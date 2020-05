8 giờ chạy đua cứu sống bệnh nhân chấn thương sọ não, đứt lìa 2 bàn tay

Khoảng giữa tháng 3, ông V.A. (45 tuổi, trú tỉnh Thái Nguyên) được đưa tới Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên cấp cứu trong tình trạng sốc đa chấn thương, mất máu nhiều, bàn tay trái đứt hoàn toàn, bàn tay phải đứt toàn bộ gân, cơ, xương, toàn bộ mạch máu và các dây thần kinh ngoại biên, vết thương sọ não vùng chẩm gây rách màng cứng, tụ máu và dập não.

Ngay lập tức, khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên nhận định đây là một trường hợp đa tổn thương phức tạp, có nguy cơ tử vong cao. Do đó, các bác sĩ đã quyết định kích hoạt hệ thống báo động đỏ, hội chẩn liên khoa cấp cứu, chấn thương chỉnh hình, ngoại thần kinh, gây mê hồi sức và chẩn đoán hình ảnh.

Sau hội chẩn nhanh, kíp cấp cứu nhanh chóng truyền máu, hồi sức tích cực nâng huyết áp bệnh nhân. Trong khi đó, kíp gây mê hồi sức tiến hành việc hồi sức gây mê cho người bệnh.

3 kíp phẫu thuật cấp cứu đã được huy động, thực hiện song song các nhiệm vụ cấp bách: 1 kíp do bác sĩ Trần Chiến - khoa ngoại thần kinh phụ trách đảm nhiệm phẫu thuật vết thương sọ não, 2 kíp còn lại do bác sĩ Nguyễn Thanh Tùng - khoa chấn thương chỉnh hình phụ trách đảm nhiệm nối 2 bàn tay cho bệnh nhân. Tổng cộng có hơn 30 bác sĩ đã tham gia vào quá trình phẫu thuật cấu cứu cho bệnh nhân.

Cuối cùng, sau 8 giờ chạy đua với thời gian, chạy đua với tử thần, các bác sĩ đã vừa phẫu thuật sọ não thành công, vừa phẫu thuật trồng lại chi thể bị đứt rời để bảo tồn, nuôi sống 2 bàn tay bệnh nhân.

Ông A. đang hồi phục tốt sau ca phẫu thuật phức tạp. Ảnh: BVCC

Được biết, sau hơn 20 ngày trải qua ca phẫu thuật đến nay ông A. đã hồi phục rõ rệt. Bệnh nhân đã không còn đau đầu, 2 bàn tay hồng ấm, hồi lưu máu tốt, các ngón tay đã cử động được nhẹ nhàng, vết mổ khô. Các bác sĩ cho biết bệnh nhân có thể hồi phục hoàn toàn nếu luyện tập tích cực, thăm khám thường xuyên.

Kiều Đỗ (t/h)