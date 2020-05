5 công dân trở về từ Tây Ban Nha có biểu hiện sốt nhẹ, được theo dõi và điều trị tại Đà Nẵng

Thông tin trên VOV .vn sáng 17/5 cho biết, có 5 công dân trên chuyến bay VN08 từ thủ đô Madrid (Tây Ban Nha) về nước còn sốt nhẹ, trong đó 1 bệnh nhân hiện vẫn còn mệt do hành trình bay dài sau ca phẫu thuật.



Đây là các trường hợp trong số 202 công dân từ Đức và Tây Ban Nha trở về nước, trên chuyến bay VN08 của Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) vào lúc 15h chiều, ngày 16/5.



Những công dân này được Chính phủ đưa về nước để tránh dịch bệnh Những công dân này được Chính phủ đưa về nước để tránh dịch bệnh COVID-19 . Trong số hơn 202 hành khách, có 18 người mang hộ chiếu ngoại giao, công vụ, 1 bệnh nhân vừa được phẫu thuật.

5 công dân có biểu hiện sốt đã được đưa đến Bệnh viện Phổi tại Đà Nẵng để theo dõi và điều trị (Ảnh: VOV.vn)





Ngay khi hạ cánh xuống sân bay Quốc tế Đà Nẵng, toàn bộ hành khách được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng tại sân bay thực hiện các biện pháp phòng dịch như: Kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế và sau đó đưa về khu cách ly tập trung.



Trong quá trình kiểm tra, phát hiện có 5 công dân có biểu hiện sốt nên được chuyển về Bệnh viện Phổi tại Đà Nẵng để tiếp tục theo dõi và chăm sóc.



Bác sĩ Lê Thành Phúc, Giám đốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cho biết: "Sáng 17/5, 4 người đã đỡ sốt và không có bất cứ vấn đề. Chỉ có 1 trường hợp vừa thực hiện đặt hậu môn nhân tạo nên bệnh nhân vẫn còn đau do mổ.



Trong hai ngày, 15-16/5, cơ quan chức năng Việt Nam, các cơ quan đại diện Việt Nam ở Mỹ và khu vực châu Âu đã phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại đưa 540 công dân Việt Nam về nước an toàn.



Trong đó, có hơn 340 công dân Việt Nam được đưa về nước trên chuyến bay từ Washington DC, Mỹ.

Các công dân Việt Nam từ các nước Châu Âu được đưa về nước (Ảnh: TTXVN)





Các hành khách trên chuyến bay đến từ nhiều bang ở Mỹ, bao gồm người cao tuổi, người có bệnh nền, thanh thiếu niên dưới 18 tuổi, trẻ sơ sinh, sinh viên không có nơi lưu trú do trường học và ký túc xá đóng cửa, các trường hợp đi công tác, du lịch, thăm thân lưu lại nước sở tại do các hãng hàng không tạm ngừng các chuyến bay và những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác.



Ngay sau khi về đến sân bay Quốc tế Nội Bài, các hành khách và phi hành đoàn được giám sát y tế và cách ly tập trung theo đúng quy định.



Cũng trong hai ngày trên, gần 200 công dân Việt Nam từ một số quốc gia châu Âu cũng được đưa về nước an toàn.



