5 loại thực phẩm càng ăn nhiều càng tỉnh táo minh mẫn, giúp ngăn ngừa bệnh Alzheimer

Quả mọng chứa nhiều flavonoid rất có lợi cho não bộ.

Dầu ô liu: Nếu biết chế độ ăn Địa Trung Hải, bạn sẽ biết rằng dầu ô liu là "đồng minh" số một cho một bữa ăn ngon và tốt cho sức khỏe.



Cá: Các nghiên cứu cho thấy những người trên 65 tuổi liên tục ăn cá, đạt điểm cao trong các bài kiểm tra trí nhớ so với những người ăn ít hoặc không ăn cá và thích thịt. Cá bao gồm chất béo lành mạnh, B-6 và B-12 có lợi cho não bộ.



Các chuyên gia khuyên nên giảm tiêu thụ thịt càng nhiều càng tốt và nhận protein thay thế từ đậu, đậu lăng và đậu nành.

Bơ, bơ thực vật và phô mai: Theo chế độ ăn uống MIND, phô mai đặc biệt là loại chất béo đầy đủ, nên được cắt giảm nếu chúng ta muốn giảm nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ. Điều tương tự cũng áp dụng cho bơ và bơ thực vật - tốt nhất là thay thế chúng bằng dầu ô liu.



