5 phương pháp tăng sức đề kháng để phòng dịch corona cho cả gia đình

Trong các báo cáo về tình hình nhiễm dịch viêm hô hấp cấp do chủng virus corona mới gây ra, các bệnh nhân tử vong hầu hết đều có hệ miễn dịch suy yếu (do mang trong người các căn bệnh cơ hội khác).

Khi hệ miễn dịch suy giảm, sức đề kháng của cơ thể trước các tác nhân gây bệnh suy giảm theo, khiến cơ thể dễ nhiễm bệnh và khả năng đẩy lùi bệnh trở nên khó hơn. Bởi vậy, hệ miễn dịch khỏe mạnh có tác dụng rất lớn trong việc phòng ngừa bệnh tật, giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm các bệnh, đặc biệt là bệnh liên quan đến đường hô hấp.

Trong thời điểm dịch corona đang bùng phát và diễn biến phức tạp, tự bảo vệ bản thân và gia đình với 5 phương pháp tăng đề kháng cực hiệu quả dưới đây.

1. Uống tỏi ngâm mật ong

Tỏi và mật ong có đặc tính kháng khuẩn tuyệt vời, rất công hiệu trong việc chống lại vi khuẩn, virus, tăng cường miễn dịch. Có thể xem đây là một phương thuốc phòng ngừa và điều trị các bệnh cảm cúm trong thời điểm giao mùa, thời tiết trở lạnh, dịch về hô hấp dễ lây lan.





Mật ong ngâm tỏi - phương thuốc tự nhiên giúp tăng đề kháng phòng dịch corona hiệu quả



Công thức mật ong ngâm tỏi được tùy biến rất nhiều, tuy nhiên đều rất đơn giản. Người Việt thường ngâm tỏi sống trong mật ong đến khi hỗn hợp lên men (khoảng 4 tuần để sử dụng được hỗn hợp); hoặc hấp hỗn hợp tỏi ngâm mật ong trong 20-30 phút ở nhiệt độ 80 độ C, sau đó để nguội dùng được ngay, và chỉ sử dụng trong 7-10 ngày.



2. Sử dụng saffron - nhụy hoa nghệ tây

Theo các báo cáo khoa học của Thư viện Y khoa Hoa Kỳ, nhụy hoa nghệ tây (Saffron) có tác dụng tuyệt vời đối với việc cải thiện hệ miễn dịch, tăng đề kháng, đồng thời thải độc cho cơ thể. Tác dụng ức chế của saffron đối với viêm phổi và các bệnh liên quan đến hô hấp trong các nghiên cứu có thể so sánh với dexamethasone, nhụy hoa nghệ tây giúp hạ thấp nồng độ histamine, cải thiện các triệu chứng liên quan đến viêm hô hấp. Saffron lại là thảo dược tự nhiên nên không có tác dụng phụ và được khuyến khích sử dụng thường xuyên, lâu dài.

Saffron kết hợp với mật ong có tác dụng rất tốt trong việc làm giảm quá trình điều trị viêm phổi ở trẻ em, đồng thời ngăn chặn sự tái phát của các bệnh liên quan đến hô hấp trong 6 tuần.



Nhụy hoa nghệ tây ngâm mật ong và đông trùng hạ thảo - kháng sinh tự nhiên tuyệt vời cho sức khỏe

Nhờ những tác dụng hữu ích như vậy, saffron sẽ là phương pháp tăng đề kháng cơ thể cho mọi người, phòng dịch corona. Saffron cũng là “vị thuốc” được áp dụng trong y học truyền thống của Iran, được người dân Iran sử dụng hàng ngày để giảm thiểu bệnh tật.

Để sử dụng saffron tăng cường miễn dịch tốt nhất, bạn có thể ngâm với mật ong, pha một thìa với nước ấm uống mỗi ngày, hoặc có thể ngâm thêm các dược liệu như nhân sâm, đông trùng hạ thảo để tăng cường Sức Khỏe tốt hơn.

3. Bổ sung đông trùng hạ thảo

Theo nhiều nghiên cứu khoa học, trong đông trùng hạ thảo có hai hợp chất đặc biệt quan trọng là Cordycepine và Adenosine. Ngoài ra còn chứa 17 loại acid amin, nhiều nhóm vitamin, và các nguyên tố khoáng, nguyên tố vi lượng. Đông trùng hạ thảo cực kỳ hữu ích trong việc hỗ trợ và điều trị các bệnh liên quan đến phổi, lọc sạch nicotin, làm tăng khả năng miễn dịch tế bào và ức chế tính miễn dịch tế bào đặc biệt, ngoài ra còn bồi bổ sức khỏe, tác dụng chống mệt mỏi, lưu thông khí huyết.



Đông trùng hạ thảo cực kỳ hữu ích trong việc hỗ trợ cải thiện hệ miễn dịch, tăng đề kháng cho cơ thể

Đông trùng hạ thảo được xem là thần dược tại các nước châu Á như Trung Quốc, cách sử dụng cũng rất đơn giản, có thể dùng trực tiếp, pha trà, ngâm mật ong, ngâm rượu.

4. Ăn các loại hoa quả chứa nhiều vitamin A, C

Vitamin C là loại vitamin thiết yếu cho cơ thể có vai trò rất quan trọng trong việc duy trì sức khỏe các mô liên kết trong cơ thể; hỗ trợ đề kháng, tăng cường miễn dịch với nhiễm khuẩn, virus như cảm cúm. Vitamin C còn hoạt động như một chất chống oxy hóa tuyệt vời, giúp ngăn chặn tác hại của các gốc tự do gây tổn thương tế bào, từ đó ngăn chặn các bệnh tim mạch, ung thư và các bệnh mạn tính khác.



Đều đặn bổ sung vitamin C giúp bạn đẩy lùi các bệnh về đường hô hấp hiệu quả

Nhờ thành phần có chứa hàm lượng cao vitamin C, mỗi ngày ăn một quả táo hay một số loại quả khác như kiwi, cam, ổi, dứa, dâu tây… sẽ rất hữu ích để tăng đề kháng phòng ngừa dịch bệnh, giúp bạn tránh xa dịch viêm hô hấp cấp do chủng virus corona.

5. Bổ sung lợi khuẩn (Probiotics) cho đường ruột

Theo bác sĩ Nguyễn Đăng Khoa (chuyên khoa Nhi, Bệnh viện Nhi Đồng 2), gần 70-80% các tế bào miễn dịch cư trú tại đường ruột. Vì thế, cách tốt nhất để tăng cường đề kháng và giảm nguy cơ mắc bệnh chính là phát triển hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh.

Probiotics là các lợi khuẩn đường ruột giúp cải thiện hệ vi sinh đường ruột, giúp hệ tiêu hoá làm việc hiệu quả hơn, và hạn chế các hại khuẩn.



Bổ sung lợi khuẩn để có hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh là giải pháp lâu dài để tăng cường miễn dịch.

Những loại thực phẩm giàu Probiotics có thể kể đến như sữa chua, phô mai, bắp cải chua và các loại rau lên men khác.

Thanh Vân