7 động tác buổi sáng giúp chị em tiếp thêm năng lượng, cả ngày làm việc không biết mệt

Đặc biệt, bạn có thể thực hiện ngay 7 động tác này ở trên giường vẫn mang lại cảm giác tươi mới và tràn đầy năng lượng.



1. Tư thế con bướm



Đây là một tư thế tuyệt vời giúp bạn thư giãn, thiền định và mang lại cảm giác tổng thể cân bằng hơn.



Nằm ngửa, thở ra và uốn cong đầu gối.

Bàn chân úp vào nhau, kéo gần về phía xương chậu.

Đặt một tay lên bụng và một tay duỗi tự nhiên bên người.

Hít vào, nín thở trong giây lát rồi thở ra từ từ.

Lặp lại 10 lần.



2. Plank



Tư thế plank rất hiệu quả, giúp tăng cường sức mạnh của bụng, lưng và vai.



Bắt đầu ở tư thế chống đẩy trên, giữ thăng bằng trên cẳng tay.

Nâng cơ thể tạo một đường thẳng từ đầu đến gót chân.

Giữ tư thế plank trong 20 giây và thở đều đặn.

Nghỉ ngơi trong 30 giây.

Lặp lại 3 lần.



3. Tư thế "Em bé hạnh phúc"



Tư thế này giúp bạn duỗi chân và tăng cường sức mạnh cho lưng.

Nằm ngửa.

Nâng đầu gối lên, hông vẫn giữ nguyên trên nệm.

Lấy tay giữ gót chân, kéo đầu gối về phía ngực.

Giữ nguyên tư thế này trong 5 đến 10 nhịp thở.



4. Tư thế "Nửa cây cầu"



Tư thế "Nửa cây cầu" sẽ tăng cường và kéo dài toàn bộ cơ thể.



Nằm ngửa, đặt lòng bàn chân tiếp xúc với giường, gập đầu gối. Chân phải rộng bằng hông.

Nâng xương sống, đẩy lên cho đến khi cơ thể tạo thành một đường thẳng.

Tạm dừng trong 30 giây, giữ cho xương hông nâng cao, sau đó từ từ hạ xuống.

Lặp lại 3 lần.



5. Nâng chân



Nâng chân sẽ làm cho cơ bụng và cơ hông mạnh mẽ hơn và cải thiện lưu thông máu.



Nằm ngửa, cánh tay để thẳng sát bên người.

Nâng chân phải, tiếp tục thở ra cho đến khi chân và hông tạo thành một góc 90 độ.

Từ từ hạ chân xuống.

Lặp lại 10 lần cho mỗi chân.



6. Tập luyện cổ và vai



Bài tập này giúp chăm sóc cổ và vai, đặc biệt dành cho những người ngồi nhiều trước máy tính. Bài tập đơn giản nhất cho việc này là nghiêng đầu sang hai bên có sự hỗ trợ của tay.

Ngồi xuống, duỗi thẳng lưng và giơ tay trái lên trên đầu.

Uốn cong ở khuỷu tay, để bàn tay trái qua đầu, gần tai phải.

Lấy khuỷu tay trái và bắt đầu đẩy nó về phía đầu. Giữ căng trong 20 giây.

Lặp lại 3 lần với mỗi tay.



7. Kết thúc bằng việc thở bằng mũi



Bài tập này sẽ giúp bạn đạt đến trạng thái bình tĩnh, thoải mái và thư giãn toàn bộ cơ thể.

Nằm ngửa trên giường.



Thư giãn cơ thể.

Bắt đầu thở bằng mũi trong khi tự xoa bóp trên toàn bộ cơ thể.

Your browser does not support HTML5 video.