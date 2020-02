Mách chị em 5 bài tập 'dễ như chơi' mà vẫn giảm cân, giảm mỡ bụng hiệu quả

Hệ thống các bài tập pilates đã được tạo ra để phục hồi cột sống. Đây còn là một cách hoàn hảo để tăng cường cơ bắp và quá trình trao đổi chất.



Dưới đây là một bộ bài tập ngắn mà bạn có thể thực hiện ở bất kỳ nơi đâu, miễn có sàn bề mặt cứng là được. Không chỉ trên sàn, bạn có thể tập ngay trên giường hoặc ghế sofa cứng.



1. Plié



Vị trí bắt đầu: Nằm nghiêng một bên. Cong một cánh tay và đặt nó dưới đầu. Đặt cánh tay khác phía trước, khoanh trước ngực. Hơi cong đầu gối, giữ hai bàn chân chụm lại với nhau, siết chặt các cơ.



Giữ hai chân gần nhau, nâng đầu gối ở trên lên, sau đó đưa nó trở lại vị trí bắt đầu. Để nhắm đúng cơ bắp, không di chuyển xương chậu và cổ giữ nguyên.



Lặp lại 15-20 lần cho mỗi bên.



Tác dụng: Bài tập này tác động trực tiếp lên cơ bụng xiên.



2. Kéo căng một bên



Vị trí bắt đầu: Uốn cong một cánh tay và sử dụng nó để hỗ trợ, giữ trọng lượng cơ thể. Duỗi chân ra, nâng xương chậu lên và đặt cánh tay khác lên hông.



Đưa xương chậu xuống và sau đó trở về vị trí bắt đầu. Cố gắng giữ lưng thẳng và không xoay người về phía trước hoặc phía sau.



Lặp lại 12-15 lần cho mỗi bên.



Tác dụng: Tác động trực tiếp vào cơ hông và cơ bụng xiên.



3. “Ballerina”



Vị trí bắt đầu: Uốn cong một cánh tay và sử dụng nó để hỗ trợ trọng lượng cơ thể. Duỗi chân ra. Nâng cánh tay khác và xương chậu lên.



Từ từ đưa cánh tay trên của bạn xuống dưới cơ thể. Quay trở lại vị trí bắt đầu.



Lặp lại 12 lần cho mỗi bên.



Tác dụng: Tác động trực tiếp vào các cơ bụng, giúp săn chắc cơ.



4. "String"



Vị trí bắt đầu: Bắt đầu ở tư thế bò, thẳng hai tay, hai chân sao cho chúng song song nhau. Giữ lòng bàn tay và đầu gối tiếp xúc với sàn.



Từ từ duỗi chân ra vào tư thế plank, để hai mũi chân tiếp xúc với sàn và cố gắng không uốn cong lưng, không chuyển động tay. Giữ nguyên tư thế này trong 2-3 giây để kích hoạt cơ bắp.



Lặp lại 15-20 lần.



Tác dụng: Tác dụng lên cơ bụng và toàn bộ các cơ bên dưới cơ thể.



5. Cuộn người



Tư thế bắt đầu: Ngồi trên sàn với đầu gối cong và hai tay đặt dưới đầu gối. Cột sống hơi cong.

Lùi lại và lăn từ cột sống lên đến xương bả vai. Quay trở lại vị trí bắt đầu.



Lặp lại 10-15 lần.



Tác dụng: Không chỉ tác động lên cơ bụng, bài tập còn tốt cho cơ lưng và kéo giãn cuộc sống.

