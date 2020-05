7 năm ly hôn và 3 lần đưa nhau ra tòa vì tính toán thiệt hơn với chính con ruột

Bảy năm trước khi họ ly hôn, chị ôm con ra khỏi nhà đi thuê trọ, chắt chiu từng đồng nuôi con. Anh lấy vợ mới đưa về sống trong căn nhà từng là tổ ấm của anh chị. Rồi kho ra tòa vì tranh chấp nuôi con và chia tài sản chung, anh mặc cả từng đồng tiền trợ cấp nuôi con

Khi anh có vợ mới...

Tháng 6/2019, Tòa án gia đình và người chưa thành niên (Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh) mở phiên tòa phức thẩm vụ ly hôn , tranh chấp nuôi con và chia tài sản chung. Theo bản án sơ thẩm, anh chị lấy nhau từ 16 năm trước, nhưng sau 7 năm chung sống, anh đâm đơn ra tòa đòi ly hôn với chị vì mâu thuẫn. Đến tháng 3/2013, hai người được tòa thuận tình ly hôn. Chỉ 10 ngày sau khi tòa công nhận ly hôn, anh đăng ký kết hôn với người phụ nữ khác. Căn nhà là tài sản chung của hai vợ chồng được tòa tuyên cho anh ở. Nhưng anh phải đưa lại cho chị 100 triệu đồng, cấp dưỡng nuôi hai con 500.000 đồng/tháng.

Thế nhưng, bản án ly hôn bị cấp phúc thẩm hủy vì đơn kháng cáo của cả hai bên liên quan đến tranh chấp căn nhà và tiền trợ cấp nuôi con. Trong phiên tòa phúc thẩm hồi tháng 6/2019, chị nói: “Từ khi ly hôn, tôi phải ở nhờ nhà ngoại. Tôi làm công chức ngày 8 tiếng, vừa đi làm vừa lo đưa đón hai con đi học chính, học thêm. Lương thì ít, không đủ để lo cho các con ăn học. Tôi đề nghị tòa phải buộc ảnh cấp dưỡng cho các con. Từ khi ly hôn, ảnh không cấp dưỡng cũng chẳng quan tâm, chẳng thăm nom các cháu bao giờ...". Vợ cũ chưa kịp dứt câu thì anh cắt ngang: “Án ly hôn đang bị hủy, xử lại thì giờ đang kháng cáo, sao cấp dưỡng được”.

Nghe anh nói những câu quá vô trách nhiệm với con cái, chị gằn giọng: “Nếu không cấp dưỡng thì thời gian qua hai con anh sống như thế nào. Ngay cả bảy năm chung sống, anh cũng không làm tròn trách nhệm của người cha, chưa bao giờ anh đưa tiền để tôi lo cho con cái”.

Nghe đến đây, chủ tọa ngắt lời người vợ khuyên hai người không nên lôi mâu thuẫn cũ ra nói nữa. Việc cần làm nhất là anh chị nên có tiếng nói chung về tài sản là căn nhà và trợ cấp nuôi con. Vụ ly hôn kéo dài suốt 7 năm cũng vì tranh chấp tài sản không thể giải quyết được, cả hai nằng nặc đòi lấy căn nhà nhưng không ai chịu trả tiền chênh lệch cho người kia, hoặc chỉ muốn đưa lại số tiền thấp hơn giá trị thực của căn nhà. “Giữa anh và chị có hai con chung, anh cũng phải thấy sự hi sinh của chị bao năm qua. Chị ở vậy nuôi con, còn anh vui vẻ bên gia đình mới. Anh có cho chị hơn cũng không thiệt. Nếu anh nhận nhà thì phải đưa cho chị 500 triệu đồng, hai bên có đồng ý không?”, vị chủ tọa hỏi.

Chị thì đồng ý luôn nhưng anh thì không chịu chịu. Ở cấp sơ thẩm anh ấy đã đưa ra ý kiến trợ cấp nuôi con 1 lần, cả tiền nhà và tiền trợ cấp là 300 triệu đồng. Giờ đến cấp phúc thẩm, nghe tòa nói, anh lại kỳ kèo rằng giá vậy cao quá. “Mảnh đất trong hẻm, nhà nhỏ xíu à. Nếu nhà đó giá 1 tỉ đồng thì để cô ấy lấy nhà, đưa lại cho tôi 500 triệu đồng”, anh nói.

