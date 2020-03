Đã có kết quả xét nghiệm COVID-19 của 6.650 trong 7.264 mẫu tại Bệnh viện Bạch Mai

Trong cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống COVID-19 với y tế cơ sở ở 63 tỉnh thành phố, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên khẳng định, dịch COVID-19 tại Việt Nam đã chính thức bước sang cấp độ 3. Cấp độ này tất cả cơ sở y tế cần tập trung giải quyết 2 vấn đề là: Phát hiện ca nhiễm ngoài cộng đồng và hạn chế lây nhiễm ngoài cộng đồng.

Liên quan đến dịch COVID-19 tại Bệnh viện Bạch Mai , Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cho biết, đã xác định được 3 “tâm dịch” tại “ổ dịch” Bạch Mai là: Trung tâm Bệnh Nhiệt đới; Khoa Thần kinh; Khu vực nhà ăn do Công ty Trường Sinh cung cấp dịch vụ.

Bên cạnh đó, Bệnh viện Bạch Mai cũng đã xác định được 5 nhóm nguy cơ lây nhiễm, trong đó, nhóm quy cơ cao nhất là bệnh nhân đã xuất viện nếu không được phát hiện, giám sát chặt chẽ sẽ gây ra tình trạng lây nhiễm lớn ngoài cộng đồng.

Về thông tin xét nghiệm COVID-19 tại Bệnh viện Bạch Mai , trong buổi họp sáng nay, TS Dương Đức Hùng – Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết: Đến thời điểm hiện tại, toàn bộ 6.650 trong số 7.264 mẫu của y bác sĩ, nhân viên y tế, bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai đã có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính, không ghi nhận thêm trường hợp bệnh nhân nào.

6.650 mẫu xét nghiệm COVID-19 ở Bệnh viện Bạch Mai cho kết quả âm tính

Còn trong cuộc họp trực tuyến với các quận huyện, phường xã để tiếp tục triển khai các biện pháp quyết liệt phòng chống lây lan dịch bệnh COVID-19 sáng nay do Chủ tịch UBND TP Hà Nguyễn Đức Chung chủ trì, Chủ tịch Hội đồng quản lý Bệnh viện Bạch Mai – GS. Ngô Quý Châu đã thay mặt tập thể cán bộ nhân viên Bệnh viện Bạch Mai gửi lời xin lỗi vì ổ dịch tại bệnh viện đã làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động của Hà Nội, các quận, huyện cũng như các tỉnh, thành phố khác.

"Chúng tôi rất cảm ơn sự chỉ đạo sát sao, hỗ trợ của lãnh đạo UBND thành phố, lãnh đạo Sở Y tế, CDC Hà Nội, quận Đống Đa...", GS Châu nói.

GS. Châu cũng cho biết, bệnh viện mong TP có phương án tiếp tế đồ ăn uống, có vùng đệm, giúp cho cán bộ nhân viên y tế, để đảm bảo sức khỏe chăm sóc bệnh nhân. Đề xuất lấy một khách sạn làm nơi cách ly để các bác sĩ cách ly, nghỉ ngơi, đảm bảo Sức Khỏe . GS Châu nói: “Chúng tôi đề xuất TP xem xét việc các y bác sỹ đã có xét nghiệm âm tính với Covid -19 được đi làm để chăm sóc, chữa trị phục vụ bệnh nhân".

Về việc này, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung giao quận Đống Đa, Hai Bà Trưng cấp phép để các đơn vị cung ứng thực phẩm được vào bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện sẽ chịu trách nhiệm về chất lượng cũng như các biện pháp phòng dịch…

Your browser does not support HTML5 video.

Giữa dịch COVID-19, Bệnh viện Bạch Mai vẫn cho chạy thận bình thường

Nga Đỗ (t/h)