5 nhóm đối tượng được nhận tiền hỗ trợ do ảnh hưởng của COVID-19 là ai?

Chiều ngày 31/3, trong buổi họp Thường trực Chính phủ về chính sách bảo đảm an sinh xã hội cho người bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Trước tình hình hiện nay, phải lo cho cuộc sống của nhân dân, nhất là người lao động, người nghèo, người yếu thế, người làm bán thời gian, người mất việc làm… để họ có thu nhập bảo đảm đời sống ở mức tối thiểu. đây là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước đối với người nghèo, những hoàn cảnh khó khăn, đối tượng yếu thế trong bối cảnh hiện nay.

Từ đề nghị của Thủ tướng, các bộ, ngành đã đề xuất một gói hỗ trợ an sinh xã hội. Các gói hỗ trợ cho người lao động, bảo đảm an sinh xã hội sẽ được Chính phủ quyết định vào ngày mai.





Trong cuộc họp chiều nay, Thủ tướng đề nghị xác định rõ 3 vấn đề, trước hết là xác định đối tượng cần hỗ trợ. Theo Thủ tướng, có 5 nhóm đối tượng cần hỗ trợ là: Người nghèo và cận nghèo; đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội; người lao động theo hợp đồng phải tạm thời ngưng việc; hộ kinh doanh cá thể ngừng hoạt động; người lao động tự do mất việc.

Người nghèo được 1 triệu/tháng; người lao động phải nghỉ việc được 1,8 triệu/tháng

Thủ tướng nhấn mạnh: “Nguyên tắc đặt ra là chỉ hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng, không bỏ sót đối tượng và cũng không được lợi dụng chính sách để hỗ trợ tràn lan”.

Ngoài ra, hai vấn đề khác cũng cần làm rõ là: Cần xác định chính xác mức hỗ trợ và thời gian hỗ trợ cho từng loại đối tượng; Xác định rõ nguồn hỗ trợ, phương thức hỗ trợ và thẩm quyền quyết định

Việc hỗ trợ cũng cầm đảm bảo 4 nguyên tắc:

Thứu nhất, hỗ trợ các đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp từ dịch COVID-19 làm giảm sâu thu nhập, mất việc làm, thiếu việc làm.

Thứ hai, hỗ trợ theo nguyên tắc chia sẻ, cả người lao động, người dân, doanh nghiệp chịu ảnh hưởng và Nhà nước cùng chia sẻ để đảm bảo mức sống cơ bản tối thiểu. Trong đó, Nhà nước chỉ hỗ trợ 1 phần, phân bổ phù hợp với ngân sách Trung ương và địa phương.

Thứ ba, chính quyền cơ sở, cơ quan quản lý Nhà nước, cơ quan chức năng liên quan có trách nhiệm xác định đúng đối tượng hỗ trợ, bảo đảm công khai, minh bạch, không để tiêu cực, trục lợi chính sách, phát sinh tiêu cực, khiếu kiện, khiếu nại. Thủ tướng yêu cầu khoản tiền hỗ trợ này phải đến được tay người lao động.

Thứ tư, doanh nghiệp có trách nhiệm với xã hội và người dân, có trách nhiệm giữ người lao động.

