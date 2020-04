'5 không' người dân cần tuân thủ để đảm bảo an toàn phòng dịch khi nới lỏng giãn cách xã hội

Tính đến hôm nay 22/4, Việt Nam đã thực hiện giãn cách xã hội được 22 ngày. Kết quả đạt được đó là 6 ngày liên tiếp từ 17 đến 22/4 không ghi nhận thêm ca mắc mới COVID-19. Đây chính là thành quả thực việc thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ cũng như công tác khoanh vùng, cách ly, xử lý ổ dịch, nâng cao ý thức phòng bệnh của người dân.





Chia sẻ về vấn đề này, TTXVN dẫn lại lời của PGS.TS Trần Đắc Phu - Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam: "Việc không ghi nhận ca mới mắc COVID-19 liên tục trong những ngày qua là một tín hiệu mừng. Trong thời gian qua, Việt Nam thực hiện nghiêm túc giãn cách xã hội, người dân hạn chế tiếp xúc xã hội, tất cả mọi người đều ở nhà, chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết.

Đây cũng là biện pháp giúp những người không biết mình mắc bệnh có triệu chứng nhẹ hay không triệu chứng, không có cơ hội lây bệnh ra cộng đồng".

Sự lây lan dịch bệnh trong cộng đồng đã được hạn chế xuống mức thấp nhất nhờ giãn cách xã hội. Tuy nhiên, trong thời gian tới có thể vẫn còn những ổ dịch nhỏ nên vẫn cần phải khống chế và giám sát chặt chẽ.

Sau 22/4, nhiều địa phương đã được nới lỏng giãn cách xã hội. Theo đó, các hoạt động sản xuất, kinh tế dần hoạt động trở lại, học sinh cũng chuẩn bị đến trường, công nhân, nhân viên quay trở lại làm việc dẫn đến việc tụ tập đông ở cơ quan, trường học, ký túc xá, đường phố cũng đông đúc hơn.

Trong bối cảnh này, ở mỗi lĩnh vực cần có những quy định về biện pháp phòng dịch. Đặc biệt, người dân chú ý cần tiếp tục tuân thủ 5 điều quan trọng để bảo vệ bản thân và ngăn ngừa dịch bệnh lây lan. 5 điều cần làm đó là:





Thứ nhất, tiếp tục thực hiện đeo khẩu trang; Thứ hai, tiếp tục duy trì khoảng cách an toàn nơi công cộng, tránh việc giao tiếp gần dưới 2 mét; Thứ 3, không nên tụ tập đông người; Thứ 4, hạn chế đi ra khỏi nhà nếu không cần thiết và đặc biệt lưu ý những đối tượng người cao tuổi, người có bệnh nền; Thứ 5, khai báo y tế đầy đủ, nhất là khi có những triệu chứng như: sốt, ho, khó thở, kể cả triệu chứng mệt mỏi mà không tìm ra nguyên nhân…

Theo PGS.TS Trần Đắc Phu, việc tuân thủ này rất quan trọng bởi "hiện tại trong cộng đồng chưa thể hết ca bệnh COVID-19 vẫn còn tiềm ẩn, nhất là những trường hợp nhẹ không có biểu hiện rõ các triệu chứng bệnh dễ làm lây lan ra cộng đồng".

