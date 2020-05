Nhìn lại 5 ca ghép phổi thành công đặc biệt của Việt Nam, có 1 ca từ người hiến còn sống

Các chuyên gia đánh giá ghép phổi là kỹ thuật khó bậc nhất trong ngành ghép tạng bởi những đặc thù riêng khác với các cơ quan nội tạng khác. Từ việc lựa chọn phổi tương thích tới các bước chăm sóc trong và sau quá trình ghép đều rất phức tạp.



Ca ghép phổi từ người hiến còn sống đầu tiên của Việt Nam diễn ra ngày 21/2/2017 do Bệnh viện Quân y 103 phối hợp với các chuyên gia Nhật Bản thực hiện.



Ca phép phổi từ người hiến chết não đầu tiên được thực hiện tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Người nhận là bệnh nhân Trần Ngọc Hanh, 54 tuổi, bị bệnh phổi tắc nghẽn giai đoạn cuối.



Trong vòng 8 giờ, 20 y bác sĩ tham gia ca ghép phổi với sự hỗ trợ của các chuyên gia hàng đầu về gây mê hồi sức và ghép phổi của Pháp, Bỉ.

Anh Trần Ngọc Hanh, 54 tuổi, hồi phục sau khi tiến hành ca ghép phổi. Ảnh: Bệnh viện 108



Sau ghép, bệnh nhân Hanh phục hồi 70-80%, tự thở, tập phục hồi chức năng. Các chuyên gia cho biết, nếu lấy tạng từ người còn sống, các bác sĩ chủ động miếng ghép, tính toán được trước các thông số, đo đạc phổi, làm vệ sinh... Người nhận tạng ít bị các biến chứng nhiễm khuẩn.

Còn khi ghép tạng từ người chết não, bác sĩ hoàn toàn bị động trong quy trình chuẩn bị. Nguy cơ nhiễm trùng cao hơn và quá trình kiểm tra không thể chắc chắn hoàn toàn.



Hai ca ghép đa tạng đặc biệt tại BV Việt Đức



Cho đến nay, Bệnh viện Việt Đức là nơi giàu kinh nghiệm bậc nhất về ghép tạng tại Việt Nam. Bệnh viện này thực hiện hai ca ghép tạng đặc biệt, có ghép phổi cực khó.

Your browser does not support HTML5 video.

Video: VNews