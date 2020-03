44 người Iran tử vong vì uống rượu `diệt` virus corona

Tin tức mới nhất ngày 10/3, hãng thông tấn Iran IRNA đưa tin, có 44 người dân đã tử vong do ngộ độc rượu. Nguyên nhân bởi, những người này đã uống rượu "quá liều" sau khi có thông tin cho rằng, uống nhiều rượu có thể phòng ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (COVID-19) gây ra.



Cũng theo nguồn tin này, nơi có số người tử vong cao nhất do ngộ độc rượu ở Iran là tỉnh Khuzestan (Tây Nam Iran) với con số là 36 người - gấp đôi số người tử vong do COVID-19 tại đây.

Bên cạnh đó, số người tử vong do ngộ độc rượu tại khu vực Alborz, thuộc miền Bắc và Kermanshah, miền Tây Iran lần lượt là 7 người và 1 người. Hầu hết các trường hợp tử vong do rượu lậu đều bởi uống rượu quá nhiều khi có thông tin giả rằng việc này có tác dụng phòng ngừa và điều trị COVID-19.

Ảnh minh họa.

Được biết, tại Iran ngoài trừ những người không theo đạo Hồi thì rượu đều bị cấm với tất cả mọi người. Truyền thông nước này cũng thường xuyên đưa tin về các trường hợp tử vong do uống rượu lậu.

Liên quan đến dịch COVID-19, chiều ngày 10/3, giới chức Iran thông báo đã xác nhận thêm 54 ca tử vong do COVID-19 trong 24 giờ qua tại nước này. Hiện tại, dịch bệnh do virus corona đã lây lan sang 31 tỉnh trên cả nước.



Phát biểu tại hội nghị trực tuyến, người phát ngôn Bộ Y tế Iran - Kianoush Jahanpour cho biết số ca tử vong này đã nâng tổng số trường hợp tử vong do COVID-19 tại đất nước Hồi giáo này lên 291 người. Ngoài ra, Iran cũng có thêm 881 trường hợp xác định nhiễm virus corona nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 8.042 trường hợp.

Thứ trưởng Y tế Iran họp báo trước khi bị xác nhận nhiễm virus corona