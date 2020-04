44.000 người liên quan đến ổ dịch Bệnh viện Bạch Mai được kiểm soát bằng cách nào?

4 điểm "nóng" được xác định bên trong bệnh viện này gồm: Trung tâm Tim mạch, Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, Khoa Thần kinh và Công ty TNHH Trường Sinh - đơn vị cung cấp dịch vụ ăn uống tại căng tin BV Bạch Mai.



Trong số này, Công ty Trường Sinh là ổ dịch lớn nhất với 27 trường hợp. Khoa Thần Kinh có 9 trường hợp mắc bệnh với nhiều ca lây nhiễm gián tiếp.

Bệnh viện Bạch Mai là ổ dịch nguy hiểm và phức tạp nhất cả nước



Bệnh viện Bạch Mai xác định các đối tượng nhiễm bệnh gồm: Nhân viên y tế, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, nhân viên phục vụ và những ca mắc trong cộng đồng do từng tiếp xúc với ca bệnh.



Về công tác rà soát, kiểm soát người từng đến Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 10/0 trở đi, Bệnh viện Bạch Mai đã lấy mẫu xét nghiệm hơn 7.264 người là cán bộ y tế, bệnh nhân, người nhà, người làm dịch vụ để sàng lọc virus SARS-CoV-2 hôm 26/3. Toàn bộ nhân viên y tế đều có kết quả âm tính. Chỉ một số trường hợp được phát hiện dương tính là nhân viên của Công ty TNHH Trường Sinh và người nhà bệnh nhân.



Từ đêm 28/3, BV Bạch Mai thực hiện cách ly toàn viện để khoanh vùng dập dịch và tiến hành phun tiêu độc khử trùng toàn bộ. Tại thời điểm đó, Bệnh viện có khoảng 800 bệnh nhân nặng không thể xuất viện hoặc chuyển tuyến dưới, 552 bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối, cần chạy thận và hơn 700 người nhà bệnh nhân cùng số còn lại là nhân viên y tế. Mọi sinh hoạt của toàn bộ con người này đều được bệnh viện phục vụ, không một ai được pháp ra ngoài.

Bộ Y tế đã yêu cầu các tỉnh điều tra, rà soát những người đã đến BV Bạch Mai trong khoảng thời gian từ 12 đến 28/3, riêng Hà Nội mở rộng từ ngày 10 đến 28/3.

Bệnh viện dã chiến bên trong BV Bạch Mai



Tổng số đối tượng cần quản lý là 44.293 người gồm: 4.736 bệnh nhân nội trú, 1.272 bệnh nhân ngoại trú, 30.515 bệnh nhân khám ngoại trú, 7.026 người thân/người chăm sóc bệnh nhân, 91 người làm cho công ty Trường Sinh và 653 người khác có liên quan. Hà Nội là địa phương có số người đến BV Bạch Mai trong khoảng thời gian nói trên đông nhất với 16.714 người.

Đến ngày 1/4, BV Bạch Mai đã tiến hành xét nghiệm lần 2 sàng lọc SARS-CoV-2 cho khoảng 2.500 nhân viên y tế. Toàn bộ nhân viên y tế Bệnh viện Bạch Mai được cách ly tập trung tại khách sạn Mường Thanh Xa La để tránh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh ra cộng đồng.

Bộ Y tế nhận định BV Bạch Mai là ổ dịch COVID-19 lớn nhất và phức tạp nhất cả nước. Trong khi đó việc mất dấu F0 có thể làm tăng nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng.

PGS.TS Trần Đắc Phu, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, nhận định đến thời điểm này cơ bản ngành y tế đã được khống chế được ổ dịch Bệnh viện Bạch Mai với 3 lý do:



Thứ nhất, BV Bạch Mai đã được khoanh vùng và triển khai các biện pháp can thiệp dập dịch như: Cách ly toàn bộ nhân viên y tế, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, những người phục vụ...; khử trùng bệnh viện.

BV Bạch Mai được kiểm soát y tế nghiêm ngặt

Thứ hai, xét nghiệm toàn bộ nhân viên y tế, bệnh nhân, người nhà, người cung cấp dịch vụ. Kết quả xét nghiệm lần đầu cho thấy toàn bộ nhân viên y tế đã âm tính với SARS-CoV-2. Một số đối tượng dương tính được xác định trong đó phần lớn là nhân viên Công ty TNHH Trường Sinh. Hiện BV Bạch Mai cũng đã quay lại lấy mẫu xét nghiệm lần 2 để khẳng định chắc chắn.

Thứ ba, các địa phương đã và đang tích cực rà soát các đối tượng từng đến Bệnh viện Bạch Mai trong thời gian 12 đến 28/3. Hiện việc điều tra cơ bản đã hoàn thành. Các địa phương đang quản lý, theo dõi những đối tượng này. Đến nay chưa phát hiện trường hợp lây nhiễm mới ở địa phương có liên quan đến BV Bạch Mai.

Đến sáng 3/4, đã xác định được 43 bệnh nhân COVID-19 có liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai, trong số này có 27 người là nhân viên công ty Trường Sinh. Đáng nói một số ca bệnh bị lây nhiễm cộng đồng.



Bệnh nhân 227 có thể coi là ca bệnh F4 đầu tiên của Việt Nam mắc COVID-19. Hiện những người có tiếp xúc gần với bệnh nhân 209 gồm chồng, một người con trai khác, mẹ đẻ và người giúp việc đang được cách ly theo dõi sức khoẻ.



Về phía Công ty Trường Sinh, trong số 27 nhân viên công ty này mắc bệnh đã có 1 trường hợp được chữa khỏi. Đó là bệnh nhân 198 trú tại Ứng Hòa (Hà Nội), bệnh nhân là nhân viên tại căng tin BV Bạch Mai nhập viện hôm 28/3. Sau nhiều ngày điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TƯ, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần vào ngày 28/3 và 31/3.



Chủ tịch Hà Nội: Bệnh viện Bạch Mai là ổ dịch phức tạp