51 bệnh nhân nhiễm COVID-19 đã âm tính từ 1 đến 4 lần, trong đó 7 người dự kiến ra viện 1-2 ngày tới

20 ca đã được điều trị khỏi và xuất viện, chưa có trường hợp nào tử vong. Sáng 28/3, theo thông tin từ Bộ Y tế, tính đến sáng 28/3 Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 169 ca nhiễm COVID-19 , trong đó,

21 bệnh nhân có kết quả âm tính lần 2; 7 bệnh nhân âm tính trên 3 lần xét nghiệm là BN 45, 53, 64, 65, 66, 79, 90 hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi, TP.HCM. Bộ Y tế cũng cho biết, trong số những bệnh nhân mắc COVID-19 đang được điều trị tại nhiều cơ sở y tế trên toàn quốc, 51 người đã ghi nhận kết quả xét nghiệm âm tính từ 1 đến 4 lần. Trong số đó, có

29-30/3, chuyển sang cơ sở khác để theo dõi Sức Khỏe Bảy bệnh nhân này dự kiến sẽ được xuất viện vào ngày

Ngoài ra, đối với tình trạng 3 bệnh nhân nặng nhất đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, một bệnh nhân được chỉ định can thiệp ECMO và 2 bệnh nhân còn lại thở oxy. Hiện tại, một bệnh nhân đã có nhiều tiến triển khả quan, không cần phải thở máy xâm nhập nữa.





Tính đến trưa 28/3, Việt Nam cũng ghi nhận tổng cộng 4 nhân viên y tế nhiễm COVID-19, trong đó có 2 bác sĩ tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương và 2 điều dưỡng tại Bệnh viện Bạch Mai





Liên quan đến vấn đề tổ chức xét nghiệm phát hiện các trường hợp nghi ngờ, đến nay nước ta chưa sử dụng phương pháp xét nghiệm nhanh mà đang sử dụng bộ sinh phẩm xét nghiệm (test kit) do Học viện Quân y sản xuất, đã được các cơ quan quản lý, khoa học trong nước và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công nhận, theo Vietnamnet.

Bên cạnh đó, trên cơ sở tham khảo WHO và các nước trên thế giới cũng như thực tiễn trong nước, ngành y tế cũng đã cập nhật, hoàn thiện phác đồ điều trị COVID-19.

Your browser does not support HTML5 video.

Hướng dẫn cách ly tại nhà để phòng chống COVID-19.



Thùy Nguyễn (t/h)