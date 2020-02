7 tư thế yoga cho người cao huyết áp, giúp phòng ngừa tai biến và đột quỵ

Sukhasana hoặc Easy Pose



Đây là một trong những tư thế yoga dễ nhất.



Ngồi khoanh chân trên mặt đất với hai đầu gối rộng ra.



Giữ cột sống thẳng.



Từ từ hít vào và thở ra. Ngồi ở vị trí này càng lâu càng tốt.



Baddha Konasana



Ngồi thoải mái trên mặt đất, áp 2 lòng bàn chân lại với nhau.



Đưa gót chân sát vào xương chậu bằng cách nhẹ nhàng giữ ngón chân bằng tay.



Hít một hơi thật sâu. Khi thở ra, ấn đầu gối xuống đất.



Giữ cột sống thẳng rồi nhẹ nhàng uốn cong về phía trước, càng thấp càng tốt (cột sống vẫn phải thẳng.



Giữ nguyên tư thế này trong 3 đến 5 giây và tiếp tục thở.



Setu Bandha Sarvangasana (Tư thế cây cầu)



Nằm ngửa, gập đầu gối, hai chân rộng bằng hông và nằm trên mặt đất.



Cánh tay đặt ở hai bên cơ thể với lòng bàn tay hướng xuống dưới.



Ấn bàn chân xuống sàn, hít thở sâu và nhẹ nhàng nâng hông lên khỏi sàn.



Nhấn cánh tay và vai xuống để làm chỗ dựa cho ngực.



Cố gắng nâng hông càng cao càng tốt. Giữ vị trí này trong 4-8 nhịp thở.



Viparita Karani (dựa chân lên tường)



Nằm ngửa, sát tường ở một bên.



Đặt chân và bàn chân trên tường, duy trì góc 90 độ, đảm bảo vai và hông thẳng hàng.



Giữ bàn tay thư giãn bên cạnh người.



Thư giãn và tập thở sâu để làm dịu tâm trí. Sau 5-10 phút, gập hai chân lên ngực và lăn sang một bên.



Nadi Pranayama Shodan (thở lỗ mũi luân phiên)



Bắt đầu với Sukhasana, đó là tư thế thiền, đảm bảo lưng và đầu nằm trên một đường thẳng.



Đặt tay lên đầu gối và nhắm mắt lại.



Từ từ hít vào thở ra, thư giãn cơ thể.



Đầu tiên, đưa tay trái vào tư thế thiền bằng cách chạm đầu ngón tay cái và ngón trỏ.



Đưa bàn tay phải vào tư thế Nasagra Mudra, gập ngón giữa và ngón trỏ.



Lấy ngón cái tay phải che lỗ mũi phải. Hít một hơi thật sâu bằng lỗ mũi trái.



Lặp lại tương tự bên lỗ mũi trái.



Bhujanasana (tư thế rắn hổ mang)



Bắt đầu với vị trí Makaraana, nằm sấp thoải mái trên mặt đất.



Bàn chân rộng ngang hông với hai bàn tay gập lại trước mặt.



Nghiêng người về phía trước, duỗi thẳng chân và tay.



Đặt trán xuống đất và kéo tay trở lại ngực. Khuỷu tay nên uốn cong, lòng bàn tay đặt ở bên ngực.



Hít thở sâu và nâng nửa thân trên, chân kéo dài nhưng không khiến hông căng thẳng.



Giữ nguyên tư thế trong 15- 30 giây, hít vào thở ra nhẹ nhàng.



Shavasana (tư thế xác chết)



Nằm xuống thoải mái, dang rộng 2 tay và 2 chân.



Nhắm mắt lại.



Từ từ thu hút sự chú ý đến mọi khu vực trên cơ thể bạn, bắt đầu từ ngón chân trong khi hít vào và thở ra.

