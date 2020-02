8 quan niệm hoàn toàn sai lầm về virus corona chủng mới mà mọi người vẫn tưởng là đúng

Để hạn chế thông tin sai lệch về coronavirus (virus corona), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã liệt kê ra tất cả những quan niệm mọi người đang truyền tai nhau và "đính chính" về những điều này.



Virus corona mới lây lan bởi vật nuôi?

Ảnh minh họa.



Theo WHO, hiện tại không có bằng chứng cho thấy động vật hoặc vật nuôi như mèo, chó đã bị nhiễm bệnh sẽ lây lan 2019-nCoV hoặc virus corona mới.



Virus corona lây lan từ thịt động vật?



Bên cạnh đó, việc chạm tay vào vật mà người bệnh vừa chạm vào, sau đó đưa lên miệng, mũi hay mắt họ cũng có thể lây nhiễm. Những người chăm sóc bệnh nhân cũng có thể bị phơi nhiễm virus khi xử lý các chất thải của người bệnh.



Con người bị nhiễm 2019-nCoV bắt nguồn từ động vật?

Ảnh minh họa.



Virus này được xác định trong một cuộc điều tra ổ dịch, bắt nguồn từ khu chợ lớn chuyên bán hải sản và động vật ở Vũ Hán (Hồ Bắc, Trung Quốc). 2019-nCoV là chủng virus mới chưa được xác định trước đó. Ngoài chủng virus corona mới phát hiện này, đã có 6 chủng virus corona khác được biết tới ngày nay có khả năng lây nhiễm ở người. Virus này ban đầu xuất hiện từ nguồn động vật nhưng có khả năng lây lan từ người sang người.



Bị cúm hoặc cảm lạnh tức là đã bị nhiễm virus corona?



Một người bị nhiễm coronavirus, cúm hoặc cảm lạnh thường có thể phát triển các triệu chứng tương tự như khó thở, sốt, ho và sổ mũi. Do đó, nếu có những triệu chứng này nên đi khám xét để xác nhận xem có mắc 2019-nCoV hay không.



Trên thực tế, WHO đã khuyến cáo những người bị ho, sốt và khó thở nên đi khám sớm. Những người này phải cung cấp chi tiết thông tin cho bác sĩ những nơi đã đi du lịch gần đây (đặc biệt nơi đã có người mắc bệnh) hoặc đã từng tiếp xúc gần gũi với người mắc 2019-nCoV hay không.



Nhận hàng từ Trung Quốc hoặc bất kỳ nơi nào khác đã xác định có virus là không an toàn?

Hoàn toàn sai. Những người nhận được các gói hàng sẽ không có nguy cơ bị nhiễm virus corona mới. Theo WHO, các loại virus này không tồn tại quá lâu trên các vật thể, chẳng hạn như các chữ cái hoặc gói đồ.



Kháng sinh có hiệu quả trong việc ngăn ngừa và điều trị 2019-nCoV?

Ảnh minh họa.



Thuốc kháng sinh không có tác dụng chống lại virus, mà chỉ có tác dụng đối với vi khuẩn. Do đó, không nên sử dụng kháng sinh như một biện pháp phòng ngừa hoặc điều trị virus corona mới.



Virus corona chỉ ảnh hưởng đến người già?



Có những loại thuốc đặc hiệu ngăn ngừa và điều trị virus corona?



Cho đến nay, không có loại thuốc cụ thể nào được khuyến nghị để ngăn ngừa hoặc điều trị virus corona mới. Tuy nhiên, những người bị nhiễm 2019-nCoV nên được chăm sóc thích hợp để làm giảm và điều trị các triệu chứng, những người bị bệnh nặng nên được chăm sóc hỗ trợ tối ưu.



Để bảo vệ bản thân khỏi bị nhiễm virus, nên duy trì vệ sinh tay và hô hấp cơ bản, áp dụng quy tắc an toàn thực phẩm và tránh tiếp xúc gần với bất kỳ ai có triệu chứng của bệnh hô hấp như ho và hắt hơi.

Your browser does not support HTML5 video.