sự giúp đỡ của nhân viên y tế, bệnh nhân có thể bước những bước đầu tiên



Thời điểm đó, bác sĩ Khiêm vừa kết thúc ca 12 tiếng và đang nghiên cứu tài liệu, bỗng tôi nghe tiếng gọi thất thanh của đồng nghiệp. Ngay lập tức, gần như toàn bộ nhân lực của khoa Hồi sức tích cực đã được huy động để hỗ trợ ca cấp cứu tối khẩn.



May mắn là thời điểm đó chưa có quá nhiều bệnh nhân, bệnh viện huy động đủ nhân lực để theo dõi sát sao bệnh nhân và phát hiện kịp thời tình huống của bà Hằng.



Nếu phát hiện muộn, kể cả được cứu sống được bệnh nhân cũng không nhiều ý nghĩa. Bởi khi đó, họ sẽ mang nhiều di chứng ở não, liệt vận động.



BS Khiêm cho biết, thời điểm đó bệnh nhân 19 ngừng tuần hoàn 1 lần trong 40 phút, các bác sĩ phải sốc điện đến 3 lần mới tạo được nhịp độ ổn định hơn cho bệnh nhân. Việc cấp cứu ngừng tuần hoàn cho bệnh nhân trong vòng 40 phút thực sự là khủng khiếp.



"Để thực hiện ép tim, bác sĩ dù khoẻ mấy thì tay cũng rã rời. Nếu lỏng tay, không đúng kỹ thuật thì không ý nghĩa, còn ép chuẩn theo kỹ thuật rất mệt. Trong một phút, chúng tôi phải ép cỡ chừng 120 lần. Kíp ép tim hôm đó 8 người thay nhau. Khi trở ra, ai nấy đều bơ phờ”, bác sĩ Khiêm kể lại.



Ê kíp liên tục thay nhau ép tim trong 30 phút nhưng vẫn chưa thấy có dấu hiệu trở lại. Bác sĩ từng nghĩ đến việc phải buông tay và chuẩn bị tâm lý cho người nhà bệnh nhân. Bất ngờ, vào những phút cuối, tim nữ bệnh nhân đập trở lại sau nỗ lực không ngừng nghỉ của cả ê kíp. Lần thứ hai, các nhân viên y tế được thở phào nhẹ nhõm.



Sau phút giây vui mừng chớp nhoáng, toàn ê kíp phải bắt tay vào giai đoạn điều trị mới. Bởi sau khi ngừng tuần hoàn, tình trạng của bệnh nhân diễn biến nặng hơn nữa khi tổn thương tim và nhiễm trùng tăng lên. Bệnh nhân bị suy thận, phải tiến hành lọc máu, đề xuất can thiệp lại ECMO...



"Những ngày sau đó căng thẳng lắm. Chúng tôi lại tăng cường khẩn trương hơn, lo lắng hơn cả những ngày đầu chạy ECMO cho bệnh nhân. Vậy là lại làm lại từ đầu, bởi lúc này bệnh nhân nặng hơn”, bác sĩ Khiêm chia sẻ.



Dù phải bắt đầu lại từ đầu nhưng rất may bệnh nhân ổn định dần và không có di chứng. “Bệnh nhân ổn định và dự kiến sắp được ra viện là điều không có gì tuyệt vời hơn. Đến bây giờ chúng tôi mới dám vui chút, tạm yên tâm khoảng 98%”, bác sĩ Khiêm nói.



Tỉnh dậy sau hàng tháng trời mê man, bà Hằng nói chỉ thấy xung quanh toàn máy móc, không hiểu chuyện gì xảy ra. Bản thân bà chưa hiểu và cũng chưa nói được. Mãi về sau khi tình trạng khá hơn bà mới được biết về tình trạng của mình.

Hiện tại, bà Hằng có thể ăn cơm trở lại, biết đói và ngon miệng. Ngày 11/5, bà đã bước xuống giường đi những bước đi đầu tiên. Tóc bắt đầu mọc lại sau thời gian phải cạo trọc.

Your browser does not support HTML5 video.

Bệnh nhân 19 xuống giường đi lại sau 2 tháng điều trị, tay chân vận động linh hoạt