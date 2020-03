Gã ác nhân gọi điện cho con gái riêng tự thú sau 8 đêm thấy người tình hiện về “đòi mạng”

Ngày 5/6/2017, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa xét xử hình sơ thẩm và tuyên án bị cáo Trần Văn Lộc (tên thường gọi là Truyền (39 tuổi, ngụ ấp Hòa Phú, xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) 19 năm tù về tội Giết người. HĐXX buộc, bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại 50 triệu đồng.

Nạn nhân trong vụ án này là Nguyễn Thị Bé Chín (tên thường gọi là Mai, 43 tuổi, ngụ ấp Bình Lương, xã An Bình, huyện Long Hồ). Bị cáo hơn chị Chín 4 tuổi và sinh sống như vợ chồng với chị chính tại xã Hòa Ninh.

Theo cáo trạng điều tra, tối 9/12/2016, từ tin tình báo của mẹ nạn nhân, lực lượng Công an tiến hành xác minh, phát hiện thi thể chị Chín trong nhà riêng của Lộc. Khi phát hiện, thi thể nạn nhân đang trong tình trạng phân hủy, có mùi tử khí nồng nặc.

Ngay lập tức cơ quan chức năng vào cuộc điều tra , khoanh vùng nghi phạm là Lộc. Công an tiến hành truy tìm và bắt giữ được Lộc khi đang ngồi nhậu cùng bạn bè. Được biết, Lộc từng có vợ con nhưng đã ly thân, đến năm 2012 đi làm thuê thì gặp chị Chín. Khi đó, chị Chín đã bỏ chồng và hai con.

Lộc luôn nằm mơ thấy vợ hờ hiện về đòi mạng kể từ sau khi vụ án xảy ra

Tháng 11/2016, chị Chín chuyển đến nhà Lộc chúng sống như vợ chồng. Song chị Chín là người có mối quan hệ khá phức tạp nên trong cuộc sống hàng ngày có nhiều mâu thuẫn.

Lộc nghi ngờ người tình có gian díu với người đàn ông khác bên ngoài nên ghe tuông và hay xảy ra cãi cọ. Đỉnh điểm vụ việc là vào ngày 1/12.2016, Lộc dọa cắt cổ chị Chín. Lúc này, nạn nhân van xin thì Lộc liền vứt dao đi, đẩy người tình xuống mương nước rồi nhấn đầu cho đến khi bất động.

Gây án xong, Lộc kéo thi thể người tình vào nhà đặt lên giường, lấy nilong phủ lại rồi khóa cửa đi nhậu. Từ khi sát hại người tình, Lộc không về nhà nữa mà cứ lang chạ ở nhà bạn bè từ ngày này qua ngày khác.

Tại cơ quan điều tra Lộc khai, kể từ ngày giết hại người tình chưa hôm nào hắn được sống thoải mái. Đêm này cũng nằm mộng thấy người tình hiện về “đòi mạng”. Trong lúc bế tắc, Lộc đã gọi điện cho con gái riêng của mình để thú nhận mọi việc. Người con gái này sau đó đã thông báo cho mẹ nạn nhân

Từ tin báo của của mẹ nạn nhân mà cơ quan chức năng phát hiện ra vụ án giết người tình kinh hoàng này. Theo cơ quan điều tra, sự việc xảy ra nhiều ngày mới phát hiện là do căn nhà của Lộc nằm khuất trong vườn cây, tách bạch với khu dân cư.

