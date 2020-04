60 người xúng xính áo quần đi đám cưới nhà chú rể ở Thanh Hóa bất chấp lệnh cách ly toàn xã hội

Theo thông tin ban đầu, sáng 26/3, gia đình ông Đ.T.T. tổ chức lễ nạp tài (lễ ăn hỏi) cho con gái. Trong buổi lễ này có khoảng 10 người tham dự nhưng không tổ chức ăn uống. Đến ngày 29/3, gia đình ông T. làm cỗ tổ chức đám cưới cho con gái. Trong buổi tiệc hôm đó có 84 người tham dự.

Có nhiều người tham gia đám cưới

Đến ngày 1/4, gia đình bà H.T.B. (nhà trai) tổ chức buổi tiệc với 60 người tham dự. Tiếp đến ngày 2/4, gia bà bà B. tổ chức đám cưới cho con trai với khoảng 30 người tham dự nhưng không tổ chức ăn uống.

Theo UBND xã Tân Châu, trước khi bà con tổ chức đám cưới, chính quyền xã đã tuyên truyền, vận động không nên tổ chức ăn uống, tụ tập đông người vì đang trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp. Các hộ dẫn đã có cam kết thực hiên đúng quy định của địa phương.

Tuy nhiên, gia đình bà B. vẫn tổ chức đám cưới cho con. Được biết, chị ruột chồng và B. năm nay 88 tuổi, ốm dài ngày và có khả năng không qua khỏi nên gia đình cam kết tổ chức gọn nhẹ trong nội bộ và sẽ bảo hỷ vào thời điểm thích hợp.

Đám cưới dựng rạp hoành tráng với đầy đủ nghi lễ

Trước đó, dư luận xôn xao về việc gia đình bà H.T.B. và ông Đ.C.T., ở xã Tân Châu (huyện Thiệu Hóa) tổ chức đám cưới cho con trai dù có lệnh hạn chế tụ tập đông người do dịch bệnh. Trong giấy mời có ghi tổ chức tiệc vào chiều ngày 1/4 và hôn lễ diễn ra vào chiều ngày 2/4. Nhiều người đã đăng tải hình ảnh đám cưới cho thấy dựng rạp lớn, đông người ra vào, đầy đủ lễ nghi.

Sauk hi thông tin được đăng tải, ông Trịnh Văn Súy – Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa đã có Công văn hỏa tốc yêu cầu Chủ tịch UBND xã Tân Châu báo cáo cụ thể những phản ánh trên. Ông Súy khẳng định nếu đúng như thông tin phản ánh, các gia đình sẽ bị xử lý hành chính, còn cấp ủy chính quyền địa phương nếu vi phạm đến đâu sẽ xử lý đến đó.

