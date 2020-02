8 động tác rèn luyện mỗi ngày giúp cơ thể trẻ trung như tuổi đôi mươi

Dù không thể đánh bại được thời gian và tuổi tác, bạn vẫn có thể làm chậm quá trình lão hóa nhờ những động tác đơn giản tại nhà.



1. Tư thế vòng hoa



Đứng thẳng, hai chân rộng bằng hông.

Nghiêng người về phía trước.

Từ từ ngồi xổm, uốn cong đầu gối. Hạ mông xuống càng nhiều càng tốt, giữ thẳng lưng.

Mở hông, ấn vào đầu gối bằng khuỷu tay. Đặt hai lòng bàn tay áp vào nhau.

Hít thở sâu và nhẹ nhàng.

Giữ tư thế này trong 10-15 giây. Lặp lại 2 lần.



Nếu không thể giữ gót chân trên sàn nhà, hãy đặt một chiếc khăn cuộn dưới chân.



2. Xoay người



Đứng thẳng. Mở rộng cánh tay ra bên cạnh. Ngón tay chạm vào nhau, lòng bàn tay úp xuống.

Không thay đổi vị trí của bàn tay, thực hiện quay vòng theo chiều kim đồng hồ 3 lần.

Lặp lại tương tự, quay ngược chiều kim đồng hồ.



3. Kéo giãn hông, kéo gân kheo



Đặt bàn chân trái lên trên bàn hoặc bề mặt cao khoảng đầu gối.

Cong đầu gối trái và nghiêng người về cùng phía, giữ cho lưng và chân phải thẳng.

Giữ vị trí này trong 10 giây và đổi chân.

Sau đó, đặt gót chân trái lên bàn. Giữ cả hai chân thẳng.

Đưa mông ra phía sau và nghiêng người về phía trước.

Giữ nó trong 10 giây. Lặp lại với chân phải.

Ngồi trên bàn. Bàn chân phải để xuống đất, mắt cá chân trái cong lên, đặt trên đầu gối chân phải.

Nhẹ nhàng ấn vào đầu gối trái và nghiêng về phía trước.

Giữ trong 10 giây. Đổi chân và lặp lại.



4. Duỗi thẳng lưng



Quỳ xuống. Tiếp xúc sàn bằng đầu ngón chân.

Duỗi thẳng lưng và kéo cằm về phía ngực.

Ngẩng đầu lên, ngửa ra phía sau.

Lặp lại bài tập 3 lần.



5. Nâng đầu và chân



Nằm ngửa. Hai tay mở rộng dọc theo cơ thể, lòng bàn tay úp xuống sàn nhà.

Ngẩng đầu và chạm vào ngực bằng cằm.

Nhấc chân lên. Lưng dưới vẫn giữ nguyên.

Lặp lại bài tập 3 lần.



6. Tư thế chiếc bàn ngược



Nguồi xuống sàn. Duỗi chân trước mặt và duỗi thẳng lưng, đưa hai cánh tay thẳng ra sau thân mình.

Cúi đầu về phía trước càng xa càng tốt. Sau đó uốn cong nó về phía sau.

Nâng mông, bằng cách uốn cong đầu gối. Tiếp xúc sàn bằng lòng bàn chân và lòng bàn tay.

Giữ vị trí này trong 5 giây. Lặp lại 3 lần.



7. Tư thế chú chó



Thực hiện tư thế plank.

Sau đó thả chân, cong lưng, di chuyển ngực qua cánh tay và nghiêng đầu ra sau càng xa càng tốt.

Giữ thẳng cánh tay và chân, nâng mông và cố gắng chạm vào ngực bằng cằm.

Giữ nguyên vị trí này trong 5 giây. Lặp lại 3 lần.



8. Tư thế Pac-Man



Ngồi xuống và uốn cong đầu gối.

Nâng và vòng tay quanh người, cằm tựa vào ngực, lưng hơi cong.

Bắt đầu lăn về phía trước và phía sau.

Thực hiện bài tập trong 30 giây.

