8 người nhập viện do rắn độc cắn chỉ trong 1 tuần: Những điều cần nhớ khi sơ cứu để bảo vệ tính mạng

Báo Vietnamnet dẫn lại lời của TS.BS Nguyễn Trung Nguyên - Giám đốc Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, trong tuần qua trung tâm tiếp nhận tới 8 trường hợp nhập viện do bị rắn độc cắn. Ông cũng khẳng định, mùa hè là mùa rắn đang sinh sôi, phát triển nên việc người dân bị rắn độc cắn cũng xảy ra nhiều hơn.



Trong số các bệnh nhân nhập viện có anh Lê Việt H. (32 tuổi, Phú Thọ) bị rắn lục cắn phải vào viện tối 14/5. Theo Trong số các bệnh nhân nhập viện có anh Lê Việt H. (32 tuổi, Phú Thọ) bị rắn lục cắn phải vào viện tối 14/5. Theo gia đình anh H., vào khoảng 16h ngày 14/5 anh H. có ra vườn thì bị một con rắn màu xanh, to bằng đầu ngón tay trỏ cắn vào mặt trong bàn chân trái. Dù bệnh nhân có garo vết thương những vẫn đau liên tục, sau đó được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương rồi chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai.



Bệnh nhân thứ 2 là Nguyễn Văn Đ. (41 tuổi, ở Khoái Châu, Hưng Yên). Khi đang dọn đống gạch cũ lâu ngày tại nhà, anh Đ. bị rắn hổ mang cắn vào ngón bàn tay phải. Sau đó, anh có garo và nặn máu vết cắn nhưng vết thương vẫn sưng đau nhiều và tấy đỏ. Anh Đ. được chuyển lên Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Hưng Yên. Tại đây, bệnh nhân được truyền dịch, SAT nhưng cho tình trạng nặng nên được chuyển đến Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai.



Một bệnh nhân khác là anh Lê Văn Niên (47 tuổi, ở Bắc Giang). Khi đang đi làm đồng, anh Niên bị một con rắn màu đen to bằng ngón chân cái cắn vào ngón trỏ tay phải. Không lâu sau, vết cắn sưng đau, tấy đỏ và đau buốt nhiều. Bệnh nhân được chuyển đến Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai sau 10 giờ bị rắn cắn.



Báo Nhân Dân dẫn lại lời TS, BS Nguyên cho biết, ở Việt Nam rắn độc cắn là một trong những tai nạn thương tích phổ biến. Nước ta có khoảng 60 loại rắn độc, mỗi loại có cơ chế gây độc khác nhau nên các biện pháp sơ cứu và hướng điều trị cũng khác nhau.



Sai lầm lớn nhất của người dân sau khi bị rắn cắn là cứ ở nhà rồi áp dụng những kinh nghiệp dân gian để sơ cứu. Chỉ khi có các biểu hiện của suy hô hấp như co cơ, tím tái, khó thở thì mới chịu đến các cơ sở y tế. Nếu không được điều trị kịp thời, bệnh nhân có thể tử vong do nọc độc rắn làm liệt cơ, gây suy hô hấp



Bên cạnh đó, người dân cần tránh trích, rạch, trâm, chọc, hút máu tại vùng vết cắn bởi nó có thể gây tổn thương mạch máu, dây thần kinh, nhiễm trùng nặng thêm, chảy máu khó cầm...



Nhiều trường hợp khác, người bệnh tự ý buộc garo khiến động mạch bị tắc nghẽn, để quá lâu sẽ dẫn đến thiếu máu, gây hoại tử. Do đó, khi bị rắn cắn cần nhanh chóng sơ cứu đúng cách, hạn chế sự xâm nhập của nọc độc rắn vào cơ thể, sau đó nhanh chóng đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế. Nếu có thể, nên bắt theo con rắn mang theo để bác sĩ nhanh chóng xác định đúng loại huyết thanh.



Theo Zing, các bước sơ cứu nên làm khi bị rắn cắn như sau: Không cho bệnh nhân tự ý đi lại, bất động chân và tay bị cắn bằng nẹp (việc vận động sẽ khiến nọc độc xâm nhập nhanh hơn). Khi bị một số loại rắn hổ cắn (rắn cạp nong, cạp nia, hổ mang chúa, rắn biển và một số giống rắn hổ mang thường) cần áp dụng biện pháp băng ép bất động này.



Trong quá trình vận chuyển bệnh nhân đến cơ sở y tế cần duy trì băng ép, bất động. Nếu bệnh nhân khó thở, cần hô hấp nhân tạo (hà hơi thổi ngạt hoặc bằng phương tiện y tế có tại chỗ như bóp bóng, máy thở xách tay,..).



Thống kê của WHO cho hay trung bình mỗi ngày có khoảng 200 người chết vì bị rắn cắn.

