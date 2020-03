6 hành khách người Việt thương vong trong vụ lật xe khách tại Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, chiếc xe gặp nạn mang biển kiểm soát Lào ບຂ-7039 (Bo-khỏ 7039), được đăng ký tại thủ đô Vientiane, chở theo 22 hành khách người Việt Nam.

Hiện trường vụ tai nạn.



VOV thông tin, đây là loại xe khách 45 chỗ ngồi, chạy tuyến Hà Tĩnh- Khammuang. Trưa 9/3, sau khi qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và nhập cảnh vào Lào, chiếc xe di chuyển đến thị xã Thakhek, tỉnh Khammuan (miền Trung Lào) thì bị lật tại bản Sengkeo, huyện Nhoummala.

Vụ tai nạn nghiêm trọng đã khiến 2 người Việt tử vong gồm anh Nguyễn Thanh An sinh năm 1986, người Nam Định và anh Nguyễn Như Hồng, sinh năm 1994, người Hà Tĩnh. Ngoài ra còn có 4 người bị thương nặng được đưa vào điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Khammuang.

Hiện trường vụ tai nạn.

Bên cạnh đó, các nạn nhân bị thương cũng đã được xuất viện. Các cơ quan điều tra vẫn đang xác định nguyên nhân vụ tai nạn để đưa ra phương án giải quyết.