Tính toán từng đồng với con đẻ

Dù tòa đã nói “hết nước hết cái” nhưng cả hai bên vẫn không chịu. Họ đề nghị bán căn nhà để chia đôi tiên. Thế nhưng sau một hồi suy nghĩ, chị quay qua nói với anh: “Vậy hay em lấy nhà rồi em thối lại anh 400 triệu. Nếu anh lấy nhà, anh phải đưa em 500 triệu, coi như những năm qua anh không trợ cấp nuôi con". Đại diện kiểm sát nghe vậy cũng khuyên anh đồng ý, bởi suốt 7 năm qua chị đã hy sinh quá nhiều để nuôi hai đứa con. Vì thế, chị lấy thêm 100 triệu cũng không có gì là quá đáng, thậm chí nó còn quá rẻ. Nhưng người chồng tính toán vẫn không chịu.

“Nếu tôi lấy nhà rồi thối cho cô 500 triệu thì tôi không cần phải cấp dưỡng nuôi con nữa được không?". Chị chưa kịp trả lời thì vị chủ tọa lớn giọng: "Anh tính toán làm gì với đứa con anh dứt ruột sinh ra. Người này cứ muốn được lợi hơn người kia làm cái gì”.

Biết chồng cũ là người tính toán, chị quay sang cố thuyết phục thêm lần nữa: “Nếu anh đưa em 500 triệu tiền nhà và cấp dưỡng nuôi hai con 4 triệu 1 tháng thì em sẽ đồng ý, không tranh giành gì với anh nữa. Em cũng sẽ không đòi hỏi gì nữa hết, kể cả phần thừa kế của các con từ ông bà nội”. Vậy mà anh buông một câu dửng dưng: “Tài sản đó của gia đình anh, của em đâu mà em giành”.

Chị không nói nhiều nhưng hội đồng xét xử , phía viện kiểm sát đều hiểu rõ sự vât vả của chị trong suốt 7 năm qua. Họ cố gắng thay nhau hòa giải, thuyết phục anh: “Bảy năm qua, căn nhà của chị anh sử dụng, anh đưa vợ mới vô ở. Chị có tức không? Có chứ. Chị ấy phải ôm con đi thuê nhà ở chỗ khác. Anh giờ ổn định hết, anh có nhà, có vợ cùng lo lắng mọi việc. Anh phải thương chị một mình nuôi hai con anh mới phải”.

Nghe chủ tọa nói vậy, anh vẫn cố trả giá, muốn đưa cho vợ cũ 400 triệu đồng, trợ cấp mỗi tháng 2 triệu đồng cho hai con. Nếu vợ không đồng ý thì tòa cứ xét xử, vụ án có kéo dài thêm nữa cũng chẳn sao. Nghe chồng cũ nói thế, giọng chị lạc đi, uất nghẹn: “Ngày anh cưới vợ mới, ba mẹ con tôi lủi thủi. Ngày các con anh đau bệnh, tôi phải ôm con đi cấp cứu nửa đêm thì anh ở đâu mà giờ anh tính toán chi li. Nếu anh đã nói vậy, tôi sẽ lấy nhà rồi giao cho anh 400 triệu và anh phải trợ cấp nuôi con 4 triệu đồng một tháng...".

Hội đồng xét xử phải mất thêm nhiều lời lẽ và công sức thuyết phục thì anh mới chịu đồng ý đưa chị 400 triệu đồng tiền nhà và 200 triệu đồng tiền trợ cấp nuôi con một lần. Tòa công nhận sự thỏa thuận của hai bên. Con do vợ nuôi dưỡng, căn nhà do anh sở hữu. Anh có trách nhiệm trả cho chị 600 triệu đồng. Bản án có hiệu lực ngay sau khi tòa tuyên. Nếu anh không giao tiền cho chị thì chị có quyền đề nghị bán nhà để thi hành án. "Ảnh đồng ý vậy thôi, chứ không biết đến đời nào tôi mới lấy được tiền", chị nói sau khi nghe tòa tuyên án. Còn anh nhanh chóng rời khỏi phòng xử mà không ngoái đầu nhìn lại chị lấy một lần.

