6 thời điểm không nên thụ thai kẻo ảnh hưởng tới sự phát triển của thai nhi

Bác sĩ khuyến cáo 6 thời điểm chị em không nên thụ thai để tránh ảnh hưởng xấu tới Sức Khỏe

Thời tiết quá nóng hoặc quá lạnh



Theo các bác sĩ, thời tiết cũng tác động rất lớn tới việc thụ thai của phụ nữ. Mùa đông giá rét, nếu thụ thai chị em có nguy cơ cao mắc các bệnh đường hô hấp như cảm cú, cúm mùa, bệnh truyền nhiễm như sởi, thủy đậu... Trái lại, mùa hè oi bức với nhiệt độ và độ ẩm cao sẽ ảnh hưởng tới việc ăn uống và khả năng trao đổi chất của cơ thể bà bầu. Nắng nóng có thể khiến Bà bầu ăn không ngon miệng, luôn có cảm giác nóng bừng, tiêu hao năng lượng, cơ thể bị hạn chế hấp thụ protein và các chất khác.



Theo đó, thời gian tốt nhất để thụ thai là mùa xuân. Thời tiết ấm áp, độ ẩm cao khiến cơ quan sinh sản được nuôi dưỡng tốt, tăng khả năng chống chịu bệnh tật, tăng khả năng thụ thai.



Thời gian mang bệnh



Khi đang ốm, sức khỏe không đảm bảo, sức đề kháng đang suy giảm làm ảnh hưởng tới chất lượng trứng thụ tinh. Mặt khác, việc sử dụng thuốc trị bệnh ảnh hưởng tới nội tiết tố và trứng thụ tinh. Đó là chưa kể trong thời gian bị bệnh, cơ thể suy nhược không có ham muốn làm tình. Vì vậy, các tốt nhất là cả hai nên đợi tới khi nào khỏi hẳn bệnh, dừng dùng thuốc và thể trạng tốt trở lại mới nên quan hệ tình dục.



Ngay sau khi ngừng thuốc tránh thai



Gần như mọi phụ nữ đều quen thuộc với thuốc tránh thai hàng ngày. Loại thuốc này phải sử dụng đều đặn hàng ngày, đúng giờ do đó chúng chi phối hormone trong cơ thể. Các bác sĩ khuyên rằng trong vòng 3 tháng sau khi dừng thuốc, nồng độ hormone sản sinh ra không còn tác dụng tránh thai nhưng lại ảnh hưởng không tốt tới việc thụ thai.



Do đó, lời khuyên cho chị em là nên dừng thuốc ít nhất 3 tháng khi có kế hoạch mang thai . Trong thời gian này nên áp dụng một số biện pháp tránh thai khác khi quan hệ.



Sau khi mới chụp X-quang



Chụp X-quang tưởng là thủ thuật đơn giản nhưng có những tác hại nhất định với phụ nữ. Các chuyên gia đã chỉ ra, trong thời gian ngắn trước khi có ý định thụ thai chị em không nên chụp X-quang. Nếu chụp X-quang trong thời gian ít nhất 4 tuần trước khi mang thai sẽ ảnh hưởng tới trứng thụ tinh.



Theo các bác sĩ, dù lượng chiếu xạ dùng trong y học rất nhỏ nhưng chúng có khả năng làm thay đổi nhiễm sắc thể của tế bào trứng làm phát sinh dị hình hoặc gây đột biến gene. Cách tốt nhất là sau khi chụp X-quang, đặc biệt là chụp vùng bụng tối thiểu 1 tháng mới nên thụ thai.

Sau khi tháo vòng tránh thai



Đặt vòng được coi là phương pháp tránh thai an toàn hàng đầu được chị em sử dụng. Thời gian đặt vòng có thể ngắn hay dài tùy thuộc nhu cầu mỗi người. Dù vậy, các bác sĩ tin rằng đã là dị vật đặt trong tử cung thì dù ít hay nhiều vẫn ảnh hưởng tới khả năng thụ thai. Nếu ngay sau khi tháo vòng mà thụ tinh thì dù có thụ thai thành công cũng ảnh hưởng tới sự phát triển của thai.



Các bác sĩ khuyến cáo, phụ nữ từng đặt vòng tránh thai nếu có ý định mang thai trở lại thì nên tháo vòng trước 2-3 tháng để niêm mạc tử cung ổn định trở lại, giữ thai tốt hơn.



Sau nhiều lần sẩy thai hoặc đẻ non



Phụ nữ từng sẩy thai hay sinh non thường bị tổn thương ở niêm mạc tử cung, vùng chậu. Với chị em từng nhiều lần nạo phá thai hoặc sinh non, nội mạc tử cung khó hồi phục, chắc chắn ảnh hưởng đến khả năng sinh sản và chu kỳ kinh nguyệt, tử cung dễ ra máu, dễ viêm nhiễm. Mặt khác, màng trong của tử cung bị tổn thương mất cân bằng nên cần thời gian hồi phục trở lại. Đó là chưa kể các chị em bị ảnh hưởng về tâm lý, luôn lo lắng, đau khổ, dằn vặt...



Do đó, người có tiền sử sảy thai hoặc sinh non trước khi có ý định mang thai trở lại cần thăm khám chuyên khoa và xin ý kiến tư vấn của bác sĩ.



Khi đi du lịch



Du lịch là khoảng thời gian riêng tư để các cặp đôi tận hưởng sự ngọt ngào của tình yêu. Tuy nhiên, đây là khoảng thời gian vợ chồng phải di chuyển nhiều, thay đổi thói quen sinh hoạt, có thể thiếu ngủ khiến cơ thể mệt mỏi, thiếu hụt dinh dưỡng. Những yếu tố này làm ảnh hưởng tới cả trứng và tinh trùng của hai người, có thể làm giảm khả năng thụ thai và lưu giữ thai trong buồng tử cung. Do đó, khi đi du lịch cả hai hãy tranh thủ tận hưởng khoảng thời gian riêng tư bên nhau và nhớ sử dụng biện pháp tránh thai.



Các bác sĩ khuyên rằng trước khi có ý định mang thai, các cặp đôi hãy trang bị sẵn cho mình sự hiểu biết, kiến thức sinh sản. Đồng thời hãy thăm khám phụ khoa trước từ 3-6 tháng và xin ý kiến tư vấn của bác sĩ.

Thai nhi hình thành trong bụng mẹ như thế nào

Hà Ly (t/h)